Ante Argelia, Lionel Messi cumplió una actuación memorable. El transandino marcó un hat-trick, aunque lo más trascendente es que batió una serie de marcas relativas a los mundiales. El astro consolida una posición histórica, con el torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá como margen para agrandar su leyenda.

Sin embargo, la jornada pudo tener un destino diferente. En los 30′, el astro realizó una fuerte entrada sobre Aïssa Mandi. Literalmente, una plancha sobre el jugador africano. La figura del Inter Miami ni siquiera fue amonestada por el juez Szymon Marciniak. Si adoptaba una decisión distinta, la verdadera gesta del óctuple Balón de Oro.

¿Por qué no expulsaron a Messi por el planchazo sobre un jugador de Argelia?

Las interpretaciones no tardaron en aparecer. Pasaron de la protección al capitán de la Albiceleste como una figura clave para el éxito del torneo hasta la presencia en el estadio de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. De hecho, la discusión se ha prolongado por varias horas.

Hubo quienes criticaron fuertemente la determianción de Marciniak. “Se presentó una jugada en la cual un jugador argentino hace una entrada con fuerza desmedida, con el balón a metro y medio, arriba del tobillo y por detrás, poniendo en serio riesgo la integridad física de su oponente. Esto, en buen castellano, se llama tarjeta roja”, afirmó el exjuez mexicano Arturo Brizio Carter, mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

En el referato chileno hay quienes adscriben a ese postulado. “Durante la disputa por el balón, el jugador realiza una entrada con la planta del pie para apoderarse de él, pero el defensor se adelanta y coloca su pierna para cubrir el balón, pisando la pantorrilla del oponente y poniendo en riesgo su integridad física”, sostiene un juez en actividad.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/P8nImQt7qf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

Sin embargo, hay quienes le dan la razón al polaco, quien dirigió la final en Qatar 2022, en la que la Albiceleste conquistó su tercer título. Entre ellos figura Felipe González, quien dejó el referato este año, por superar el límite de los 45 años, y actualmente se desempeña en el BancoEstado.

“Esta jugada la podemos evaluar como juego brusco grave”, sostiene el exjuez internacional chileno. Sin embargo, la revisión termina en la aprobación al criterio referil. “No hay fuerza excesiva, tampoco brutalidad. Por lo tanto, descartamos esas consideraciones, ahora viene la pregunta. ¿pone en peligro la integridad física del adversario?“, plantea González, a modo de introducción a la entrega de sus fundamentos técnicos.

El error

Luego, entrega el análisis. “El jugador defensor tiene la pierna flectada. En el momento del contacto de su planta del pie no la tiene apoyada en el suelo. Esto, dado que el primer contacto de Messi con el defensa es en la parte posterior del defensor, rodilla de Messi con parte trasera de la pierna, hace que la fuerza sea menos intensa”, explica.

Una razón más justifica la apreciación. “Una vez que Messi toca al rival con los tacos, le quita la pierna, restado la fuerza a ese contacto. Le falta intensidad y el contacto pleno”, sostiene, a modo de conclusión para validar la posición del juez.

Eso sí, González, repara en una equivocación de Marciniak. “Con todos estos factores, la decisión claramente era amarilla por una acción temeraria de Messi”, considera. “Por esta razón, el VAR no intervino por una roja clara y obvia”, concluye.