Más problemas en Italia: el vínculo de Andrea Pirlo con una casa de apuestas que complica su arribo al banco de la Azzurra

Tras la dolorosa racha de perderse tres Mundiales de forma consecutiva, la crisis en el fútbol italiano suma un nuevo capítulo. Luego de las designaciones de Giovanni Malagò como presidente y Paolo Maldini como director deportivo, la dirigencia sufrió un primer golpe al recibir el “no” de Pep Guardiola para asumir la banca de la Azzurra.

Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí en el camino rumbo a la Copa del Mundo 2030. Maldini apuntó hacia Andrea Pirlo como el plan B y el exvolante tenía todo listo para tomar el fierro caliente, pero un polémico conflicto de interés frenó de golpe su llegada.

El otrora emblema del Milan y la Juventus es embajador global de Fonbet, la empresa de apuestas más importante de Rusia. Según los reglamentos del balompié transalpino, ningún integrante federado puede vincular su imagen a marcas de este rubro. A esto se le suma el costo político de sus recientes viajes a Moscú para promocionar el sitio, los cuales han generado un fuerte rechazo en la opinión pública.

De esta manera, el arribo de Pirlo a la selección ha quedado congelado: la única vía para que tome las riendas del equipo es que rescinda de forma inmediata su contrato con la casa de apuestas, pero la guerra que mantiene Rusia con Ucrania complica cualquier tipo de papeleo, según indican desde Europa.

Se complica la llegada de Pirlo a la Selección de Italia.

El otro problema

Más allá de los inconvenientes legales, la posible contratación de Pirlo no despierta simpatía al interior de la cúpula italiana. Es más, la situación ha escalado hasta la opinión política. Por ejemplo, Pina Picierno, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lanzó un potente descargo en el que desecha la elección del exfutbolista: “Después de la enésima derrota y de no clasificarse de nuevo para el Mundial, el fútbol italiano habría necesitado una revolución cultural, ética y de gestión. La elección de Andrea Pirlo va en la dirección opuesta. Pirlo ha sido un campeón extraordinario. Como entrenador, hasta ahora, ha demostrado muy poco“.

La parlamentaria es crítica de su vínculo con Rusia. “Y hay un tema que no puede descartarse como irrelevante. No importa si Pirlo es prorruso o no. Lo que cuenta es lo que ha decidido hacer: prestar, libre y repetidamente, su prestigio a una operación de normalización del régimen de Putin, participando en iniciativas explotadas por la propaganda del Kremlin mientras Ucrania era bombardeada. La Selección italiana representa a Italia en el mundo. E Italia está del lado de Ucrania, de la Unión Europea y del derecho internacional. Por eso, la elección de Pirlo fue un grave error. Y la elección de la FIGC lo es aún más", sentenció.