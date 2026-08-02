SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad

    La investigación de laboratorio mostró que eliminar la proteína MTCH2 obliga a las células a gastar más energía, favoreciendo la quema de grasa y dificultando la formación de tejido adiposo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad. Foto: Pexels

    Los medicamentos para bajar de peso han cambiado el tratamiento de la obesidad al permitir pérdidas de peso significativas. Sin embargo, uno de sus principales desafíos sigue siendo evitar la pérdida de masa muscular.

    Un nuevo estudio abre una posible alternativa adelgazar: intervenir una proteína –que regula el uso de energía en las células– para favorecer la quema de grasa sin afectar el músculo.

    La investigación, publicada en EMBO Journal y liderada por científicos del Instituto Weizmann de Ciencias, identificó a la proteína MTCH2 –conocida por los investigadores como “Mitch”– como un actor clave en el metabolismo celular.

    Al eliminar esta proteína en células humanas mediante ingeniería genética, el equipo observó un aumento en el consumo de grasas y carbohidratos, junto con una menor capacidad para formar nuevas células adiposas.

    El hallazgo se apoya en estudios previos realizados en ratones, donde la ausencia de Mitch en el tejido muscular produjo efectos llamativos.

    Los animales desarrollaron una mayor resistencia física, más fibras musculares y una notable protección frente a la obesidad.

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad. Foto: REUTERS.

    El rol de las mitocondrias

    Para entender este fenómeno, los investigadores se enfocaron en las mitocondrias, los organelos encargados de producir la energía que necesitan las células.

    Normalmente, las mitocondrias pueden fusionarse formando grandes redes que generan energía de manera eficiente. Sin embargo, el equipo descubrió que Mitch participa justamente en la regulación de esa fusión.

    Cuando la proteína fue eliminada, las mitocondrias quedaron fragmentadas en unidades más pequeñas y menos eficientes.

    Como consecuencia, las células entraron en un estado permanente de “escasez energética”, lo que las obligó a consumir más combustible para seguir funcionando.

    “Tras eliminar a Mitch, examinamos, cada pocas horas, el efecto que esto tenía sobre más de 100 sustancias que participan en el metabolismo de las células humanas”, explicó Sabita Chourasia, estudiante de doctorado y autora principal del estudio.

    “Observamos un aumento de la respiración celular, el proceso mediante el cual la célula produce energía a partir de nutrientes, como carbohidratos y grasas, utilizando oxígeno”, añadió.

    Más grasa como combustible

    Los análisis revelaron que las células modificadas comenzaron a utilizar mucha más grasa como fuente principal de energía.

    Además de incrementar la degradación de grasas, también aumentó el consumo de carbohidratos y aminoácidos.

    Sin embargo, el cambio más importante fue que las células dejaron de depender principalmente de los carbohidratos para obtener energía y pasaron a utilizar preferentemente los lípidos.

    “Descubrimos que la eliminación de Mitch provocaba una importante disminución de las grasas en las membranas”, señaló Atan Gross, profesor del Departamento de Inmunología y Biología Regenerativa del Instituto Weizmann.

    “Observamos un aumento de las sustancias grasas utilizadas para producir energía y nos dimos cuenta de que la grasa se descomponía de la membrana para ser utilizada como combustible”, afirmó.

    El estudio que “desactivó” una proteína del cuerpo y logró quemar grasa más rápido y en mayor cantidad. Foto: referencial.

    También dificulta la formación de grasa

    El estudio encontró un segundo efecto que llamó la atención de los científicos.

    Al eliminar Mitch de células progenitoras –las precursoras de las células adiposas–, estas perdían gran parte de su capacidad para transformarse en nuevas células de almacenamiento de grasa.

    Según los investigadores, la falta de energía disponible y la menor producción de componentes necesarios para fabricar membranas celulares dificultan el crecimiento y la diferenciación de estas células.

    “Cuando eliminamos a Mitch de las células progenitoras, descubrimos que el entorno creado en estas células no era propicio para la síntesis de nuevas grasas”, explicó Gross.

    “Como resultado, se reduce la diferenciación de nuevas células grasas, junto con la acumulación de grasa”.

    Aunque los experimentos se realizaron únicamente en células humanas cultivadas en laboratorio y todavía están lejos de traducirse en un tratamiento, los autores sostienen que los resultados identifican una nueva vía biológica para combatir la obesidad.

    Lee también:

    Más sobre:ProteínaObsesidadEstudioSaludGrasasCélulasBienestarInvestigaciónTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni

    Boom de los perfumes: número de tiendas de estos productos ha aumentado en 50% en el Gran Santiago desde la pandemia

    Lo más leído

    1.
    Un estudio con abejas concluyó que estos insectos tienen la capacidad de contar

    Un estudio con abejas concluyó que estos insectos tienen la capacidad de contar

    2.
    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    3.
    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    4.
    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    5.
    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Confirman lluvia más intensa para Santiago este fin de semana: revisa el día y los sectores afectados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia intensa: el pronóstico desde el norte hasta el centro-sur de Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 3 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Amplían alerta roja por crecida a 11 comunas de la Región de Ñuble

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni
    Chile

    Congestión en Ruta 5 tras caída de carga desde un camión en el sector de Rondizzoni

    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Megarreforma: gobierno queda a un paso de aprobar platas municipales y se inclina por solo dos vetos

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York
    Negocios

    El petróleo se derrumba y precio del barril rompe los US$ 80 en Nueva York

    Vinos de Chile confía en que negociaciones del gobierno con EE.UU. permitan excluir al vino de aranceles

    Francisco Urdinez y el equilibrio de las relaciones con China y EE.UU.: “El escenario perfecto que tuvo Chile por 25 años se acabó”

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales
    Tendencias

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero
    El Deportivo

    ¿Por qué Cruzados decidió no buscar arquero? Errores de Bernedo y Melo le costaron 10 puntos a la UC de Daniel Garnero

    Ascenso en el ranking ATP y un millonario premio: qué viene para Alejandro Tabilo tras su destacada semana en Washington

    Sueldo millonario y con inversionistas en Norteamérica: los detalles del plan fallido de Infantino para vender el Mundial

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara
    Tecnología

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story
    Cultura y entretención

    Muere a los 67 años Carlos del Campo, histórica voz latina de C-3PO y Slinky de Toy Story

    Estirar la cuerda

    El fotógrafo que inmortalizó a The Strokes antes de la gloria: “Sentí como si me hubiera sacado la lotería”

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania
    Mundo

    Zelenski nombra a Rustem Umerov como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania

    Jieyu Zhang, experta china: “Chile es un socio clave de América Latina en la construcción conjunta de la Franja y la Ruta”

    Tragedia en Ceuta: la supuesta alerta de la inteligencia española y los dardos contra Marruecos

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan
    Paula

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación