Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?
El beneficio facilitará una rebaja en la cuenta de la luz de las familias que realizaron su postulación y cumplen con los requisitos. Revisa el detalle aquí.
En las próximas semanas se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico, información correspondiente a la reciente convocatoria del beneficio.
Cabe recordar que la próxima entrega del programa corresponde a su quinto llamado, donde se recibieron solicitudes hasta el 5 de junio de este año.
Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico
Los resultados del Subsidio Eléctrico estarán disponibles desde el 12 de agosto, según indica ChileAtiende.
Los datos se podrán verificar en el sitio oficial del beneficio subsidioelectrico.cl.
La próxima entrega del subsidio asignará un monto determinado a cada familia según la cantidad de integrantes del hogar, el que se dividirá en 6 cuotas para complementar las cuentas de la electricidad desde julio a diciembre, con el siguiente detalle:
- Para un hogar con una persona el monto será de $17.346.
- Entre dos y tres integrantes tendrán $22.548.
- Cuatro personas o más contarán con $31.224.
Cabe recordar que el subsidio llegará a las familias que cumplan con los siguientes requisitos:
- Encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH), o tener, al menos, una persona electrodependiente registrada.
- Estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad.
Lo Último
Lo más leído
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.