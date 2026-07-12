Prisión preventiva para ocho imputados por venta de drogas en Santiago: portaban más de 2,5 kg de ketamina y éxtasis

La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó el pasado sábado a ocho sujetos vinculados a una estructura criminal dedicada a la venta de drogas en las comunas de San Miguel y Santiago Centro, Región Metropolitana, instancia en la que el tribunal determinó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados.

La audiencia de control de detención se llevó a cabo tras la detención de los sujetos en el marco del allanamiento de las sustancias comercializadas por la banda -ketamina y éxtasis- en dichas comunas de parte de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la instrucción del Ministerio Publico.

En concreto, los detectives del Equipo Modelo Territorial Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la comuna de cerrillos ingresó a los domicilios, donde incautaron 2,5 kilos de sustancias, armas, dinero en efectivo, especies utilizadas para la dosificación, un vehículo y stickers para el marcaje de la droga.

En concreto, incautaron una pistola de fogueo, 3.758 dosis de ketamina, con un avalúo de $75.161.600; 9.632,25 dosis de un valor de $144.483.750 de éxtasis, 461 comprimidos de éxtasis, avaluado en $9.220.000.

El comisario de la Bicrim Cerrillos, Ricardo Cañas, detalló que la operación policial se desarrolló “tras el análisis criminal y la georreferenciación del lugar que estos blancos de investigación se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas en grandes cantidades, logrando establecer lugares de acopio y distribución de la misma. Por lo que se gestionó con el tribunal respectivo, la autorización de entrada, registro e incautación para tres domicilios”.