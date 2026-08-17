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    Estados Unidos se proclama campeón mundial de vóleibol femenino U17 con un rendimiento perfecto en Chile 2026

    Las norteamericanas derrotaron por 3-0 a Turquía, logrando ganar todos los sets en sus nueve partidos que encadenó el título. El tercer lugar fue para China.

    Por 
    El Deportivo
    MAX MONTECINOS

    Las estadounidenses bailan. Lo hacen en la cancha, mostrando un ritmo de bailarinas. Una coreografía única, que se aplaude en todo el mundo. Mostrando un increíble nivel, Estados Unidos se convirtió en el nuevo monarca del Mundial de Vóleibol Piso Femenino U17 Chile 2026, tras derrotar por 3-0 a Turquía.

    Poco fue lo que pudieron hacer las euroasiáticas. Simplemente, era imposible. Las hoy campeonas lograron algo que resulta casi imposible: ganar todos sus duelos sin ceder ningún set. Y lo hicieron encadenando nueve duelos perfectos, en una ruta donde Chile tuvo el honor de enfrentarlas con absoluta dignidad.

    Al margen del gran rendimiento del equipo, basado en su poder de ataque y explosividad, el país cuenta con jugadoras que debieran ser futuras leyendas del deporte. Su punta 1, Maya Ogbogu, apoyó con su juego brillante durante todo el torneo. No por nada, fue elegida como la mejor jugadora del certamen.

    La opuesta Kari Knnots también mostró todo su poder. En la red fue insuperable. Con ese nivel en el sexteto, nada se podía interponer. Para el registro, Estados Unidos ganó la final por 25-23, 25-11 y 25-23.

    China, tercero

    Por el tercer lugar hubo un enfrentamiento inédito entre China y China Taipéi, un duelo que concentró la atención del público, que llegó temprano a disfrutar la jornada de cierre.

    Las de Taipéi sorprendieron en la primera manga a su rival, considerando que tuvo tres set points, pero no supieron aprovecharlo. Fue un 28-26 que generó una ovación. Sin embargo, las monarcas del mundo de la categoría en 2024 despertaron con un ataque muy efectivo para ganar los siguientes sets por 25-15, 25-19 y 25-22.

    Más sobre:VóleibolEstados UnidosTurquía

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