Un equipo de científicos ha desarrollado tratamientos experimentales para la osteoartritis, los cuales parecen regenerar las articulaciones dañadas en lugar de simplemente aliviar el dolor.

La osteoartritis es la forma más común de artritis y afecta a millones de personas en todo el mundo. Se produce cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo, explican especialistas de la Clínica Mayo.

Si bien puede dañar cualquier articulación, afecta más frecuentemente a las articulaciones de las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral.

En estudios con animales, una sola inyección restauró las articulaciones artríticas en cuestión de semanas, mientras que una segunda terapia reparó las lesiones del cartílago y el hueso, a partir de las propias células curativas del cuerpo , según informan los investigadores.

El equipo está integrado por científicos e ingenieros de la Universidad de Colorado en Boulder, la Universidad de Colorado en Anschutz y la Universidad Estatal de Colorado.

La investigadora principal y profesora de ingeniería química y biológica en la Universidad de Colorado en Boulder, Stephanie Bryant, declaró a través de un comunicado: “En dos años, logramos pasar de una idea ambiciosa a desarrollar estas terapias y demostrar que revierten la osteoartritis en animales”.

Ella lidera el proyecto junto con los co-investigadores principales Karin Payne, profesora asociada de ortopedia en la Facultad de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado; Michael Zuscik, profesor de ortopedia en la Facultad de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado; y Laurie Goodrich, profesora de ortopedia en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad Estatal de Colorado.

“Nuestro objetivo no es solo tratar el dolor y detener la progresión, sino erradicar esta enfermedad” , agregó Bryant.

Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios. Foto: referencial.

Qué es la osteoartritis y cómo una sola inyección promete revertirla en semanas

Los investigadores afirman que la osteoartritis afecta aproximadamente a una de cada seis personas mayores de 30 años en todo el mundo.

Esta enfermedad provoca la degeneración del cartílago, el tejido amortiguador que evita que los huesos rocen entre sí .

Con el tiempo, también puede dañar el hueso, lo que puede llevar a que se deforme la articulación y a que los movimientos sean altamente dolorosos.

Explican que, generalmente, los pacientes con esta afección solo tienen dos opciones: tratar el dolor o reemplazar la articulación.

Hasta el momento, no existe cura definitiva. Sin embargo, sus estudios esperan acercarse a una.

Para ello han desarrollado dos enfoques.

El primero se centra en reutilizar un fármaco ya aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) y aplicarlo al tratamiento de la osteoartritis.

Bryant y sus colegas desarrollaron un sistema patentado de administración de partículas que se puede inyectar en la articulación y proporcionar dosis intermitentes del fármaco durante meses.

Para quienes presentan lesiones significativas en el cartílago o el hueso, el equipo también desarrolló un cóctel de proteínas modificadas que se puede inyectar por artroscopia y fijar en el lugar, donde recluta las propias células progenitoras del cuerpo para reparar el defecto.

Los científicos afirman que, cuando utilizaron la inyección para tratar animales con articulaciones artríticas y lesiones, las articulaciones recuperaron su estado normal en un plazo de cuatro a ocho semanas .

Al reparar los agujeros en el hueso o el cartílago, observaron “una regeneración y reparación completa del defecto”, aseguró Bryant.

Las terapias también mostraron efectos regenerativos en células humanas obtenidas de pacientes sometidos a procedimientos de reemplazo articular, agregó.

Bryant espera que, en un futuro, quienes se encuentren en las primeras etapas de la enfermedad puedan acceder a una terapia asequible de dosis única, para mantener sus articulaciones sanas durante años.

Los investigadores esperan publicar sus hallazgos en animales en una revista científica especializada a finales de este año . También fundaron la empresa Renovare Therapeutics Inc. para avanzar hacia su potencial comercialización.

La científica anticipó que, si los próximos estudios se desarrollan según lo previsto, los ensayos clínicos podrían iniciar en unos 18 meses .

Según Bryant, “esto podría suponer un verdadero cambio radical para los pacientes”.

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.