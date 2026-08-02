Fórmula del Gobierno por compensación municipal: más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado
Los jefes comunales pidieron al Senado aprobar el mecanismo acordado con el Ejecutivo, que —según la declaración— mantendría intactos los ingresos de las 345 comunas. Además, rechazaron las críticas del grupo que solicita distribuir íntegramente los recursos mediante el Fondo Común Municipal.
La disputa entre alcaldes por la fórmula de compensación asociada a la exención del pago de contribuciones sumó una nueva declaración. Más de 160 jefes comunales respaldaron el mecanismo propuesto por el Gobierno y solicitaron al Senado aprobarlo, al sostener que garantiza el 100% de los recursos para los 345 municipios del país.
Bajo el lema “Que tu vecino no quede abajo”, los firmantes valoraron el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y representantes del municipalismo, cuyo objetivo —afirmaron— es impedir que alguna comuna vea reducidos sus ingresos por la reforma.
“Hoy eso es una realidad. Pedimos al Senado aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del Fondo Común Municipal se mantienen intactos”, señala el documento.
La carta fue suscrita por autoridades como Catalina San Martín, de Las Condes; Felipe Alessandri, de Lo Barnechea; Mario Desbordes, de Santiago; Jaime Bellolio, de Providencia; Camila Merino, de Vitacura; Daniel Reyes, de La Florida; Sebastián Sichel, de Ñuñoa; Sacha Razmilic, de Antofagasta; y Raimundo Agliati, de Rancagua.
La declaración responde a la postura de 104 alcaldes de oposición que solicitaron al presidente José Antonio Kast aplicar un veto aditivo y distribuir íntegramente los recursos comprometidos mediante el Fondo Común Municipal (FCM).
Ese grupo acusa que la fórmula del Ejecutivo tiene un componente regresivo y que una parte relevante del financiamiento terminaría concentrada en comunas con mayores ingresos propios. Los alcaldes que respaldan la medida del Gobierno, en cambio, rechazaron categóricamente esos cuestionamientos.
“Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuestas concretas, eficientes y permanentes a nuestros vecinos”, sostuvieron.
Los firmantes también llamaron a mantener la unidad entre los gobiernos locales y recordaron que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) representa a las 345 comunas del país.
Proponen modernizar el Fondo Común Municipal
Pese a respaldar la fórmula propuesta por el Ejecutivo, los alcaldes reconocieron la necesidad de modificar el sistema de financiamiento de los municipios.
En la declaración plantearon avanzar hacia una modernización del Fondo Común Municipal, con el objetivo de hacerlo “más eficiente, justo y solidario”.
También propusieron impulsar una nueva Ley de Rentas III, incorporar metodologías modernas de recaudación, reducir la burocracia en la relación entre el Estado, los municipios y la ciudadanía, y reforzar las medidas de transparencia y probidad.
“Invitamos al Gobierno, al Congreso Nacional y a todo el municipalismo a enfrentar unidos, con esperanza y responsabilidad, este desafío y esta gran oportunidad: por el bien de nuestros compatriotas y por el futuro de Chile”, concluye el texto.
Los alcaldes que respaldaron la declaración
- Catalina San Martín, Las Condes
- Felipe Alessandri, Lo Barnechea
- Isabel Valenzuela, Colina
- Claudia Adasme, Papudo
- Mario Desbordes, Santiago
- Gustavo Alessandri, Zapallar
- Juan Pablo Olave, Isla de Maipo
- Miguel Araya, Buin
- Manuel Rivera, Los Andes
- Américo Guajardo, Río Claro
- Carlos Valenzuela, Constitución
- Marco Antonio González, Algarrobo
- Eduardo Espinoza, Macul
- Alicia Villar, Purranque
- Carolina Corti, Quilpué
- George Bordachar, Curicó
- Claudio Radonich, Punta Arenas
- Fernando Alcántara, Curepto
- Jonathan Norambuena, Yerbas Buenas
- Marco Silva, Calbuco
- María Jimena Núñez, Puyehue
- Rodrigo Contreras, Paine
- Javier Arismendi, Frutillar
- Jaime Bellolio, Providencia
- Paula Gárate, Melipilla
- Luciano Valenzuela, Limache
- Lily Silva, Cartagena
- Víctor Fritz, Los Lagos
- María Elena Ojeda, Puerto Octay
- Manuel Devia, San Pedro
- Jorge Muñoz, Cauquenes
- Camila Merino, Vitacura
- Fernando Rodríguez, Santo Domingo
- Anahí Cárdenas, Torres del Paine
- Eduardo Redlich, Quirihue
- Maximiliano Luksic, Huechuraba
- Mario Meza, Linares
- Renán Cabezas, El Carmen
- Iván Infante, Pica
- Héctor Muñoz, Concepción
- Rodrigo Martínez, Casablanca
- Pablo Vegas, Los Álamos
- Adriana Rivera, Sierra Gorda
- Rodrigo Palominos, Litueche
- Rodrigo Wainraihgt, Puerto Montt
- Cristian Oses, Santa Bárbara
- Marcela Tiznado, Lebu
- Daniela Norambuena, La Serena
- Marta Carvajal, Combarbalá
- Sebastián Cruzat, Río Negro
- Vladimir Fica, Laja
- Hortensia Mora, Calera de Tango
- Emilio González, Los Muermos
- Luis Álvarez, Traiguén
- Karina Fernández, Primavera
- Boris Cabrera, Pelarco
- Félix Sánchez, Coltauco
- Pablo Astete, Villarrica
- Tatiana Vásquez, Río Verde
- Luis Barría, Timaukel
- René de la Vega, Conchalí
- Patricio Rivera, Vichuquén
- Enrique Neira, Angol
- Richard Leonelli, Lumaco
- José Bartolo, Huara
- Leslie Pacheco, Nogales
- Javier Tito, Putre
- Jessica Mualim, María Pinto
- Daniel Reyes, La Florida
- Sebastián Sichel, Ñuñoa
- Juan Carlos Díaz, Talca
- Carol Bown, San Miguel
- Gonzalo Baraona, Pumanque
- Ana Mayorga, Puerto Natales
- Baldomero Santos, Teodoro Schmidt
- Verónica Rossat, Hijuelas
- José Manuel Palacios, La Reina
- César Mena, Tiltil
- Johnny Yáñez, Cerrillos
- Jaime Vásquez, Lota
- Pablo Urrutia, Quilaco
- Viviana Cuello, María Elena
- Francisco Roncagliolo, Cisnes
- Ángel Castro, Santa Juana
- José Miguel Muñoz, Mulchén
- Alejandro Cárdenas, Puqueldón
- Claudio Musre, Renaico
- Fernando Grandón, Futaleufú
- Frann Barbieri, Purén
- Helmuth Martínez, Carahue
- Ítalo Cáceres, Tomé
- José Aurelio Sáez, Yumbel
- Juan Pablo Spoerer, San Pedro de la Paz
- Julio Delgado, Palena
- Katherine Migueles, Vilcún
- Luis Gengnagel, Curanilahue
- Ricardo Jaramillo, Lautaro
- Roberto Tripainao, Saavedra
- Claudio González, Corral
- Fernando Oyarzún, Chonchi
- Nabih Soza, Maullín
- Guillermo Mitre, Mariquina
- Patricio Ojeda, Parral
- Luis Reyes, Río Bueno
- Miguel Meza, Lago Ranco
- Jorge Morales, Trehuaco
- Nicolás Torres, Ránquil
- Rafael Ramírez, Retiro
- José Antonio Arellano, Romeral
- Gonzalo Bustamante, Bulnes
- Pablo Silva, San Fernando
- Sebastián Álvarez, Pucón
- Saturnino Quezada, La Unión
- Moisés Carvacho, Paredones
- Sacha Razmilic, Antofagasta
- Johnson Guíñez, Pemuco
- Mario Araya, Diego de Almagro
- María Estrella Montero, Olivar
- Alex Castillo, General Lagos
- Marco Morales, Puchuncaví
- Álvaro Labraña, Cholchol
- Manuel Macaya, Collipulli
- Luis Alarcón, San Javier
- Elizabeth Arévalo, Isla de Pascua
- Jacqueline Romero, Pitrufquén
- Christian Hernández, Curacaví
- Héctor Vega, Ovalle
- Guillermo Martínez, Toltén
- Patricio Ulloa, Cochrane
- Raimundo Agliati, Rancagua
- Mauricio Alarcón, Arauco
- Marco Antonio Contreras, Chimbarongo
- Víctor Hugo González, Los Sauces
- Nelson Estay, Villa Alemana
- Jaime Veloso, Tucapel
- Enrique del Barrio, Rengo
- Sandra Bobadilla, Antuco
- Hans González, Galvarino
- Teófilo Mamani, Colchane
- Eduardo Yáñez, Lonquimay
- Pedro Araya, Punitaqui
- Rodrigo Vera, Penco
- Sebastián Flores, Marchigüe
- Gustavo Henríquez, Petorca
- Marcelo Jelvez, Río Ibáñez
- Bans Puinao, Guaitecas
- Hernán Ahumada, Paihuano
- Mario Aros, Vicuña
- Alejandra Villegas, Dalcahue
- Carlos Toloza, Nacimiento
- Guido Carreño, San Vicente
- Luis Martínez, Aysén
- Waldo Contreras, Canela
- Osvaldo Jorquera, Sagrada Familia
- Rolando Silva, Quintero
- Carlos Lillo, Salamanca
- Jorge James Radonich, Cañete
- Yamil Andrés Ethit, Santa Cruz
- Juan Galdames, Rinconada
- Patricio Pallares, La Ligua
- Luis Alberto Orellana, Ercilla
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