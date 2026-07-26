Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación. En la imagen, José García Ruminot.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, afirmó este domingo que el Gobierno está dispuesto a dialogar con el Partido Nacional Libertario respecto del proyecto “Escucha su corazón”, iniciativa que busca establecer que las mujeres que soliciten un aborto en el marco de la ley de tres causales escuchen previamente los latidos fetales.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado señaló que, si bien el Ejecutivo aún no ha fijado una posición sobre el contenido de la iniciativa, sí existe disposición para conversar con sus impulsores y buscar acuerdos durante su tramitación legislativa.

"También tenemos que conversarlo con ellos, tenemos que ver la conveniencia, la inconveniencia, y tratar de salir con una solución que pueda ser satisfactoria para todos“, sostuvo el ministro. Agregó que “siempre creo en el diálogo, siempre creo en la conversación, siempre creo que podemos construir acuerdos, incluso en materias que son tan polémicas como esta ”.

García Ruminot reconoció que la iniciativa ha desviado parcialmente la atención del Ejecutivo de otras prioridades legislativas, aunque enfatizó que los parlamentarios tienen pleno derecho a presentar este tipo de proyectos y recordó que, en muchas ocasiones, las propuestas cambian durante su discusión en el Congreso.

Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación

Caso de violación

Durante la entrevista, el ministro también abordó uno de los aspectos que, a su juicio, debiera ser parte del debate: la aplicación de la medida en los casos de embarazo producto de una violación.

"Yo creo que el tema planteado por Libertarios cobra sentido cuando se trata de abortos por violación“, afirmó. Consultado sobre si obligar a una mujer violada a escuchar los latidos fetales haría más gravosa la situación, respondió: ”Evidentemente que eso lo hace más violento“.

En ese contexto, el titular de la Segpres planteó que el debate también podría extenderse a la actual legislación sobre denuncias por violación.

Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

"Hoy día no hay obligación de denunciar. Entonces, la violación queda sin sanción“, sostuvo. No obstante, reconoció que denunciar implica una carga importante para las víctimas. “Yo entiendo que también es difícil para una mujer denunciar, porque evidentemente significa tener que recordar todo lo que vivió”, señaló.

Finalmente, insistió en que la discusión legislativa debe desarrollarse mediante el diálogo y la búsqueda de consensos, reiterando que el Gobierno aún no adopta una postura definitiva sobre el proyecto “Escucha su corazón”.

¿Qué propone “Escucha su corazón”?

Fue presentado el 7 de julio y se encuentra en tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa busca modificar el artículo 119 del Código Sanitario, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo vital de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de una violación.

La propuesta establece que, antes de que una mujer manifieste su decisión de interrumpir el embarazo, el médico deberá informarle si existe actividad cardíaca embrionaria o fetal detectable y ofrecerle la posibilidad de escucharla.

Sin embargo, el articulado también señala que, si la paciente declina escucharla, el profesional deberá negarse a practicar la interrupción, punto que ha generado cuestionamientos respecto de sus efectos sobre el acceso a una prestación contemplada por la legislación vigente.