Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al “cerco energético” y al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.

El gobierno cubano responsabilizó este sábado del nuevo colapso del sistema eléctrico de la isla al “cerco energético” y al endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Esto después de que el país caribeño registrara ayer un nuevo apagón de alcance nacional, el cuarto desde comienzos de 2026 y el segundo en menos de una semana.

En palabras del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, “la nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional es una consecuencia directa del cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EE.UU. contra Cuba”.

En su mensaje a través de redes sociales el jefe de la diplomacia también acusó a Washington de someter a la población local a un “castigo colectivo” con el objetivo de “destruir la Revolución Cubana” .

La nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional es una consecuencia directa del cerco energético y el recrudecimiento extremo del bloqueo de EEUU contra #Cuba.



Forma parte del castigo colectivo al pueblo cubano al que el gobierno estadounidense está apostando para destruir… pic.twitter.com/06vJreNITd — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 11, 2026

El canciller señaló, asimismo, que las autoridades y los trabajadores del sector eléctrico continuarán con las labores para recuperar el funcionamiento del sistema y avanzar de forma progresiva en su estabilización.

El nuevo fallo de la red eléctrica cubana ocurrió este viernes, apenas dos días más tarde que el gobierno anunciara el restablecimiento del sistema tras el apagón registrado el pasado lunes.

Sin embargo, la capacidad de generación seguía siendo limitada y en numerosas zonas del país persistían interrupciones del suministro eléctrico que superaban las 20 horas diarias.

En marzo, Cuba ya había sufrido dos apagones que dejaron a oscuras a toda la isla, después de que el 10 de septiembre del año anterior se produjera otra desconexión total del sistema.

Ante esto, las autoridades cubanas han culpado reiteradamente de las fallas al bloqueo energético impuesto por EE.UU., que en enero amenazó con aranceles a cualquier nación que venda o suministre petróleo a la isla.

Es así como el lunes pasado el presidente Miguel Díaz-Canel acusó a Washington de tratar de “inducir un estallido social por asfixia” en el país al “bloquear el acceso de combustible a Cuba”.

“Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida” , declaró el mandatario.

Mientras EE.UU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a #Cuba, la UNE se moviliza para revertir la caída del SEN.



Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida. #CubaNoSeRinde https://t.co/hihOXwqLoj — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 6, 2026

La crisis energética continúa afectando además a otros servicios esenciales, como el abastecimiento de agua potable. En varias zonas de La Habana, el suministro permanece interrumpido desde hace más de una semana debido a las dificultades derivadas de los cortes eléctricos.