SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al “cerco energético” y al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.

    El ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, acusó además a Washington de someter a la población local a un “castigo colectivo” con el objetivo de “destruir la Revolución Cubana”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Colapso del sistema eléctrico en Cuba [e]JOAQUIN HERNANDEZ

    El gobierno cubano responsabilizó este sábado del nuevo colapso del sistema eléctrico de la isla al “cerco energético” y al endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

    Esto después de que el país caribeño registrara ayer un nuevo apagón de alcance nacional, el cuarto desde comienzos de 2026 y el segundo en menos de una semana.

    En palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, “la nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional es una consecuencia directa del cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EE.UU. contra Cuba”.

    En su mensaje a través de redes sociales el jefe de la diplomacia también acusó a Washington de someter a la población local a un “castigo colectivo” con el objetivo de “destruir la Revolución Cubana”.

    El canciller señaló, asimismo, que las autoridades y los trabajadores del sector eléctrico continuarán con las labores para recuperar el funcionamiento del sistema y avanzar de forma progresiva en su estabilización.

    El nuevo fallo de la red eléctrica cubana ocurrió este viernes, apenas dos días más tarde que el gobierno anunciara el restablecimiento del sistema tras el apagón registrado el pasado lunes.

    Sin embargo, la capacidad de generación seguía siendo limitada y en numerosas zonas del país persistían interrupciones del suministro eléctrico que superaban las 20 horas diarias.

    En marzo, Cuba ya había sufrido dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla, después de que el 10 de septiembre del año anterior se produjera otra desconexión total del sistema.

    Ante esto, las autoridades cubanas han culpado reiteradamente de las fallas al bloqueo energético impuesto por EE.UU., que en enero amenazó con aranceles a cualquier nación que venda o suministre petróleo a la isla.

    Es así como el lunes pasado el presidente Miguel Díaz-Canel acusó a Washington de tratar de “inducir un estallido social por asfixia” en el país al “bloquear el acceso de combustible a Cuba”.

    “Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida”, declaró el mandatario.

    La crisis energética continúa afectando además a otros servicios esenciales, como el abastecimiento de agua potable. En varias zonas de La Habana, el suministro permanece interrumpido desde hace más de una semana debido a las dificultades derivadas de los cortes eléctricos.

    Más sobre:CubaCorte de luzBruno RodríguezEE.UU.Sistema eléctricoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque que implicó el cierre del estrecho de Ormuz

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    La Guerra civil española: los 90 años del inicio del conflicto y su profundo impacto en Chile

    La Odisea: el examen más duro de Christopher Nolan

    Lo más leído

    1.
    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    2.
    Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One

    Casa Blanca cita a declarar a periodistas del New York Times que informaron sobre seguridad del nuevo Air Force One

    3.
    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque que implicó el cierre del estrecho de Ormuz

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque que implicó el cierre del estrecho de Ormuz

    4.
    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    5.
    Guardia Revolucionaria iraní informa cierre del estrecho de Ormuz tras interceptar buque que intentó cruzar por ruta no autorizada

    Guardia Revolucionaria iraní informa cierre del estrecho de Ormuz tras interceptar buque que intentó cruzar por ruta no autorizada

    6.
    Un grupo de la ONU concluye que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue arbitraria y pide su liberación

    Un grupo de la ONU concluye que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue arbitraria y pide su liberación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral
    Chile

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral

    Chileno detenido en Argentina afirma que salió de Paraguay por amenazas y acusa que buscaba “retornar” a su hija a Chile

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Más allá de la urgencia del desempleo
    Negocios

    Más allá de la urgencia del desempleo

    ¿Puede ser Chile un centro financiero internacional?

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Las joyas que encandilan en Norteamérica
    El Deportivo

    Las joyas que encandilan en Norteamérica

    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    Ståle Solbakken, desconsolado tras la eliminación de Noruega en el Mundial: “Esto es el deporte en su versión más cruel”

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al “cerco energético” y al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.
    Mundo

    Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al “cerco energético” y al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque que implicó el cierre del estrecho de Ormuz

    Guardia Revolucionaria iraní informa cierre del estrecho de Ormuz tras interceptar buque que intentó cruzar por ruta no autorizada

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo