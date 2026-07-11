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    El Deportivo

    Santiago Videla, máximo anotador de los Cóndores: “Contra Hong Kong China es el partido más importante del año”

    El histórico jugador de la selección analiza el importante encuentro por la World Nations Cup ante el emergente combinado asiático, que además integra el mismo grupo que Chile en el Mundial del próximo año.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Santiago Videla es el máximo anotador de la historia de los Cóndores. Foto: Photosport.

    Los Cóndores llegan en un gran momento después de su categórica victoria ante Rumania en el Estadio Nacional ante casi 16 mil personas. El triunfo por la primera fecha de la World Nations Cup fue un buen aliciente para enfrentar a Hong Kong China, este sábado a las 18.00, en Sausalito. Santiago Videla, máximo anotador histórico de la selección chilena, analiza este nuevo desafío.

    ¿Cómo quedó el ánimo después del partido frente a Rumania?

    El equipo está bien, está con confianza, está con la mentalidad de ir partido a partido y el primer objetivo era ganar la Rumania, ganarle ahí en el Nacional. Sabemos que es un escenario tan importante y el público se merecía se merecía que nos lleváramos el triunfo.

    Rumania venía con ganas de una revancha, pero igualmente ustedes volvieron a ganar...

    En el historial sabíamos que Rumania iba 2-1 arriba. Ahora con este partido ganado vamos a 2. Y eso es importante para lo que ha logrado este equipo y para nuestra imagen en el ranking mundial.

    Ahora viene Hong Kong China, un rival directo en el grupo del Mundial. ¿Cómo toman este desafío?

    Para nosotros el partido de este sábado es el partido más importante del año por distintas razones. Jugamos en casa, en Sausalito, y ellos son nuestro rival directo en el Mundial. Así que nosotros tenemos que salir a jugar este partido como una final más.

    Hong Kong China es un equipo con un crecimiento importante. ¿Tienen identificados algunos aspectos del rival?

    No conozco muy bien la interna del equipo. No sé cómo se ha ido armando ni cómo ha evolucionado Hong Kong. Pero sí sé que ha mejorado con los años. Eso hoy ha quedado demostrado con la clasificación a su primer Mundial. Y totalmente merecido. Entonces creo que eso demuestra que por un lado ellos están haciendo las cosas bien, cumplieron su objetivo. Y, por otro lado, nosotros estamos preocupados de nosotros mismos y de seguir implantando nuestro juego.

    ¿Cómo vislumbran ese desafío en el Mundial?

    El Mundial va a ser un evento histórico y nos estamos preparando ahora mismo en esta ventana. Va a ser un torneo de tres partidos. Para mirarlo de una forma simple, la primera fase va a ser en tres partidos. Primero, contra los All Blacks; después Hong Kong China y luego con Australia. Esos son los únicos tres partidos en los que tenemos que enfocarnos hasta ahora. Entonces eso se replica mucho en estas tres semanas de partidos que tenemos ahora y en noviembre.

    Sin duda que Hong Kong es el rival a vencer y por una buena diferencia...

    Sí. Nosotros sabemos que nuestra final es con Hong Kong, tenemos que ir a ganar ese partido sí o sí; sacar los cinco puntos para la tabla y los otros dos también tenemos que entrar a ganarlos también. Si no lo entramos a ganar, si no entramos con la mentalidad de sumar puntos, de ir a atacar el partido, no vamos a sumar los puntos suficientes en la tabla para avanzar a la siguiente ronda.

    Usted decía que hay que establecer claras diferencias. ¿Van a jugar como si estuviesen en el Mundial?

    Sí. No como el partido del Mundial, porque el Mundial va a ser otra cosa. Pero sí como un partido muy importante para nosotros. Y hay que hacernos respetar dentro de la cancha y dónde estamos jugando. Estamos jugando en Chile. Y eso se tiene que hacer saber el fin de semana.

    La semana siguiente viene Georgia, quizás el rival más cercano a un tier 1. ¿Cómo toma ese partido?

    Cien por ciento. Georgia el último año ya ha aumentado su nivel mucho. Ya ha tenido muy buenos partidos contra el tier 1. Ahí están tocando la puerta. En el Six Nations A. Y que vengan a Chile a jugar un Test Match contra nosotros... Para nosotros no queda nada más que demostrar dónde estamos. Va a ser una tremenda evaluación de nuestro proceso. Será nuestro partido de medición para ver cómo se nos viene el segundo semestre.

    Por otra parte, Pablo Lemoine dijo que no iba a seguir después del Mundial. ¿Cómo lo tomó usted?

    La verdad es que ni idea. Estoy al tanto de lo que dijo Pablo. Que después del Mundial del 2027, después del Mundial del próximo año, él va a dar un paso al costado. Pero más que eso desconozco. Solo decir que él va a cumplir ocho años después del Mundial del próximo año y está claro que él nos ha dejado una marca en todo el rugby chileno. Y de eso nunca nos vamos a olvidar.

    Y en lo personal, ¿cómo ha sido su experiencia jugando en Estados Unidos?

    Muy buena. Estuve dos años en el equipo de Miami y este año fue mi primero en Chicago, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora tanto dentro como fuera de la cancha. Aprendí mucho. Además de salir campeones, aprendí mucho con los jugadores con los que jugaba, con los entrenadores del equipo. Es un equipo muy profesional y una mentalidad muy ganadora. Yo creo que eso también se reflejó en la cancha. Ganamos todos los partidos y la mentalidad del equipo era siempre ganar y muy positiva.

    ¿Cuánto influye todo este proceso en que ustedes estén dando el salto al extranjero y que cada vez haya más jugadores en ligas importantes?

    Influye mucho. No solo por el roce que están teniendo algunos jugadores en ligas muy importantes, sino por lo que traen de vuelta. Las distintas experiencias, los distintos puntos de vista que traen de los equipos. Eso suma y esperemos que siga pasando; que más compañeros vayan afuera a tener esta experiencia de rugby en otros lados; que conozcan a gente que ve el rugby de otra forma y podamos juntar lo mejor de cada uno de ellos y explotarlo en la cancha con los Cóndores.

    Más sobre:RugbyCóndoresSantiago VidelaWorld Nations CupHong Kong ChinaGeorgiaRumania

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