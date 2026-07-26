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    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    El hombre de 24 años fue detenido el pasado sábado en la comuna de Cauquenes, Región del Maule, por personal del OS9 de Carabineros en el marco de la investigación que dirige el Ministerio Público por dos episodios de amenazas ocurridos durante junio.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este domingo la medida cautelar de prisión preventiva al presunto autor de las amenazas dirigidas contra funcionarios de Gendarmería mediante coronas de flores abandonadas al exterior de recintos penitenciarios de Santiago.

    El hombre de 24 años fue detenido el pasado sábado en la comuna de Cauquenes, Región del Maule, por personal del OS9 de Carabineros en el marco de la investigación que dirige el Ministerio Público por dos episodios de amenazas ocurridos durante junio.

    El primero corresponde al hallazgo de una corona de flores con amenazas de muerte a un funcionario y municiones en el exterior del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la ex Penitenciaría, la noche del pasado 4 de junio.

    En tanto, el segundo hecho ocurrió la madrugada del 10 de junio a las afueras del Centro Penitenciario San Joaquín, donde también fueron abandonados los elementos mencionados.

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