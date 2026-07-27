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    Kaiser (PNL) por caso Ítalo Omegna: “Como partido no nos hacemos cargo de declaraciones de ese calibre”

    El presidente del Partido Nacional Libertario calificó como “inaceptables” los dichos del exasesor parlamentario, defendió que ya hubo consecuencias por el caso y cuestionó las críticas provenientes de la oposición y otros partidos, en medio de la controversia generada por un video con comentarios sobre menores de edad y personas con TEA.

    Por 
    Roberto Martínez

    El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, abordó este domingo la polémica desatada tras la difusión de un video protagonizado por el militante y exasesor parlamentario Ítalo Omegna.

    En el registro, este último realiza comentarios despectivos sobre menores de edad y niños con trastorno del espectro autista (TEA), a lo que Kaiser aseguró que la colectividad no asumirá como propias esas expresiones y que las responsabilidades ya fueron adoptadas.

    A través de una transmisión en sus redes sociales, el excandidato presidencial sostuvo que las palabras de Omegna son “absolutamente inaceptables”, aunque defendió que el caso ya tuvo consecuencias concretas y rechazó que el partido deba seguir entregando explicaciones por un hecho que, según afirmó, corresponde a la responsabilidad individual del involucrado.

    “Pero si hay gente suficientemente tonta dentro de nuestro partido que va a comprarse la idea de que tenemos que nosotros institucionalmente salir a justificarnos, entonces, en serio, nosotros como partido no nos hacemos cargo de declaraciones de ese calibre”, afirmó.

    El timonel del PNL comenzó su intervención diferenciando entre la libertad de expresión y la responsabilidad que tienen quienes desempeñan funciones públicas.

    “¿Existe la libertad de expresión? Sí. ¿Existe también la responsabilidad de las personas que emiten ciertas declaraciones cuando están políticamente expuestas? (...) Sí. ¿Hay expresiones que son inaceptables? Sí. A todo eso, sí”, señaló.

    En esa línea, sostuvo que una persona con responsabilidades públicas debe responder por sus actos, pues ello refleja “el tacto, tino y criterio” con que ejerce su función, aunque descartó perseguir a alguien por expresiones realizadas fuera del ámbito de su desempeño institucional.

    También relativizó el carácter del registro difundido, indicando que, a su juicio, se trató de un “chiste” de muy mal gusto y no de una declaración seria.

    Hay chistes malos, hay chistes inaceptables, hay chistes que se dan en contextos absolutamente inaceptables”, manifestó, recordando además que él mismo realizó en el pasado una broma que calificó como “de bastante mal gusto”.

    “Ya está sancionado”

    El presidente del PNL insistió en que el caso ya tuvo consecuencias suficientes, aludiendo a la salida de Omegna de sus funciones.

    “Las declaraciones son inaceptables, absolutamente. Se sancionó. (...) Esta fue una decisión que se tomó en el marco de una relación laboral entre el diputado Hans Marowski e Ítalo (Omegna)”, afirmó.

    Añadió que, si eventualmente corresponde aplicar sanciones partidarias, ello deberá resolverse mediante el Tribunal Supremo de la colectividad.

    “Si es que llegan a haber sanciones de parte del partido, eso se va a hacer a través de la institucionalidad que corresponde”, indicó.

    Duras críticas a la oposición

    Buena parte de la intervención estuvo dedicada a responder los cuestionamientos formulados por parlamentarios del Partido Socialista (PS) y del Partido de la Gente (PDG), además de lanzar críticas a la oposición.

    Kaiser sostuvo que quienes hoy cuestionan al PNL “carecen de autoridad moral” para hacerlo y acusó a sectores de izquierda de haber impulsado políticas que, a su juicio, perjudican a menores de edad.

    “Un chiste no tiene nada que ver con lo que es la acción política, y el Partido Socialista ha estado detrás, consecuentemente, por ejemplo, abusando de los menores en cuanto a lo que es el cambio de sexo, a partir de edades absolutamente indefendibles. Y no, no estoy hablando de hormonización, estoy hablando de empujarlos, de arruinarlos mentalmente a partir de los 3 años para que después se transformen en clientes de las farmacéuticas”, aseguró.

    Asimismo, acusó al Partido Socialista, al Frente Amplio y al Partido Comunista de haber respaldado iniciativas relacionadas con identidad de género y educación sexual que, según dijo, afectan a niños y adolescentes.

    “Nosotros nos hicimos cargo, asumimos la responsabilidad por acciones mucho menores que aquellas que han sido protegidas y encubiertas por lo demás, por ejemplo, por el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Nosotros no le aceptamos ninguna autoridad moral para venir en estas materias a exigirnos explicaciones”, acusó.

    Respecto de las críticas provenientes del PDG, Kaiser respondió que dicha colectividad debería concentrarse en sus propios problemas internos.

    El PDG debería dar explicaciones sobre qué es lo que pasa con la plata que les falta en sus cuentas, en vez de andar distrayendo respecto de un descriteriado que se tiró un chiste absolutamente inaceptable y que ya está sancionado”, sostuvo.

    Desvinculación y amplio rechazo

    La controversia se originó tras la circulación de un video grabado durante una celebración privada vinculada al programa de streaming La Cofradía, donde Ítalo Omegna y otros participantes realizan comentarios despectivos con referencias a menores de edad y personas con trastorno del espectro autista.

    Luego de la difusión del registro, el Instituto Mises Cono Sur anunció el inicio del proceso de desvinculación de Omegna, argumentando que el contenido del video resulta incompatible con los principios y estándares de conducta de la institución.

    Posteriormente, el diputado y vicepresidente del PNL, Hans Marowski, informó que aceptó la renuncia presentada por Omegna a su cargo de asesor parlamentario, señalando que las expresiones contenidas en el video eran de exclusiva responsabilidad de su autor y ajenas a su labor legislativa.

    El caso también motivó el rechazo de la Federación Nacional de Autismo de Chile, que cuestionó la banalización del abuso infantil y el uso de personas con TEA como objeto de burla.

    A nivel político, la bancada de diputados del PS había calificado el contenido del registro como “repugnante”, mientras que parlamentarios del Partido de la Gente criticaron la demora en la desvinculación del exasesor.

    En paralelo, el senador Karim Bianchi anunció el envío de un oficio al Fiscal Nacional para solicitar una investigación penal que permita determinar si el contenido del video podría constituir algún delito, identificar a todos sus participantes y establecer el contexto en que fue grabado.

    Más sobre:Johannes KaiserÍtalo OmegnaPartido Nacional LibertarioPNLNacional

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