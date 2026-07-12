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    Ståle Solbakken, desconsolado tras la eliminación de Noruega en el Mundial: “Esto es el deporte en su versión más cruel”

    Luego de caer en el duelo de cuartos de final frente a Inglaterra, el entrenador de los nórdicos estalló en llanto mientras analizaba el partido. Martín Odegaard, capitán de los vikingos, también mostró su desazón.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Ståle Solbakken consolando a los jugadores de Noruega tras la eliminación del Mundial.

    Alegría para Inglaterra y desconsuelo para Noruega. En el duelo de cuartos de final del Mundial 2026, los Tres Leones se impusieron por 2-1 en Miami y cortaron el sueño de los nórdicos para seguir avanzando en un certamen planetario que, a esa altura, ya era más que histórico.

    En ese marco, la eliminación caló hondo en el plantel de los Vikingos, pues, en los diálogos tras el pitazo final, varios rompieron en llanto al momento de hablar con la prensa. Ese fue el caso, por ejemplo, del entrenador Ståle Solbakken. "Siento un poco de lástima por los chicos, pero esto es deporte de élite en su versión más cruel o más bella, según de qué lado estés“, partió diciendo el DT, mientras caían lágrimas por su rostro.

    “Este es el nivel más alto al que se puede llegar y, tras unos 20 minutos algo complicados, jugamos un partido heroico en todos los sentidos. Y a los chicos, solo tengo palabras para elogiarlos. Lo más difícil de todo es perder, pero así son las cosas... Tengo que acelerar. Así es. A veces las cosas nos salen bien, como contra Brasil, para ser honesto. Aquellas veces nos salieron bien, hoy no", agregó.

    La triste eliminación de Noruega en el Mundial 2026.

    En esa misma dinámica de tristeza se mostró el capitán Martín Odegaard. “Estoy decepcionado y abatido, sobre todo por la forma en que perdimos. Siento que tenemos muchas cosas buenas a nuestro favor, estuvimos cerca y creo que fácilmente podríamos haber ganado. Por eso es aún más triste“, señaló.

    Por supuesto que estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Todo el campeonato, y hoy una vez más, demuestra que tenemos un nivel altísimo. Es una mezcla de emociones. Es duro, pero al mismo tiempo debemos estar orgullosos y satisfechos con lo que hemos conseguido”, complementó el volante que milita en Arsenal, sacando las cuentas positivas del periplo por Norteamérica.

    Por último, Odegaard exculpó de las responsabilidades al portero Nyland, quien tuvo complicidad al dar rebote en el segundo gol de Jude Bellingham. "Nos ha salvado y ha sido fundamental durante todo el campeonato. Nos llevó a cuartos de final la última vez, así que debería estar orgulloso de sí mismo. Ganamos y perdemos como equipo, así que simplemente tiene que olvidarse de eso“, concluyó.

    Con este dolor, Noruega se retira de una Copa del Mundo que será recordada en su país. Los nórdicos firmaron por primera vez en su historia los cuartos de final, en un camino en el que dejaron a la deriva al poderoso Brasil. Se marchan con la cabeza arriba.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Selección de Noruega

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