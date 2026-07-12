La Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI incautó 450 kilos de cannabis y detuvo a tres ciudadanos colombianos, tras una investigación por el traslado y acopio de importantes cantidades de droga desde la Región de Antofagasta hacia la Región Metropolitana.

De acuerdo con el comisario Rubén Martínez Brown, de la Briant Metro, la indagatoria comenzó a partir de una orden de investigar que daba cuenta de una estructura criminal dedicada al transporte de sustancias ilícitas desde Calama hasta comunas del sector oriente de Santiago.

“Esta investigación llevada por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana inició a través de una orden de investigar, la cual daba cuenta de una estructura criminal que se encargaba del transporte y acopio de importantes cantidades de droga desde la Región de Antofagasta, específicamente desde la ciudad de Calama, hacia la Región Metropolitana, comunas del sector oriente particularmente”, explicó.

En ese sentido, el comisario señaló que, mediante distintas técnicas investigativas contempladas en la Ley 20.000, los detectives lograron establecer que una importante remesa de droga sería trasladada hasta Santiago.

PDI incauta 450 kilos de cannabis y detiene a tres ciudadanos colombianos

“Conforme al análisis criminal realizado, nos desplazamos hasta la Región de Antofagasta, donde logramos establecer el momento en el cual los imputados se encontraban acopiando sustancias ilícitas al interior de un vehículo”, detalló.

En ese procedimiento, la PDI detuvo a dos imputados de nacionalidad colombiana mientras realizaban el cargamento de la droga.

Posteriormente, y a partir de nuevas diligencias, los detectives identificaron un lugar de acopio. Con autorización judicial, ingresaron al inmueble y encontraron otra cantidad importante de sustancias ilícitas.

“En ese lugar de acopio hubo también un tercer detenido de nacionalidad colombiana, el cual, además, mantenía antecedentes policiales por el mismo delito”, agregó Martínez.

PDI incauta 450 kilos de cannabis y detiene a tres ciudadanos colombianos

Según la PDI, la droga era traída desde Bolivia, ingresada por pasos ilegales de la Región de Antofagasta, acopiada en Calama y luego trasladada a la capital, donde sería comercializada principalmente en la zona oriente.

El comisario sostuvo que este modus operandi ha sido detectado con frecuencia en investigaciones de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana.

“Hemos detectado de manera frecuente este modus operandi de droga que ingresa desde Bolivia hacia el norte de Chile, y posteriormente se traslada a la Región Metropolitana”, indicó.

Sobre el destino final de la droga, Martínez precisó que, por ahora, existen antecedentes que apuntan a la zona oriente de Santiago, aunque recalcó que aquello sigue siendo materia de investigación.

“Tenemos antecedentes que esa droga tenía como destino la zona oriente. Sin embargo, eso es materia de investigación, por cuanto esta investigación aún continúa activa”, sostuvo.