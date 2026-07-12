Miguel Ángel Calisto: “La Fiscalía debería chequear que sus procesos se hagan bien, ya que alteran los quórums y eso afecta la democracia”

El senador Miguel Ángel Calisto (independiente) cerró su semana con buenas noticias. El Juzgado de Garantía de Coyhaique reabrió la investigación que pesa en su contra por fraude al Fisco y la Corte de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia en que se iba a discutir su desafuero.

El senador está asediado por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quien el 26 de junio presentó la acusación en su contra pidiendo 12 años de cárcel por un frade de $ 105 millones, por lo que calificó de una “asesoría fantasma” para crear una “caja pagadora”.

Calisto responde en detalle por los hechos imputados. Dice que el trabajo de su exasesora Carla Graf existió y está todo dentro de norma. Adelanta que estará en el Senado para votar la megarreforma, que en su rol quiere ayudar al gobierno y lanza una advertencia a la Fiscalía por los desafueros que alteran los quórums en las cámaras del Congreso.

¿Cuál es su expectativa para su segundo proceso de desafuero?

Hoy día no nos podemos poner en un escenario que no existe. La corte y el tribunal de garantía han señalado de manera bastante explícita y clara que la investigación está abierta, lo que implica que se pueden incorporar nuevas diligencias que ya han sido aceptadas. Al ser una causa abierta, estoy en una situación de investigado. Hoy día no existe ninguna acusación y, por ende, tampoco existe ninguna solicitud de desafuero.

Pero es cosa de tiempo. Nadie pensaría que en un mes más la Fiscalía desistirá de su solicitud de desafuero.

Las diligencias pueden revertir una situación, pueden corroborar hechos que no estaban consignados inicialmente en la investigación. Y eso, evidentemente, puede cambiar el escenario.

Su causa se abrió en 2021 por una denuncia anónima. ¿Imaginó que avanzaría al punto de tenerlo al borde de un juicio?

No imaginé que una denuncia anónima iba a llegar a este nivel de proporción. Durante toda la primera etapa fue una investigación desformalizada y sin un abogado. Nunca puse un abogado en el proceso y creo que ahí estuvo el gran error. Nunca encontré que tuviera sustento una acusación de este tipo.

En el caso hay dos personajes clave, Roland Cárcamo y Carla Graf, también imputados. ¿Cómo los conoció?

Ellos eran un matrimonio amigo de Coyhaique. Los conocí desde las juventudes políticas de la DC, particularmente a Roland. Fueron años de una gran amistad con ambos, además éramos vecinos y había una relación de mucha cercanía y amistad.

¿Esa relación está totalmente quebrada?

O sea, me he notificado por las declaraciones de Roland Cárcamo que esa amistad ya no existe.

Se le imputa un fraude reiterado al Fisco, pagarle a una asesora, a Carla Graf, por asesorías que nunca existieron. ¿Cuál es su versión respecto de esa imputación?

Carla Graf era una asesora externa contratada por el Congreso a solicitud mía. Lo primero que hay que dejar muy claro es que la relación contractual de los asesores no es con el parlamentario, es formalmente con el Congreso. Nosotros presentamos el nombre ante el Consejo de Asignaciones, que valida su función. Ella pasó por todo ese proceso. En segundo lugar, cumplió funciones y así lo demuestran los propios detalles de actividades que ella envió mensualmente al Congreso y al Consejo de Asignaciones, para que le pudieran pagar su mensualidad. Todos esos informes se entregaron. Todas las boletas de honorarios fueron enviadas por ella desde su correo electrónico con clave única. Y, además, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias emitió un documento formal desde el Congreso a solicitud mía, donde pido antecedentes respecto de Carla Graf y el Consejo de Asignaciones me reportó formalmente que ella efectivamente cumplió.

¿Eso es suficiente?

Demuestra que desde el punto de vista formal, la administración no efectuó reparos, porque cumplieron con la norma a la fecha de la prestación de los servicios. El consejo señala, además, que todos los reportes enviados por Carla Graf fueron revisados y auditados por la unidad de Auditoría del Congreso. Desde el punto de vista formal que se requiere ante el Congreso, ella cumplió con todo lo establecido. Con nuestra defensa, además, presentamos mensajes de WhatsApp donde se ve explícitamente la participación de ella en el WhatsApp y donde entrega insumos extras que complementan el trabajo.

¿Cuál era la función específica de Graf?

Cumplía labores de asesoría directa conmigo.

¿Puede demostrar que esa asesoría efectivamente existió?

Nuestra relación era directa y se puede contrastar con los antecedentes formales que entregó al Congreso. En lo formal, cumplió con todas las exigencias ante el Congreso, supervisado por el Consejo de Asignaciones, auditado por la Unidad de Auditoría y conmigo respecto al trabajo territorial. Además, como le decía, hay un chat del equipo donde se ve la participación de ella.

Pero el punto del caso no son las formalidades. Ambos imputados dicen que esos documentos se llenaban de manera falsa, que algunos los hizo usted. ¿Llenó alguna vez esos reportes?

La información de esos reportes, y de sus boletas de honorarios, proviene del correo electrónico de Carla Graf. Ella lo enviaba al Congreso. Nunca participé en la redacción de ningún detalle de actividades que ella haya presentado.

Ella declaró que su marido manejaba sus contraseñas.

Pero eso es un tema de ellos. No puedo responder por las declaraciones de ellos.

Varios testigos de su propio equipo declaran que nunca vieron a Graf, que no la conocían. ¿Cómo se condice eso con su versión?

Es que no todos tienen por qué conocer a un asesor de Coyhaique, o una secretaria de Aysén no tiene por qué conocer a un asesor que trabaja conmigo acá en el Congreso en Santiago y que me asesora en materias medioambientales. Por la distancia territorial no tienen por qué conocerla. La asesoría es al parlamentario, no es al equipo.

O sea, basta que usted la conozca.

Es mi asesora, no es asesora del equipo. Además, esa conversación por WhatsApp es muy clara. A lo mejor el resto no la conocía físicamente, pero existía, estaba ahí. Lo que pasa es que a veces la Fiscalía trata, a mi juicio, de hacer entender o de uniformar que todas las funciones de asesores que prestan servicio en el Estado tienen que tener una lógica de funcionario público. Eso es coartar el rol de los asesores parlamentarios. Nosotros no hemos faltado a ninguna norma legal. Hemos cumplido con la ley y con todo lo que se nos ha solicitado por parte del Consejo de Asignación.

¿Las últimas declaraciones de Cárcamo y Graf serían falsas?

Hay que entender el contexto. Roland Cárcamo estaba con prisión preventiva por otros delitos relacionados con fraude de subvenciones en el gobierno regional.

En la arista de la Confenats.

Además tenía un antecedente previo de un choque en estado de ebriedad. En esa condición, si llega la Fiscalía y te ofrece un trato, me imagino que cualquier persona hace lo necesario para salir de la cárcel.

¿La Fiscalía les pidió a ellos que mintieran para perjudicarlo?

No, lo que digo es que la Fiscalía tiene sus formas respecto de un imputado a quien le ofrecen atenuantes o beneficios.

Independiente de que uno de ellos haya salido de la cárcel por esto, ¿qué ocurre con el contenido de esas confesiones? ¿Son ciertas o una mentira?

Hemos mantenido un relato súper coherente y en una sola línea desde el primer momento. Quienes han cambiado su relato son ellos, se han contradicho respecto de fechas y procesos que no calzan. Estamos absolutamente tranquilos respecto a lo que hemos dicho desde el primer minuto respecto de las funciones que ella cumplía.

Acá nunca ha estado en discusión si el informe salió del correo de Graf. Hacer una boleta es muy fácil. El punto es que hay que comprobar que la actividad que se hizo con esa boleta es cierta. Y eso no se comprueba solo con un papel.

Claro, pero el WhatsApp, por ejemplo, ahí tiene una prueba concreta respecto de una persona que participaba del equipo. Usted dijo recién: hay asesores que no la conocían, pero son los mismos asesores que aparecen en el WhatsApp. A lo mejor no la conocían directamente. Ellos cambian su versión, pero en base a qué respaldo. Toda nuestra defensa ha sido en base a documentación, que es lo concreto.

¿Se destinó plata del pago de las asesorías de Graf para comprar una parcela?

La parcela tiene la siguiente historia. Ambos vecinos, amigos, decidimos comprar una parcela a un tercero. Como ninguno tenía capacidad económica para pedir un crédito, decidimos que cada uno pague con sus cuotas a ese tercero. Carla pagó sus cuotas, yo pagué las mías, se cerró el trato y había un compromiso de compraventa previo de ambos con el tercero. Y se firmó en escritura pública.

Esa es la escritura que ambos declaran que usted los obligó a firmar, los intimidó para hacerlo.

Son declaraciones, sin prueba. No soy una persona que ande intimidando a la gente, ni amenazando. Ellos fueron de motu proprio a firmar un negocio.

¿Va a poder probar que la asesoría de Graf, más allá de los documentos y las boletas realizadas que salieron de su correo, se hizo de manera efectiva y real?

Tenemos la evidencia respecto de que se realizaron, con todos los antecedentes que le señalaba, incluyendo un WhatsApp de prueba del trabajo. Es lo que le puedo señalar.

¿Cómo era su relación con el exfiscal regional de Aysén Carlos Palma?

Mi única relación con el señor Palma es que él fue mi persecutor desde 2021, cuando inició una investigación en mi contra y de la cual nunca podría decir que tuve algún tipo de beneficio o consideración. De lo contrario, no estaría en esta situación.

¿Hizo gestiones para que cerrara la causa? Cárcamo dice que se le pagaron $ 14 millones.

Jamás. Sería de una desinteligencia y una torpeza brutal que un diputado de la República tratara de sobornar a un fiscal. El señor Palma fue voraz en mi contra. La Fiscalía ha sido implacable conmigo desde el primer momento y sigue siéndolo. No podría decir que haya existido algún tipo de consideración.

El Senado

¿Cuál es su domicilio político?

Me siento independiente y con una posición más bien de respaldo al gobierno. Evidentemente, no me considero de izquierda, pero sí en una posición cercana de colaboración para que al gobierno le vaya bien.

¿Es consciente del rol que juega en el Senado, por el empate entre las fuerzas de oposición y oficialismo?

En este momento, en la situación en que estoy, no me gustaría cumplir el rol de dirimente, pero bueno, es lo que el destino y Dios han querido.

¿Va a estar la próxima semana en el Senado para votar por la megarreforma?

Voy a estar y vamos a discutir cada uno de los puntos. Tengo algunas observaciones.

En los temas más complejos, como la invariabilidad tributaria o la indemnización por revocación de resoluciones ambientales. ¿Está más inclinado a aprobar?

Estoy a favor de revisar bien la invariabilidad tributaria. Me parece que es una apuesta osada, pero que merece atención. Respecto de las compensaciones, tengo mis observaciones y creo que hay que ser cuidadoso en ello. Revisaría el sustento constitucional ahí.

El senador Daniel Núñez dijo que debería inhabilitarse por razones éticas. ¿Qué le responde?

Deberíamos revisar cuántos parlamentarios están siendo investigados. Yo estoy siendo investigado, y le diría que hay muchos senadores y diputados que están siendo investigados, pero eso en ningún caso implica una condena, porque para eso existen las instituciones. Ser investigado no implica responsabilidad, por lo tanto, los parlamentarios tenemos el legítimo derecho de ejercer nuestras funciones. Le diría al senador Núñez que no se preocupe de mí, hoy día el PPD ya ha demostrado que está colaborando con el gobierno. Más bien su preocupación debería estar en sus propias filas.

Habla de que los parlamentarios deben ejercer sus funciones. ¿La Fiscalía debería ser más precavida al investigar parlamentarios, considerando que el desafuero cambia el equilibrio político del Congreso?

Sí, yo creo que la Fiscalía Nacional debería chequear que sus procesos se hagan bien, ya que alteran los quórums, la correlación de fuerzas y eso afecta la democracia, que va más allá de cualquier parlamentario en particular. Por eso creo que hay que ser muy riguroso. Conmigo se apresuraron respecto a acusar y a pedir el desafuero, y así se lo dijo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Por responsabilidad, la Fiscalía Nacional debiera, a propósito de que hoy día tiene las competencias de mayor control de las fiscalías regionales, ser extremadamente rigurosa respecto de las decisiones que toma.

¿Está consciente de que lo suyo es una cosa de tiempo? En un mes más lo van a volver a acusar.

Eso lo determinará el Ministerio Público una vez que finalice la investigación. Nosotros lo que esperamos es rigurosidad y responsabilidad. Aquí no se trata de evadir las responsabilidades eventuales que podrían configurarse. No se trata en ningún caso de evadir la justicia, nada de esas cosas. Nos interesa que se esclarezca esto, pero los procedimientos no pueden ser con sesgo, no se pueden aplicar con alevosía porque se trata de un parlamentario.

¿La Fiscalía ha actuado con sesgo y alevosía contra usted?

La Fiscalía se ha apresurado en los procedimientos, evidentemente. Es decir, se me ha negado el derecho que yo tengo como chileno de defensa, de contrarrestar todas las versiones que se han dicho.