Trump anuncia nuevas conversaciones con Irán este lunes

La amenaza de una nueva ofensiva estadounidense contra Irán dio paso, al menos temporalmente, a una instancia diplomática. A bordo del Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las conversaciones con Teherán comenzarán este lunes por la tarde, después de suspender un ataque militar que, según aseguró, estaba completamente preparado.

“Ahora lo que estamos haciendo es dialogar con ellos en una negociación”, afirmó Trump este domingo ante los periodistas.

.@POTUS on Iran: "Now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon — and we'll see." https://t.co/jrvoju7nG6 pic.twitter.com/B7bmK3brYC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 2, 2026

El mandatario sostuvo que la decisión de detener la operación respondió a solicitudes de Irán y de países de la región, entre los que mencionó a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. “Iba a ser un ataque que habría sido, por mucho, el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos nos pidieron que no lo hiciéramos. Dijeron: ‘Por favor, no lo hagan’”, declaró.

Según Trump, la suspensión busca abrir una oportunidad para alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones y evitar nuevas acciones militares. “Me encantaría hacerlo. Salvaríamos muchas vidas y ahorraríamos mucha energía innecesaria”, señaló.

Negociaciones abordarían el estrecho de Ormuz

Trump afirmó que las conversaciones se concentrarán inicialmente en alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de energía.

“Piensan que hay un acuerdo posible sobre Ormuz, y después podría haberlo sobre la desnuclearización de Irán”, sostuvo.

El mandatario había asegurado previamente que los parámetros de un eventual entendimiento incluirían la reapertura completa del estrecho y el término de la amenaza nuclear iraní. Sin embargo, no existe hasta ahora un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán.

Una autoridad regional involucrada en la mediación señaló que la propuesta contempla reanudar las negociaciones, reabrir el estrecho y detener los ataques regionales. A cambio, Estados Unidos pondría fin al bloqueo naval y permitiría la exportación de petróleo iraní.

Trump advirtió que la suspensión de los ataques dependerá del avance de las conversaciones y que Washington podría retomar las operaciones militares si la vía diplomática fracasa.