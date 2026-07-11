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    Campeón con la Albiceleste en México ‘86: “Muchos quieren que Argentina sea otra vez campeón; Messi no despierta odio”

    El exdefensa Néstor Clausen analiza la campaña del equipo de Lionel Scaloni. “No creo que exista ayuda de la FIFA”, sostiene uno de los mejores laterales de la historia transandina.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Néstor Clausen advierte que hay "cosas puntuales que hacen pensar que Argentina está siendo favorecida".

    Néstor Clausen (63) está radicado en Bolivia hace más de 20 años. Pese a la distancia, el exdefensor de la selección argentina, con la que fue campeón en México 1986, tiene muy claro su análisis sobre el presente de la Albiceleste, que lucha por el bicampeonato mundial en Norteamérica.

    ¿Cómo ha visto a Argentina?

    Le falta. Creo que no le alcanza para ser campeón. Depende mucho de Lionel Messi. Veamos si el partido ante Egipto lo ha motivado. No llegan en su mejor nivel. Mac Allister, por ejemplo, el mismo Enzo Fernández. Me parece que le están faltando jugadores por las bandas, para hacer algo diferente, no es todo por el centro. Se necesita más amplitud.

    Contra Egipto estuvo cerca de ser eliminado, y con polémica…

    Egipto mismo lo termina perdiendo. Y lo de la polémica, fue el DT de Egipto quien terminó diciendo que a Argentina lo ayudaron. Para mí no fue ayuda. Él es culpable también… Faltan 10 minutos, vas ganando 2-0 y a Egipto le quedaban dos cambios. A ver, si Gustavo Alfaro era el técnico, Egipto no perdía ese partido, porque hubiese hecho dos cambios defensivos, para hacer tiempo, para enfriar. Al egipcio le faltó picardía sudamericana. Después es fácil echar culpas, pero tendría que haber pensado qué hizo mal. Y si vas a denunciar, tienes que presentar las pruebas.

    ¿Cómo lo ve contra Suiza?

    Sin tanto alarde, están en cuartos. Es un equipo ordenado, colectivamente pelean el partido. Veremos cómo está Argentina, en la teoría tendría que pasar, pero jugando así le va a costar.

    ¿Coincide con ese discurso de “Argentina contra todos”?

    Lo que pasa es que se va generalizando eso de que ayudan a Argentina. Pero si Egipto era más pícaro, podría haber ganado el partido. Porque hizo un partido muy inteligente y después, sobre el final, le faltó. Mientras Messi está en la cancha, el partido no está terminado. Le bastaron 15 minutos de brillantez. Con Argentina, hasta que no terminó el partido, no ganaste. Lo tienes que liquidar, bien muerto.

    Entonces no está de acuerdo con esa aseveración...

    Para nada. Hay muchos a quienes les gustaría que Argentina sea nuevamente campeón. Me parece que Messi no despierta odio. Es un tipo tan callado, carismático, no es agrandado. Si tuviera algo de eso, tal vez se gana la antipatía o el odio generalizado... ¡Hasta le pegan patadas y no reacciona! Transmite sencillez, eso contagia a que muchos le deseen el bien.

    Pero en Argentina insisten en eso…

    Pero, ¿hay jugadores que dicen eso? ¿Quiénes son? De Paul debe ser… a lo mejor hay algunos que se van de boca. Pero yo nunca escuché a Messi decir algo. No creo que exista ayuda de la FIFA. Se da la coincidencia de que le anularon un gol a Egipto por un pisotón. Bueno, hasta hubo expulsados por un pisotón. No estoy de acuerdo con ese gol anulado, tampoco con los invalidados por una uña en el fuera de juego. Con eso del VAR todo ha cambiado.

    ¿Y la patada de Messi en el partido contra Argelia?

    Bueno, Messi sería incapaz de pegar una patada, pero termina pegando un planchazo. Otros jugadores han sido expulsados por eso. Entonces, hay cosas puntuales que hacen pensar que Argentina está siendo favorecida.

    ¿Y la personalidad de los argentinos cae mal en algunos rivales?

    Ahí sí coincido, por eso nos odian, una actitud sobrada que es mal vista. El argentino, muchas veces, se ha hecho odiar por esas cosas. No todos son así, hay que mirar a Messi. Hay muchos a los que les gusta boquear, los bocones, la actitud agrandada de algunos hace odiar a un país.

    Más sobre:LT SábadoMundial 2026FútbolSelección de ArgentinaEntrevistaNéstor ClausenArgentina '86Lionel Messi

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