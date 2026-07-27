Senapred eleva a alerta roja por crecida en cuatro comunas de Ñuble tras aumento crítico de los ríos Chillán y Niblinto

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo alerta roja por crecida para las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, en la Región de Ñuble, luego de que dos estaciones hidrométricas registraran un aumento significativo en sus caudales, alcanzando niveles correspondientes a umbral rojo.

La decisión fue adoptada tras la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), que reportó que la estación Río Chillán en Esperanza 2 alcanzó valores de umbral rojo, condición que supone un incremento importante del riesgo para las personas que habitan o realizan actividades en las cercanías del cauce.

A este escenario se sumó el comportamiento de la estación Río Niblinto antes del canal alimentador del Embalse Coihueco, la que también registró un aumento de caudal hasta niveles de umbral rojo, reforzando la preocupación de las autoridades por la evolución de la situación hidrológica en la zona.

Frente a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Ñuble, Senapred resolvió cancelar la alerta amarilla por crecida, que había sido decretada durante esta misma jornada, y elevar el nivel de la emergencia a alerta roja para las cuatro comunas afectadas.

El organismo precisó que la medida permanecerá vigente desde este 26 de julio y hasta que las condiciones así lo ameriten, manteniéndose un monitoreo permanente del comportamiento de los cursos de agua y de la evolución del evento.

Senapred explicó que la declaración de alerta roja implica la movilización de todos los recursos disponibles y necesarios para responder a la emergencia, considerando la extensión y severidad del fenómeno, con el objetivo de resguardar a la población, proteger la infraestructura y reducir al máximo los posibles impactos derivados de la crecida de los ríos.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar acercarse a los cauces y seguir las instrucciones que emitan los organismos de emergencia mientras se mantengan las condiciones de riesgo.