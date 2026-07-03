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    Hombre muere tras ser baleado en Independencia: sujetos habrían ingresado a su domicilio

    Según detalló la fiscal, la víctima, un hombre de nacionalidad dominicana, habría recibido tres impactos balísticos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un hombre perdió la vida durante la tarde del jueves, luego de ser baleado en su domicilio en la comuna de Independencia.

    Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 19:00 horas, cuando al menos cuatro sujetos habrían ingresado al pasaje en donde se encuentra el domicilio donde residía la víctima.

    Según detalló la fiscal ECOH, Paola Salcedo,todo indica que los sujetos ingresan al interior del domicilio y la víctima fallece al interior de este producto de impactos balísticos, lo que pudiera hacernos presumir que la víctima se encontraba también al interior del domicilio".

    La víctima corresponde a un hombre de nacionalidad dominicana el cual se encontraba de forma regular en el país.

    “La víctima recibe tres impactos balísticos pero se levantó más evidencia balística que solo esos tres”, añadió la Fiscal, apuntando que “hay una persona que estábamos verificando finalmente su grado de participación en los hechos que resulta lesionada también por un impacto balístico en una de sus piernas, actualmente hospitalizada”.

    En tanto respecto a los atacantes, estos habrían huido en un vehículo del lugar.

    Más sobre:ECOHPDIIndependenciaPolicialHomicidio

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