Director técnico y presidente del Club Italia: el cargo inventado que asumirá Paolo Maldini tras el fracaso de la Azzurra

Italia se reconstruye tras un nuevo fracaso futbolístico. Tras una extensa espera, el legendario Paolo Maldini aceptó la propuesta de Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). El otrora defensor será el flamante director técnico y presidente del Club Italia, un cargo sin precedentes.

La planificación del organismo busca el relanzamiento de la Azzurra, con el Mundial 2030 como objetivo. El exzaguero firmó un contrato de cuatro años con condiciones económicas favorables para la federación. “Maldini siempre ha sido mi objetivo”, declaró el timonel de la entidad.

Maldini tendrá la responsabilidad de designar al nuevo entrenador, pero también liderará toda la gestión del sistema del combinado italiano. Junto a él trabajará el brasileño Leonardo, otrora gerente deportivo del PSG.

Un cargo inédito

Malagò explicó la responsabilidad del nuevo cargo creado para Maldini: “Pensé que sería la persona idónea para supervisar el sector técnico de la FIGC, que incluye no solo a la selección absoluta, sino también a todas las selecciones juveniles. Durante dos semanas, analizamos todos los proyectos en detalle, y Paolo me dijo inmediatamente que estaría encantado de contar con Leonardo como consultor, porque el trabajo es extenso, exigente y desafiante. Me alegra, porque le tengo un profundo respeto a Leonardo. Son dos caras de la misma moneda; hay un compromiso de cuatro años que debe llevarnos desde ahora hasta 2030, hasta el próximo Mundial, pasando por la Eurocopa”, indicó .

Maldini es una gloria del Milan. Pasó toda su carrera en el cuadro lombardo, desde 1984 hasta 2009. Ganó decenas de títulos, entre los que destacan siete Serie A y cinco Champions League.

Tras su retiró también asumió como Director de Desarrollo y Secretario Técnico del cuadro ‘rossonero’, cargo que utilizó de 2018 hasta 2023.

En tanto, Leonardo fue técnico tanto del Milán como del Inter de Milán, además de su cargo como director deportivo en el PSG.