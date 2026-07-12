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    Incendio estructural afecta a tres viviendas en Isla de Maipo

    La emergencia se registró la mañana de este domingo en el sector de Las Frutas con Cancha de Carrera. Según informó Bomberos, el fuego fue controlado y, de manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Incendio estructural afecta a tres viviendas en Isla de Maipo. Imagen referencial. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un incendio estructural afectó la mañana de este domingo a tres inmuebles ubicados en la intersección de las calles Las Frutas con Cancha de Carrera, en la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana.

    De acuerdo con José Arriaza, segundo comandante de Bomberos de Isla de Maipo, las primeras unidades fueron despachadas al lugar a las 6.50 horas. Tras la llegada de la primera máquina, se declaró una primera alarma de incendio estructural.

    Luego, debido a la magnitud de la emergencia, se activó una segunda alarma y fue despachada la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Isla de Maipo. Más tarde se declaró una tercera alarma, lo que permitió solicitar apoyo a los cuerpos de Bomberos de Buin, Talagante, Peñaflor y Melipilla.

    Más de 80 bomberos se movilizaron hasta el lugar.

    “El incendio está controlado y sin lesionados en el lugar”, señaló el segundo comandante.

    Según el balance entregado por Bomberos, el fuego alcanzó a consumir una vivienda y luego afectó una segunda estructura correspondiente a un local comercial. Además, una casa aledaña resultó con daños menores.

    Vecinos del sector y residentes de los inmuebles afectados lograron evacuar oportunamente, de acuerdo con los antecedentes disponibles.

    Bomberos continuó trabajando en el punto donde se habría iniciado el fuego, mientras se levantan los antecedentes para determinar las causas de la emergencia. “Estamos trabajando donde se inició todo. Eso se va a la Fiscalía, que investigará mejor cómo partió el incendio”, explicó Arriaza.

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    Más sobre:Isla de MaipoIncendioBomberosEmergenciaRegió MetropolitanaTalaganteMelipillaNacional

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