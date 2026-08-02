Fórmula del Gobierno por compensación municipal: Más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado. Imagen referencial.

La disputa entre alcaldes por la fórmula de compensación asociada a la exención del pago de contribuciones sumó una nueva declaración. Más de 160 jefes comunales respaldaron el mecanismo propuesto por el Gobierno y solicitaron al Senado aprobarlo, al sostener que garantiza el 100% de los recursos para los 345 municipios del país.

Bajo el lema “Que tu vecino no quede abajo”, los firmantes valoraron el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y representantes del municipalismo, cuyo objetivo —afirmaron— es impedir que alguna comuna vea reducidos sus ingresos por la reforma.

“Hoy eso es una realidad. Pedimos al Senado aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del Fondo Común Municipal se mantienen intactos”, señala el documento.

La carta fue suscrita por autoridades como Catalina San Martín, de Las Condes; Felipe Alessandri, de Lo Barnechea; Mario Desbordes, de Santiago; Jaime Bellolio, de Providencia; Camila Merino, de Vitacura; Daniel Reyes, de La Florida; Sebastián Sichel, de Ñuñoa; Sacha Razmilic, de Antofagasta; y Raimundo Agliati, de Rancagua.

Fórmula del Gobierno por compensación municipal: más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado. En la imagen, Catalina San Martín. PEDRO RODRIGUEZ

La declaración responde a la postura de 104 alcaldes de oposición que solicitaron al presidente José Antonio Kast aplicar un veto aditivo y distribuir íntegramente los recursos comprometidos mediante el Fondo Común Municipal (FCM).

Ese grupo acusa que la fórmula del Ejecutivo tiene un componente regresivo y que una parte relevante del financiamiento terminaría concentrada en comunas con mayores ingresos propios. Los alcaldes que respaldan la medida del Gobierno, en cambio, rechazaron categóricamente esos cuestionamientos.

“Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuestas concretas, eficientes y permanentes a nuestros vecinos”, sostuvieron.

Los firmantes también llamaron a mantener la unidad entre los gobiernos locales y recordaron que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) representa a las 345 comunas del país.

Proponen modernizar el Fondo Común Municipal

Pese a respaldar la fórmula propuesta por el Ejecutivo, los alcaldes reconocieron la necesidad de modificar el sistema de financiamiento de los municipios.

En la declaración plantearon avanzar hacia una modernización del Fondo Común Municipal, con el objetivo de hacerlo “más eficiente, justo y solidario”.

También propusieron impulsar una nueva Ley de Rentas III, incorporar metodologías modernas de recaudación, reducir la burocracia en la relación entre el Estado, los municipios y la ciudadanía, y reforzar las medidas de transparencia y probidad.

“Invitamos al Gobierno, al Congreso Nacional y a todo el municipalismo a enfrentar unidos, con esperanza y responsabilidad, este desafío y esta gran oportunidad: por el bien de nuestros compatriotas y por el futuro de Chile”, concluye el texto.

Los alcaldes que respaldaron la declaración