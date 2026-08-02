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    Fórmula del Gobierno por compensación municipal: más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado

    Los jefes comunales pidieron al Senado aprobar el mecanismo acordado con el Ejecutivo, que —según la declaración— mantendría intactos los ingresos de las 345 comunas. Además, rechazaron las críticas del grupo que solicita distribuir íntegramente los recursos mediante el Fondo Común Municipal.

    Por 
    Felipe Rivera
    Fórmula del Gobierno por compensación municipal: Más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado. Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La disputa entre alcaldes por la fórmula de compensación asociada a la exención del pago de contribuciones sumó una nueva declaración. Más de 160 jefes comunales respaldaron el mecanismo propuesto por el Gobierno y solicitaron al Senado aprobarlo, al sostener que garantiza el 100% de los recursos para los 345 municipios del país.

    Bajo el lema “Que tu vecino no quede abajo”, los firmantes valoraron el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y representantes del municipalismo, cuyo objetivo —afirmaron— es impedir que alguna comuna vea reducidos sus ingresos por la reforma.

    “Hoy eso es una realidad. Pedimos al Senado aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del Fondo Común Municipal se mantienen intactos”, señala el documento.

    La carta fue suscrita por autoridades como Catalina San Martín, de Las Condes; Felipe Alessandri, de Lo Barnechea; Mario Desbordes, de Santiago; Jaime Bellolio, de Providencia; Camila Merino, de Vitacura; Daniel Reyes, de La Florida; Sebastián Sichel, de Ñuñoa; Sacha Razmilic, de Antofagasta; y Raimundo Agliati, de Rancagua.

    Fórmula del Gobierno por compensación municipal: más de 160 alcaldes respaldan la propuesta y piden aprobarla en el Senado. En la imagen, Catalina San Martín. PEDRO RODRIGUEZ

    La declaración responde a la postura de 104 alcaldes de oposición que solicitaron al presidente José Antonio Kast aplicar un veto aditivo y distribuir íntegramente los recursos comprometidos mediante el Fondo Común Municipal (FCM).

    Ese grupo acusa que la fórmula del Ejecutivo tiene un componente regresivo y que una parte relevante del financiamiento terminaría concentrada en comunas con mayores ingresos propios. Los alcaldes que respaldan la medida del Gobierno, en cambio, rechazaron categóricamente esos cuestionamientos.

    “Las trincheras políticas afectan al municipalismo mientras rentabilizan agendas políticas e ideológicas y nos hacen perder de vista lo importante: los municipios existimos para servir y dar respuestas concretas, eficientes y permanentes a nuestros vecinos”, sostuvieron.

    Los firmantes también llamaron a mantener la unidad entre los gobiernos locales y recordaron que la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) representa a las 345 comunas del país.

    Proponen modernizar el Fondo Común Municipal

    Pese a respaldar la fórmula propuesta por el Ejecutivo, los alcaldes reconocieron la necesidad de modificar el sistema de financiamiento de los municipios.

    En la declaración plantearon avanzar hacia una modernización del Fondo Común Municipal, con el objetivo de hacerlo “más eficiente, justo y solidario”.

    También propusieron impulsar una nueva Ley de Rentas III, incorporar metodologías modernas de recaudación, reducir la burocracia en la relación entre el Estado, los municipios y la ciudadanía, y reforzar las medidas de transparencia y probidad.

    “Invitamos al Gobierno, al Congreso Nacional y a todo el municipalismo a enfrentar unidos, con esperanza y responsabilidad, este desafío y esta gran oportunidad: por el bien de nuestros compatriotas y por el futuro de Chile”, concluye el texto.

    Los alcaldes que respaldaron la declaración

    1. Catalina San Martín, Las Condes
    2. Felipe Alessandri, Lo Barnechea
    3. Isabel Valenzuela, Colina
    4. Claudia Adasme, Papudo
    5. Mario Desbordes, Santiago
    6. Gustavo Alessandri, Zapallar
    7. Juan Pablo Olave, Isla de Maipo
    8. Miguel Araya, Buin
    9. Manuel Rivera, Los Andes
    10. Américo Guajardo, Río Claro
    11. Carlos Valenzuela, Constitución
    12. Marco Antonio González, Algarrobo
    13. Eduardo Espinoza, Macul
    14. Alicia Villar, Purranque
    15. Carolina Corti, Quilpué
    16. George Bordachar, Curicó
    17. Claudio Radonich, Punta Arenas
    18. Fernando Alcántara, Curepto
    19. Jonathan Norambuena, Yerbas Buenas
    20. Marco Silva, Calbuco
    21. María Jimena Núñez, Puyehue
    22. Rodrigo Contreras, Paine
    23. Javier Arismendi, Frutillar
    24. Jaime Bellolio, Providencia
    25. Paula Gárate, Melipilla
    26. Luciano Valenzuela, Limache
    27. Lily Silva, Cartagena
    28. Víctor Fritz, Los Lagos
    29. María Elena Ojeda, Puerto Octay
    30. Manuel Devia, San Pedro
    31. Jorge Muñoz, Cauquenes
    32. Camila Merino, Vitacura
    33. Fernando Rodríguez, Santo Domingo
    34. Anahí Cárdenas, Torres del Paine
    35. Eduardo Redlich, Quirihue
    36. Maximiliano Luksic, Huechuraba
    37. Mario Meza, Linares
    38. Renán Cabezas, El Carmen
    39. Iván Infante, Pica
    40. Héctor Muñoz, Concepción
    41. Rodrigo Martínez, Casablanca
    42. Pablo Vegas, Los Álamos
    43. Adriana Rivera, Sierra Gorda
    44. Rodrigo Palominos, Litueche
    45. Rodrigo Wainraihgt, Puerto Montt
    46. Cristian Oses, Santa Bárbara
    47. Marcela Tiznado, Lebu
    48. Daniela Norambuena, La Serena
    49. Marta Carvajal, Combarbalá
    50. Sebastián Cruzat, Río Negro
    51. Vladimir Fica, Laja
    52. Hortensia Mora, Calera de Tango
    53. Emilio González, Los Muermos
    54. Luis Álvarez, Traiguén
    55. Karina Fernández, Primavera
    56. Boris Cabrera, Pelarco
    57. Félix Sánchez, Coltauco
    58. Pablo Astete, Villarrica
    59. Tatiana Vásquez, Río Verde
    60. Luis Barría, Timaukel
    61. René de la Vega, Conchalí
    62. Patricio Rivera, Vichuquén
    63. Enrique Neira, Angol
    64. Richard Leonelli, Lumaco
    65. José Bartolo, Huara
    66. Leslie Pacheco, Nogales
    67. Javier Tito, Putre
    68. Jessica Mualim, María Pinto
    69. Daniel Reyes, La Florida
    70. Sebastián Sichel, Ñuñoa
    71. Juan Carlos Díaz, Talca
    72. Carol Bown, San Miguel
    73. Gonzalo Baraona, Pumanque
    74. Ana Mayorga, Puerto Natales
    75. Baldomero Santos, Teodoro Schmidt
    76. Verónica Rossat, Hijuelas
    77. José Manuel Palacios, La Reina
    78. César Mena, Tiltil
    79. Johnny Yáñez, Cerrillos
    80. Jaime Vásquez, Lota
    81. Pablo Urrutia, Quilaco
    82. Viviana Cuello, María Elena
    83. Francisco Roncagliolo, Cisnes
    84. Ángel Castro, Santa Juana
    85. José Miguel Muñoz, Mulchén
    86. Alejandro Cárdenas, Puqueldón
    87. Claudio Musre, Renaico
    88. Fernando Grandón, Futaleufú
    89. Frann Barbieri, Purén
    90. Helmuth Martínez, Carahue
    91. Ítalo Cáceres, Tomé
    92. José Aurelio Sáez, Yumbel
    93. Juan Pablo Spoerer, San Pedro de la Paz
    94. Julio Delgado, Palena
    95. Katherine Migueles, Vilcún
    96. Luis Gengnagel, Curanilahue
    97. Ricardo Jaramillo, Lautaro
    98. Roberto Tripainao, Saavedra
    99. Claudio González, Corral
    100. Fernando Oyarzún, Chonchi
    101. Nabih Soza, Maullín
    102. Guillermo Mitre, Mariquina
    103. Patricio Ojeda, Parral
    104. Luis Reyes, Río Bueno
    105. Miguel Meza, Lago Ranco
    106. Jorge Morales, Trehuaco
    107. Nicolás Torres, Ránquil
    108. Rafael Ramírez, Retiro
    109. José Antonio Arellano, Romeral
    110. Gonzalo Bustamante, Bulnes
    111. Pablo Silva, San Fernando
    112. Sebastián Álvarez, Pucón
    113. Saturnino Quezada, La Unión
    114. Moisés Carvacho, Paredones
    115. Sacha Razmilic, Antofagasta
    116. Johnson Guíñez, Pemuco
    117. Mario Araya, Diego de Almagro
    118. María Estrella Montero, Olivar
    119. Alex Castillo, General Lagos
    120. Marco Morales, Puchuncaví
    121. Álvaro Labraña, Cholchol
    122. Manuel Macaya, Collipulli
    123. Luis Alarcón, San Javier
    124. Elizabeth Arévalo, Isla de Pascua
    125. Jacqueline Romero, Pitrufquén
    126. Christian Hernández, Curacaví
    127. Héctor Vega, Ovalle
    128. Guillermo Martínez, Toltén
    129. Patricio Ulloa, Cochrane
    130. Raimundo Agliati, Rancagua
    131. Mauricio Alarcón, Arauco
    132. Marco Antonio Contreras, Chimbarongo
    133. Víctor Hugo González, Los Sauces
    134. Nelson Estay, Villa Alemana
    135. Jaime Veloso, Tucapel
    136. Enrique del Barrio, Rengo
    137. Sandra Bobadilla, Antuco
    138. Hans González, Galvarino
    139. Teófilo Mamani, Colchane
    140. Eduardo Yáñez, Lonquimay
    141. Pedro Araya, Punitaqui
    142. Rodrigo Vera, Penco
    143. Sebastián Flores, Marchigüe
    144. Gustavo Henríquez, Petorca
    145. Marcelo Jelvez, Río Ibáñez
    146. Bans Puinao, Guaitecas
    147. Hernán Ahumada, Paihuano
    148. Mario Aros, Vicuña
    149. Alejandra Villegas, Dalcahue
    150. Carlos Toloza, Nacimiento
    151. Guido Carreño, San Vicente
    152. Luis Martínez, Aysén
    153. Waldo Contreras, Canela
    154. Osvaldo Jorquera, Sagrada Familia
    155. Rolando Silva, Quintero
    156. Carlos Lillo, Salamanca
    157. Jorge James Radonich, Cañete
    158. Yamil Andrés Ethit, Santa Cruz
    159. Juan Galdames, Rinconada
    160. Patricio Pallares, La Ligua
    161. Luis Alberto Orellana, Ercilla

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