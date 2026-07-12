Argentina avanza sufriendo, otra vez: desbloquea el cerrojo suizo en el alargue y va por Inglaterra en semifinales

El Mundial 2026 tiene a sus cuatro semifinalistas. El último invitado es Argentina. En Kansas City, cuyo estadio fue una verdadera extensión del Monumental de River o La Bombonera, la Albiceleste volvió a pasar con lo justo. Volvió a sufrir. Volvió a pasarlo mal. Su juego no convence, pero sigue en carrera optando por el bi. En el alargue, batió a Suiza (3-1).

Para el vigente campeón, la premisa no solo era clasificar. También era mejorar el nivel futbolístico (la épica de la remontada ante Egipto puso debajo de la alfombra las falencias de un equipo que no ha repetido la performance de Qatar) y tratar de sufrir menos. Porque los duelos ante Cabo Verde y los Faraones acabaron con los transandinos con el corazón en la mano.

De aquel encuentro de Brasil 2014, donde Argentina ganó en el minuto 118 con gol de Ángel Di María, solo tres permanecen en sus elencos: Lionel Messi por los albicelestes; Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez por los europeos. El suizo-chileno, en su cuarta Copa del Mundo, jugó su 18º encuentro en la cita planetaria, siendo hombre récord en su país. Desde lo futbolístico, tuvo un mejor segundo periodo respecto al primero.

Aparentemente, a Lionel Scaloni lo dejó conforme el planteo con cuatro mediocampistas, porque lo repitió ante Suiza. Leandro Paredes se ganó el puesto en el eje, como un cuarto valor a De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández. Gana en tenencia y salida limpia, aunque pierde en un tránsito más veloz y ataque por afuera.

Los helvéticos le fueron a disputar la posesión a los argentinos. Si bien el dominio sería repartido, la tenencia se inclinó hacia los de Murat Yakin. Eso sí, aquello no se tradujo en dotar de mayor ritmo a su escuadra. El campeón vigente se tomaba todo con más calma, bajando los decibeles. Gracias a la pelota detenida, encontró la llave del partido. Minuto 10, córner de Lionel Messi y Alexis Mac Allister gana por arriba para anotar el 1-0. El volante del Liverpool se impulsa por el primer palo y le cambia la dirección al balón.

El encuentro se fue desarrollando con un ritmo particularmente lento. Argentina no aceleraba. Al contrario. Después del gol, se preocupó más de administrar que de atacar. Suiza no salió a especular, sin embargo inquietaba poco al arco de Emiliano Martínez. Impreciso en el último pase era el cuadro helvético. En un juego que incluso se fue tornando áspero, los suizos tampoco aprovechaban las pelotas detenidas, lo que sí hizo el rival en el arranque. El espectáculo era mezquino.

Foto: Xinhua Xu Chang

Embolo

En la segunda mitad, el equipo de Scaloni tuvo más la pelota y se paró más arriba en la cancha. Era una buena noticia para los argentinos que continuaban las imprecisiones en el rival. Suiza requería dejar atrás su tibieza y atreverse. Paulatinamente, empezó a liberarse de las ataduras y generó mejores circuitos ofensivos. En ese sentido, Dibu Martínez se levantó como un valor importante para Argentina. En los 65′, desvió un testazo. Al minuto siguiente, contuvo un zurdazo de Xhaka.

La Albiceleste no estaba haciendo un buen partido. El rival se fue animando, hasta que encontró la igualdad. No lo hizo con un balón aéreo, sino que por abajo. En los 67′, Dan Ndoye hace una pared con Rodríguez, se acomoda en el área y le cruza el remate al portero Martínez. Era el momento de los helvéticos.

Cuando Suiza estaba mejor, llega la expulsión de Embolo. El ariete reclama una falta de De Paul, que recibe amarilla. Sin embargo, llama el VAR y la acción se chequea bajo el concepto de confusión de identidad. La revisión muestra una simulación de Embolo, quien ya estaba amonestado. El árbitro portugués Joao Pinheiro cambia su decisión inicial. Le muestra la doble amarilla al suizo, quien sale llorando de la cancha.

Con uno más, Argentina tomó el control del balón y Scaloni hizo cambios ofensivos, para despertar al equipo. La baja de Embolo frenó el impulso de los de camiseta roja. Cambió el chip y se metió en su campo. Aguantó y llevó el duelo al alargue. Los transandinos juntaron a Messi, Álvarez, Lautaro, Almada y Nico González en el tiempo extra. Manejó la pelota, pero no aceleró. No entraba ante el cerrojo rival. En los segundos 15′ añadidos, entró el “Flaco” López (otro 9).

Terminando con un equipo desequilibrado, derribó la muralla. Lo hizo probando desde afuera. En los 112′, Julián Álvarez anota un golazo. Saca un remate de distancia que se cuela en un ángulo. La estirada de Kobel hace más espectacular la imagen. Luego, en los 120′, Lautaro Martínez estableció el 3-1 final. ¿La suerte del bicampeón?

Los argentinos se citarán ante la Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham, el próximo miércoles 15, en Atlanta. Un duelo lleno de morbo: por el 86, por las Malvinas. Primera vez en este Mundial que los transandinos enfrentarán a un top 10 del ranking FIFA. Recién en semis.