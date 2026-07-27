Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos? Foto referencial de archivo

En las próximas semanas se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico, información correspondiente a la reciente convocatoria del beneficio.

Cabe recordar que la próxima entrega del programa corresponde a su quinto llamado, donde se recibieron solicitudes hasta el 5 de junio de este año.

Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico

Los resultados del Subsidio Eléctrico estarán disponibles desde el 12 de agosto , según indica ChileAtiende.

Los datos se podrán verificar en el sitio oficial del beneficio subsidioelectrico.cl.

La próxima entrega del subsidio asignará un monto determinado a cada familia según la cantidad de integrantes del hogar, el que se dividirá en 6 cuotas para complementar las cuentas de la electricidad desde julio a diciembre, con el siguiente detalle:

Para un hogar con una persona el monto será de $17.346.

Entre dos y tres integrantes tendrán $22.548.

Cuatro personas o más contarán con $31.224.

Cabe recordar que el subsidio llegará a las familias que cumplan con los siguientes requisitos: