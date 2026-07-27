Mineduc anuncia suspensión de clases por sistema frontal: revisa las zonas donde no habrá actividades este lunes

Suspensión de clases: Estas con las comunas que no brindarán clases producto a cortes de luz.

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó este domingo la suspensión total de las clases para este lunes 27 de julio en toda la Región de Ñuble, como medida preventiva frente a las condiciones generadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La decisión regirá para todos los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, incluyendo los niveles de educación parvularia, básica y media, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y comunidades escolares.

La determinación se conoce en medio del monitoreo permanente que realizan las autoridades por las intensas precipitaciones y el aumento del caudal de diversos cursos de agua en la región.

Durante esta jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) elevó a alerta roja por crecida la situación en las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, tras registrarse umbral rojo en las estaciones hidrométricas de los ríos Chillán y Niblinto.

Cabe señalar que la suspensión de actividades tiene un carácter preventivo y busca evitar riesgos para las comunidades educativas mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Atacama y Coquimbo

La cartera recordó, además, que ya había anunciado la noche del sábado la continuidad de la suspensión de clases en comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo, también afectadas por el sistema frontal.

En la Región de Coquimbo, la medida se mantendrá durante este lunes 27 de julio en la comuna de La Higuera.

En tanto, en la Región de Atacama, las clases permanecerán suspendidas desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de julio en las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco, correspondientes a la Provincia de Huasco.

Al igual que en Ñuble, la suspensión en estas regiones se aplica a establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.