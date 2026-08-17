Ministro Riveros responde a la propuesta de cerrar el Mindep: “Estamos trabajando en fortalecer la institucionalidad”.

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, abordó la continuidad de la cartera luego de la propuesta surgida desde el Partido Nacional Libertario (PNL) de eliminarla. La idea fue planteada por Juan Antonio Urzúa, secretario general de la colectividad.

“Cerremos el Ministerio del Deporte, porque no nos sirve para nada. Usted en su casa toma la decisión si hace o no hace deporte”, afirmó Urzúa. “¿Para qué vamos a estar financiando el carrete ministerial? No tiene ningún sentido, vamos a tener un Estado mucho más pequeño. Nos echamos al pecho el Ministerio del Deporte y tenemos más plata para destinarla a seguridad”, añadió.

Este domingo, el ministro Riveros defendió la importancia de la cartera. “El deporte es algo fundamental en Chile, es algo que queremos desarrollar y que queremos avanzar con lo que es el deporte. Y hoy vivir esto muestra que Chile es un país que vive el deporte, que tiene futuro. Es algo que derechamente queremos desarrollar”, sostuvo el secretario de Estado a CNN en el marco del Mundial Sub 17 de Vólebol Femenino.

Consultado directamente por un eventual cierre del Mindep, se limintó a señalar que “estamos trabajando para desarrollar el deporte en Chile”.

Riveros en el cambio de mando jura ante el Presidente Kast. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Riveros aseguró que el objetivo es continuar potenciando la estructura ligada a la actividad física. “Seguir, como le dije, trabajando, fortaleciendo el deporte en Chile, fortaleciendo la institucionalidad del deporte en Chile”, señaló.

También abordó la realización del certamen planetario de vóleibol en Chile. “Es maravilloso vivir el deporte de esta manera y tener en nuestro país eventos internacionales de primer nivel. Ha sido fantastica esta experiencia. Es maravilloso ver un estadio lleno para ver deporte femenino y de la juventud”, dijo.

En esa línea, aseguró que en su paso por el Mindep mantendrán la línea de lo hecho por Natalia Duco en relación a la candidatura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030. “Estamos empujando, es algo por lo que la ministra Duco se la jugó y yo sigo ahí. Vamos con todo”, señaló.

Sobre los Juegos Olímpicos de 2036 fue más escueto: “Vamos viendo paso a paso, hito por hito”.