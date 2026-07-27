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    Nacional

    Senapred declara alerta roja en comunas de Ñuble por aumento de caudal del río Perquilauquén

    La medida fue adoptada luego de que a estación hidrométrica ubicada en San Miguel alcanzara el umbral rojo, lo que supone un mayor riesgo para la población cercana.

    Por 
    Lya Rosen
    Crecida río. Imagen referencial

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja la noche de este domingo por posibilidad de desborde para las comunas de San Fabián y Ñiquén, en la Región de Ñuble, debido al aumento del caudal del Río Perquilauquén.

    La decisión fue adoptada por el organismo luego de que la estación hidrométrica ubicada en San Manuel indicara un incremento en su cauce, alcanzando valores de umbral rojo.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por la Dirección General de Aguas (DGA), dicho aumento en su flujo presenta un riesgo para la población cercana a este curso de agua.

    En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, se canceló la alerta amarilla declarada unas horas antes y se reemplazó por la alerta roja hasta que las condiciones lo ameriten.

    Para reforzar el alertamiento preventivo, Senapred además activó mensajería SAE e hizo un llamado a los habitantes de San Fabián y Ñiquén a evitar acercarse a la ribera de río, como también las zonas inundadas y mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades.

    Más sobre:SenapredAlerta rojaSan FabiánÑiquénÑubleRío PerquilauquénCrecidaDesbordeSAENacional

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