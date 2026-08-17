Massú define al reemplazante: Chile prepara su nómina sin Jarry mientras España confirma su equipo para la Copa Davis

Se acerca la Copa Davis. Chile dará a conocer este lunes la nómina con la que enfrentará a España, en la serie que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el Estadio Nacional.

El equipo capitaneado por Nicolás Massú tendrá como principal ausencia a Nicolás Jarry (768° del ranking ATP), quien no formará parte de la convocatoria para el cruce ante los europeos. El Príncipe lleva meses sin jugar por una lesión en el codo.

La lista estará encabezada por Alejandro Tabilo (29°). También están considerados Christian Garin (137°), Tomás Barrios (147°) y Matías Soto (262°). Según pudo saber El Deportivo, el jugador que aparece completará la convocatoria es Benjamín Pérez, de 17 años y ubicado actualmente en el puesto 1760° del ranking ATP.

Pérez se incorporará por primera vez a una nómina para una serie de este nivel. A fines de 2025 apareció como sparring en la delegación nacional.

Nicolás Massú. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

La ausencia de Jarry modifica una de las alternativas que habitualmente ha manejado Massú en Copa Davis. El tenista chileno, de hecho, había sido considerado por David Ferrer al momento de analizar la serie. España, por su parte, confirmó este lunes a los cinco jugadores que viajarán a Santiago. El equipo europeo estará compuesto por Rafa Jódar (11°), Daniel Mérida (40°), Jaume Munar (46°), Martín Landaluce (67°) y Pedro Martínez (148°).

La principal baja de los españoles es Carlos Alcaraz, número dos del mundo, quien no fue incluido por Ferrer para la confrontación en Chile. El multicampeón de Grand Slam no juega desde mayo.

Jódar llegará como el número uno del equipo y tendrá ante Chile su debut como jugador de Copa Davis. El tenista de 19 años ya había participado anteriormente como sparring del conjunto español, pero todavía no había integrado una convocatoria para disputar una serie. “Está jugando a un grandísimo nivel, ganando a los mejores jugadores del mundo y con opciones de acabar top 10. Creo que es algo muy bueno para para el tenis español”, apuntó el capitán ibérico.

Mérida también tendrá una de sus primeras experiencias con el equipo español. “Tuve la oportunidad de hacerlo como sparring hace dos años en Valencia, fue una experiencia increíble y no me quiero imaginar cómo es hacerlo como jugador”, señaló Ferrer.

El extenista ya había anticipado que esperaba una serie exigente en Santiago. “Chile tiene un muy buen jugador como es Tabilo, que ya es top 40 y está haciendo muy buenos resultados. Garin, aunque este año no ha competido a su nivel siempre es peligroso, al igual que Jarry o Barrios”, comentaba.

Chile llegará a esta instancia después de superar a Serbia como local en la primera ronda de la Copa Davis 2026. España, por su parte, quedó libre en esa fase y comenzará su participación directamente frente al equipo de Massú.