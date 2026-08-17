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    Francisco Riveros revela qué le pidió el Presidente José Antonio Kast al momento de ofrecerle el Ministerio del Deporte

    El nuevo encargado de la cartera dio a conocer las palabras que el Mandatario le dijo antes de aceptar la nueva tarea.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Francisco Riveros revela qué le pidió el Presidente José Antonio Kast al momento de ofrecerle el Ministerio del Deporte. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Este viernes el Presidente José Antonio Kast lideró un nuevo cambio de gabinete en La Moneda. Luego de que le pidiera la renuncia a Natalia Duco por el mal uso de un vehículo fiscal, el elegido para suplir a la exlanzadora de la bala en el cargo fue Francisco Riveros.

    El abogado llegó a la cartera después de desempeñarse como asesor senior de la Presidencia e integrar el equipo de Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso.

    Su nombramiento marcó el regreso de Riveros a un ámbito que conoce de cerca. Antes de incorporarse al gobierno, desarrolló una parte importante de su trayectoria en el deporte, con pasos por Palestino y la Corporación Santiago 2023.

    Ahora, tras asumir el cargo, Riveros dio a conocer qué le pidió el Presidente Kast al momento de ofrecerle el Ministerio del Deporte. “Este es, sin duda, el mayor honor de mi vida. El Presidente, para él, el tema del deporte es fundamental. En cuanto a cómo el deporte mejora la vida de las personas, cómo el deporte forma a las personas. Diciéndome ‘este es un gran desafío. Confío en ti para tomar este desafío. Me dijo que le diéramos con todo”, reveló en una publicación de las redes sociales del Mindep.

    Chile tiene un potencial inmenso y tenemos que desarrollarlo”, añadió más adelante.

    Las primeras palabras

    Durante la jornada del viernes también entregó sus primeras impresiones sobre la tarea que comenzó a cumplir, adelantando los ejes de su gestión y dando a conocer que se reunirá con su antecesora para coordinar el traspaso.

    Quiero partir por agradecer al Presidente de la República por haberme dado el honor de poder servir a Chile, servir a sus ciudadanos y servir a sus deportistas a través de todo el trabajo que podemos hacer en el Ministerio del Deporte”, indicó.

    “Vamos a seguir adelante con el plan A Mover Chile, llevando el deporte y la actividad física al día a día de los chilenos y que todos puedan vivir las ventajas de lo que es la vida sana, lo que son los buenos hábitos y también algo muy importante, que es el rol formativo que tiene el deporte”, añadió.

    El nuevo secretario de Estado también mencionó sus prioridades. “Tengo especial interés en el deporte federado, en el fútbol profesional y en desarrollar el potencial inmenso que tiene Chile en materia deportiva”, indicó.

    A su vez, sostuvo que “quiero también agradecer a la ministra saliente, con quien nos vamos a reunir y con quien vamos a hacer un traspaso que va a entregar todo lo muy valioso que ha hecho por el deporte chileno en este tiempo”.

    La sentida despedida de Kast a Duco

    Durante la ceremonia de cambio de gabinete, José Antonio Kast también aprovechó de dedicarle algunas palabras a la ministra saliente. “Quiero agradecer su lealtad, su trabajo incansable. Recuerdo cuando hablamos la primera vez, cuando nos encontramos en mi casa, al igual que lo hice con varios de los ministros que están acá presentes, donde pudimos intercambiar sueños y anhelos que tenemos para nuestra patria”, señaló.

    “Eso sigue igual. Seguimos soñando y buscando un país que acoja a todos, un país bien entrenado, un país donde se hagan las cosas bien, donde cada deportista, como eres tú, pueda romper todas las barreras que le impiden llegar a donde quiere llegar”, añadió.

    Más adelante, Kast se refirió a la situación que terminó con la salida de la exministra, aunque evitó entrar en detalles sobre el episodio. “Hay veces que podemos cometer un error. Y hay normas en nuestro país que son muy exigentes en ciertas áreas, a veces, casi inentendibles. Pero son las normas que hoy días nos rigen y que nosotros hemos planteado que hay que aplicarlas”, sostuvo.

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