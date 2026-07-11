La particular historia entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial

La historia compartida entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial. Foto: FIFA

Erling Haaland y Jude Bellingham se verán las caras nuevamente. Noruega e Inglaterra chocan en los cuartos de final del Mundial. Ambas figuras mantienen una relación de amistad que se formó durante su etapa en el Borussia Dortmund y se ha mantenido con los años.

El Androide llegó al cuadro alemán en enero de 2020 procedente del Red Bull Salzburgo. Bellingham se incorporó meses después, en julio del mismo año, tras dejar el Birmingham City. En poco tiempo pasaron a formar parte del equipo titular y compartieron dos temporadas en la Bundesliga. Durante ese período era habitual verlos juntos en entrenamientos y organizando celebraciones de goles.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 15 de septiembre de 2021, tras la victoria del Borussia Dortmund sobre el Besiktas en la Champions League. Mientras Haaland concedía una entrevista y hablaba sobre el rendimiento de Bellingham, al que calificó como un jugador con un futuro importante, el mediocampista inglés apareció por sorpresa, le dio un beso en la mejilla y abandonó la escena. La secuencia se difundió ampliamente en redes sociales.

Ese mismo año también participaron en un especial de San Valentín para los canales del cuadro negriamarillo. En el video intercambiaban frases de humor mientras intentaban leer mensajes preparados para la ocasión.

Pese a la distancia

La etapa compartida terminó en 2022, cuando Haaland fue transferido al Manchester City. Bellingham permaneció una temporada más en el Borussia Dortmund antes de convertirse en jugador del Real Madrid en 2023. Pese a ello, ambos continuaron en contacto. También se han enfrentado en la Champions.

Siguieron caminos distintos. Haaland consolidó su capacidad goleadora en el Manchester City, mientras que Bellingham se convirtió en una de las piezas principales del Real Madrid. Paralelamente, asumieron el liderazgo de sus selecciones.

El duelo de este sábado será el primero entre ambos en una Copa del Mundo. Noruega alcanzó por primera vez unos cuartos de final con Haaland como principal referencia. Inglaterra, en tanto, llegó a la misma instancia con Bellingham como estandarte: anotó dos veces ante México en octavos de final.