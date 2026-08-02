SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump anuncia nuevas conversaciones con Irán este lunes

    El presidente de Estados Unidos afirmó que las negociaciones comenzarán por la tarde y buscarán avanzar en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el programa nuclear iraní.

    Por 
    Felipe Rivera
    Trump anuncia nuevas conversaciones con Irán este lunes Elizabeth Frantz

    La amenaza de una nueva ofensiva estadounidense contra Irán dio paso, al menos temporalmente, a una instancia diplomática. A bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las conversaciones con Teherán comenzarán este lunes por la tarde, después de suspender un ataque militar que, según aseguró, estaba completamente preparado.

    “Ahora lo que estamos haciendo es dialogar con ellos en una negociación”, afirmó Trump este domingo ante los periodistas.

    El mandatario sostuvo que la decisión de detener la operación respondió a solicitudes de Irán y de países de la región, entre los que mencionó a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. “Iba a ser un ataque que habría sido, por mucho, el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos nos pidieron que no lo hiciéramos. Dijeron: ‘Por favor, no lo hagan’”, declaró.

    Según Trump, la suspensión busca abrir una oportunidad para alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones y evitar nuevas acciones militares. “Me encantaría hacerlo. Salvaríamos muchas vidas y ahorraríamos mucha energía innecesaria”, señaló.

    Negociaciones abordarían el estrecho de Ormuz

    Trump afirmó que las conversaciones se concentrarán inicialmente en alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de energía.

    “Piensan que hay un acuerdo posible sobre Ormuz, y después podría haberlo sobre la desnuclearización de Irán”, sostuvo.

    El mandatario había asegurado previamente que los parámetros de un eventual entendimiento incluirían la reapertura completa del estrecho y el término de la amenaza nuclear iraní. Sin embargo, no existe hasta ahora un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán.

    Una autoridad regional involucrada en la mediación señaló que la propuesta contempla reanudar las negociaciones, reabrir el estrecho y detener los ataques regionales. A cambio, Estados Unidos pondría fin al bloqueo naval y permitiría la exportación de petróleo iraní.

    Trump advirtió que la suspensión de los ataques dependerá del avance de las conversaciones y que Washington podría retomar las operaciones militares si la vía diplomática fracasa.

    Lee también:

    Más sobre:TrumpIránEstados UnidosOrmuzMundoInternacionalMedio orienteNegociaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sistema frontal mantiene 10 alertas rojas: hay dos fallecidos y casi 6 mil personas aisladas

    Regulador sanciona a AFP Habitat por realizar actividades ajenas a su objeto exclusivo al promocionar a Prudential AGF

    Comunidades indígenas acuden a tribunales contra proyecto aprobado del Grupo Errázuriz para producir potasio

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos

    Nvidia recupera los US$ 5 billones, Apple pierde el segundo lugar entre las más valiosas y Amazon trepa a máximos históricos

    Investigan muerte de soldado conscripto en regimiento de Puerto Aysén mientras hacía guardia

    Lo más leído

    1.
    Fujimori adelanta que en los “próximos días” los militares estarán en las calles de Perú para combatir el crimen

    Fujimori adelanta que en los “próximos días” los militares estarán en las calles de Perú para combatir el crimen

    2.
    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    3.
    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    Qué es lo que está pasando en Ceuta, el territorio español que limita con Marruecos escenario de crisis migratoria

    4.
    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    5.
    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    6.
    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España

    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 2 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    Cuáles son los feriados de agosto y cuándo es el próximo fin de semana largo

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Sistema frontal mantiene 10 alertas rojas: hay dos fallecidos y casi 6 mil personas aisladas
    Chile

    Sistema frontal mantiene 10 alertas rojas: hay dos fallecidos y casi 6 mil personas aisladas

    Investigan muerte de soldado conscripto en regimiento de Puerto Aysén mientras hacía guardia

    Rabat descarta incluir levantamiento del secreto bancario en proyecto para liquidar y administrar bienes incautados a delincuentes

    Regulador sanciona a AFP Habitat por realizar actividades ajenas a su objeto exclusivo al promocionar a Prudential AGF
    Negocios

    Regulador sanciona a AFP Habitat por realizar actividades ajenas a su objeto exclusivo al promocionar a Prudential AGF

    Comunidades indígenas acuden a tribunales contra proyecto aprobado del Grupo Errázuriz para producir potasio

    Nvidia recupera los US$ 5 billones, Apple pierde el segundo lugar entre las más valiosas y Amazon trepa a máximos históricos

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuánto pagó la U por Reinhart? Refuerzo argentino llega a Santiago para ponerse a las órdenes de Fernando Gago
    El Deportivo

    ¿Cuánto pagó la U por Reinhart? Refuerzo argentino llega a Santiago para ponerse a las órdenes de Fernando Gago

    Histórico de Colo Colo critica a Arturo Vidal por la actitud del volante contra Gabriel Maureira

    Minuto a minuto: Las primeras horas de Vozinha en Chile para sumarse a Colo Colo

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Juliana Gattas presenta “Soy Así”: escucha su nueva canción producida por Alex Anwandter
    Cultura y entretención

    Juliana Gattas presenta “Soy Así”: escucha su nueva canción producida por Alex Anwandter

    Reeditan el “Disco rojo” de Weichafe: el álbum que cambió la historia del grupo

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos
    Mundo

    Trump tacha de “hipócrita” a Irán tras desmentir el inicio de conversaciones con Estados Unidos

    Estudio científico asegura que el cambio climático multiplicó “como mínimo” por 20 el riesgo de incendios extremos en España

    Recuperan los cuerpos de los dos pilotos del helicóptero de extinción que se estrelló al oeste de Atenas

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación