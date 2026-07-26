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    “También está poniendo la música”: Zandra Parisi reconoce protagonismo de Quiroz tras revés del PDG en la megarreforma

    La diputada sostuvo que su colectividad no consiguió incorporar todas sus propuestas en la Comisión Mixta, pero descartó que eso debilite su rol político. Además, cuestionó los acuerdos alcanzados “entre cuatro paredes” y defendió la disciplina de la bancada.

    Por 
    Felipe Rivera
    “También está poniendo la música”: Zandra Parisi reconoce protagonismo de Quiroz tras revés del PDG en la megarreforma SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La diputada del Partido de la Gente (PDG) Zandra Parisi reconoció el protagonismo que ha adquirido el ministro Jorge Quiroz en las negociaciones políticas del Gobierno, luego de que su colectividad no lograra incorporar todas sus propuestas durante la tramitación de la denominada megarreforma.

    Consultada en Mesa Central de Canal 13 sobre qué sector está marcando el ritmo de la discusión política, la parlamentaria evitó atribuir ese papel exclusivamente al PDG.

    “Yo creo que la música acá la tiene que poner la gente. Pero, por otro lado, debo ser bien sincera, también está poniendo la música el ministro Quiroz. Y frente a eso yo invitaría al ministro Quiroz quizá a bailar una bachata, quizá bailar una cumbia, algo más animado”, señaló.

    Sus declaraciones se producen después de que el PDG sufriera un revés en la Comisión Mixta de la megarreforma. Parisi reconoció que el resultado no fue el esperado por la colectividad, que buscaba mejorar la iniciativa de Sala Cuna Universal e incorporar explícitamente a las regiones de Atacama y Coquimbo dentro de los gastos de emergencia.

    No somos Gobierno, no podemos esperar que nos lleguen todas nuestras apreciaciones”, planteó.

    “También está poniendo la música”: Zandra Parisi reconoce protagonismo de Quiroz tras revés del PDG en la megarreforma

    Por otro lado, la parlamentaria atribuyó el resultado a la falta de mayorías estables dentro del Congreso y a la capacidad del Ejecutivo para negociar con distintas bancadas.

    Parisi cuestionó, sin embargo, que algunos entendimientos políticos pudieran haberse alcanzado sin ser informados públicamente.

    “Si para poder llegar a esos resultados se tuvo que llegar a otro tipo de acuerdo entre cuatro paredes, no me parece que es lo correcto”, afirmó.

    La diputada defendió que el PDG sí hizo públicas sus conversaciones con el ministro Quiroz y sostuvo que las demás colectividades también deben transparentar sus negociaciones ante sus militantes y votantes.

    Pese a que el Gobierno consiguió apoyos en otros sectores y evitó depender exclusivamente de los votos del PDG, Parisi rechazó que se haya debilitado la tesis de que su bancada puede ser decisiva en el Congreso.

    La legisladora destacó la disciplina parlamentaria de la colectividad y afirmó que sus diputados mantienen posiciones coordinadas, aunque reconoció que dentro del partido existen distintas sensibilidades territoriales.

    Acusa cambio en acuerdo por devolución del IVA

    Durante la entrevista, Parisi también sostuvo que el Gobierno habría modificado las condiciones del acuerdo alcanzado con el PDG para financiar la devolución del IVA en medicamentos y pañales.

    Según explicó, el entendimiento contemplaba US$100 millones destinados íntegramente a los beneficiarios. Sin embargo, afirmó que el informe elaborado por la Biblioteca del Congreso incluye dentro de ese monto los gastos operacionales necesarios para implementar la plataforma.

    “El Gobierno cambió las reglas del juego en este momento”, acusó la diputada, quien agregó que el Ejecutivo “estaría incumpliendo” el acuerdo alcanzado con su bancada.

    Parisi sostuvo que el beneficio debe ser mejorado y cuestionó el cálculo que situó el aporte en alrededor de $117 diarios por beneficiario, equivalente a cerca de un tercio de pañal.

    Descarta un riesgo actual de disolución del PDG

    La parlamentaria también abordó los problemas del PDG con sus balances financieros y descartó que actualmente exista una resolución que sitúe al partido en riesgo de disolución.

    Parisi afirmó que la colectividad mantiene un balance rechazado, lo que habría impedido la aprobación de los documentos posteriores, y aseguró que no han recibido una notificación formal del Tribunal Calificador de Elecciones sobre una eventual causal de disolución.

    También explicó que el partido recibió inicialmente más de 40 observaciones sobre sus cuentas y que aún quedan 12 por aclarar.

    Respecto de la investigación de la Fiscalía contra antiguos integrantes de la colectividad, Parisi atribuyó los problemas administrativos a la “inexperiencia política” y afirmó que se perdieron facturas porque no se consideró necesario conservarlas. No obstante, sostuvo que corresponde al Ministerio Público investigar y evitó pronunciarse sobre la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

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