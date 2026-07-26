SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación

    El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, aseguró que el Ejecutivo conversará con los impulsores de la iniciativa para buscar acuerdos. Además, sostuvo que el debate también podría abordar la ausencia de una obligación de denunciar las violaciones, aunque reconoció la complejidad que ello implica para las víctimas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación. En la imagen, José García Ruminot. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, afirmó este domingo que el Gobierno está dispuesto a dialogar con el Partido Nacional Libertario respecto del proyecto “Escucha su corazón”, iniciativa que busca establecer que las mujeres que soliciten un aborto en el marco de la ley de tres causales escuchen previamente los latidos fetales.

    En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado señaló que, si bien el Ejecutivo aún no ha fijado una posición sobre el contenido de la iniciativa, sí existe disposición para conversar con sus impulsores y buscar acuerdos durante su tramitación legislativa.

    "También tenemos que conversarlo con ellos, tenemos que ver la conveniencia, la inconveniencia, y tratar de salir con una solución que pueda ser satisfactoria para todos“, sostuvo el ministro. Agregó que “siempre creo en el diálogo, siempre creo en la conversación, siempre creo que podemos construir acuerdos, incluso en materias que son tan polémicas como esta”.

    García Ruminot reconoció que la iniciativa ha desviado parcialmente la atención del Ejecutivo de otras prioridades legislativas, aunque enfatizó que los parlamentarios tienen pleno derecho a presentar este tipo de proyectos y recordó que, en muchas ocasiones, las propuestas cambian durante su discusión en el Congreso.

    Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación

    Caso de violación

    Durante la entrevista, el ministro también abordó uno de los aspectos que, a su juicio, debiera ser parte del debate: la aplicación de la medida en los casos de embarazo producto de una violación.

    "Yo creo que el tema planteado por Libertarios cobra sentido cuando se trata de abortos por violación“, afirmó. Consultado sobre si obligar a una mujer violada a escuchar los latidos fetales haría más gravosa la situación, respondió: ”Evidentemente que eso lo hace más violento“.

    En ese contexto, el titular de la Segpres planteó que el debate también podría extenderse a la actual legislación sobre denuncias por violación.

    Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    "Hoy día no hay obligación de denunciar. Entonces, la violación queda sin sanción“, sostuvo. No obstante, reconoció que denunciar implica una carga importante para las víctimas. “Yo entiendo que también es difícil para una mujer denunciar, porque evidentemente significa tener que recordar todo lo que vivió”, señaló.

    Finalmente, insistió en que la discusión legislativa debe desarrollarse mediante el diálogo y la búsqueda de consensos, reiterando que el Gobierno aún no adopta una postura definitiva sobre el proyecto “Escucha su corazón”.

    ¿Qué propone “Escucha su corazón”?

    Fue presentado el 7 de julio y se encuentra en tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación.

    La propuesta establece que, antes de que una mujer manifieste su decisión de interrumpir el embarazo, el médico deberá informarle si existe actividad cardíaca embrionaria o fetal detectable y ofrecerle la posibilidad de escucharla.

    Sin embargo, el articulado también señala que, si la paciente declina escucharla, el profesional deberá negarse a practicar la interrupción, punto que ha generado cuestionamientos respecto de sus efectos sobre el acceso a una prestación contemplada por la legislación vigente.

    Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación
    Más sobre:José García RuminotCongresoPolíticaMinistroGobiernoLa MonedaEscucha su CorazónProyecto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    “También está poniendo la música”: Zandra Parisi reconoce protagonismo de Quiroz tras revés del PDG en la megarreforma

    Carmona acusa que el gobierno “no estuvo a la altura” ante el sistema frontal y pide fortalecer el rol de los municipios

    Lo más leído

    1.
    Polémico video le cuesta dos cargos a Ítalo Omegna: Instituto Mises lo desvincula y renuncia como asesor parlamentario

    Polémico video le cuesta dos cargos a Ítalo Omegna: Instituto Mises lo desvincula y renuncia como asesor parlamentario

    2.
    Constanza Martínez: “Si no damos una salida al fracaso que puede haber permanentemente en el Congreso vamos a cosechar frustración”

    Constanza Martínez: “Si no damos una salida al fracaso que puede haber permanentemente en el Congreso vamos a cosechar frustración”

    3.
    Descifra: Quiroz cierra la megarreforma con mala evaluación y 50% cree que no logrará resultados

    Descifra: Quiroz cierra la megarreforma con mala evaluación y 50% cree que no logrará resultados

    4.
    El foco de La Moneda para blindar la aprobación de Kast

    El foco de La Moneda para blindar la aprobación de Kast

    5.
    Tras entrevista de Sedini: Rubilar cuestiona el diseño político de Kast y advierte problemas en el segundo piso

    Tras entrevista de Sedini: Rubilar cuestiona el diseño político de Kast y advierte problemas en el segundo piso

    6.
    Luis Cordero: “La trayectoria del gremialismo permite entender mejor el gobierno de Kast que la importación de patrones extranjeros”

    Luis Cordero: “La trayectoria del gremialismo permite entender mejor el gobierno de Kast que la importación de patrones extranjeros”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo
    Chile

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA
    Negocios

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Un ejecutivo histórico deja el family office de los Piñera

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios
    Tendencias

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido

    Más problemas en Italia: el vínculo de Andrea Pirlo con una casa de apuestas que complica su arribo al banco de la Azzurra

    Oficialmente albo: Vozinha firma el contrato que lo une a Colo Colo

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad
    Cultura y entretención

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula
    Mundo

    Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula

    EEUU impulsará la “Autopista Donald J. Trump” para Marruecos, que será una de las más largas en África

    Irán afirma que detendrá sus ataques mientras Estados Unidos mantenga la pausa en los bombardeos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico
    Paula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?