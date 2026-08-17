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    El Deportivo

    Con fecha para su debut y mirando al Inter Miami de Messi: el cronograma de Alexis Sánchez en el Montreal

    El Niño Maravilla asistió al duelo de su nuevo equipo ante DC United. Este domingo comenzó a entrenar con el plantel. El club proyecta su debut en la visita al Columbus Crew de Gonzalo Tapia. El 29 de agosto visitará al equipo de Lionel Messi.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Con fecha para su debut y mirando al Inter Miami de Messi: el cronograma de Alexis Sánchez en el Montreal.

    Alexis Sánchez comienza su etapa como jugador del Montreal. Después de concretar su salida de Europa tras 18 temporadas consecutivas y firmar su contrato con el club canadiense, el delantero chileno realiza su traslado a Norteamérica para incorporarse al equipo que compite en la Major League Soccer.

    El cronograma del tocopillano está definido. Este jueves viajó a Canadá para instalarse en la ciudad de la provincia de Quebec. Un día después fue recibido por la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez. Cabe destacar que la elección de Norteamérica como destino responde la necesidad del ariete de establecerse con tranquilidad junto a su familia, además de los motivos deportivos.

    El sábado, el Niño Maravilla asistió al partido ante el DC United. El encuentro fue su primera oportunidad para observar en el estadio al equipo que integra desde esta semana. Fueron locales en el Stade Saputo, con capacidad para 20.521 espectadores.

    El domingo, el goleador histórico de la selección chilena realizó su primer entrenamiento con el plantel dirigido por el técnico francés Philippe Eullaffroy. A partir de esa jornada tiene tres días de trabajo antes del compromiso que el club tiene considerado para su estreno.

    Debut rápido

    La planificación del Montreal apunta a que Sánchez pueda debutar el próximo miércoles 19 de agosto, cuando el equipo visite al Columbus Crew. El partido, además, puede enfrentar a dos futbolistas chilenos, debido a que Gonzalo Tapia forma parte del cuadro de Ohio. Al igual que Sánchez, el delantero formado en la UC se incorporó en la actual ventana de fichajes. “Si Alexis no llega con muletas, estará en el partido con Columbus”, dijo su entrenador Philippe Eullaffroy.

    El plazo para Alexis, eso sí, dependerá de cómo se desarrolle la incorporación del atacante en sus primeras prácticas. Sánchez llega después de finalizar su etapa en el Sevilla y tendrá que adaptarse lo más rápido posibles para estar disposición de competir. El formado en Cobreloa no hizo pretemporada. La intención del club, de todas formas, es que pueda participar de aquel encuentro, aunque sea algunos minutos.

    El 29 de agosto, en dos semanas, el Montreal de Alexis visitará al Inter Miami de Lionel Messi. La Pulga ya regresó a la actividad con su equipo.

    El posible estreno se produciría apenas ocho días después de que Montreal oficializara su contratación. El acuerdo fue anunciado este martes y contempla la permanencia del delantero hasta la temporada 2027 como mínimo, además de una opción para alargar el vínculo hasta fines de 2028. Según supo El Deportivo, la extensión inicial del contrato es por un año debido a que la MLS exige que todos los refuerzos jueguen al menos el 50% de los minutos. Sin embargo, la idea es que renueve posteriomente.

    El ex Inter de Milán, cabe destacar, ocupará una plaza de Jugador Franquicia y utilizará la camiseta número 10. “Estoy muy feliz de unirme al Montreal y asumir este nuevo reto”, señaló Sánchez después de firmar su contrato.

    El delantero también se refirió a las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta. “Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo, por este club y por esta ciudad”, afirmó.

    El afiche con que Montreal anunció el arribo de Alexis Sánchez. Foto: @cfmontreal

    El equipo que recibe a Alexis

    Sánchez llega a un elenco que necesita recuperar posiciones en la Conferencia Este. Actualmente, Montreal ocupa el decimocuarto lugar con 17 puntos en 19 partidos, es decir, el penúltimo puesto de la clasificación. En la MLS, eso sí, no hay descensos.

    La distancia respecto de la zona de postemporada todavía permite que el equipo mantenga opciones. Montreal está a siete puntos del noveno puesto (DC United, con 24 unidades), ubicación que permite disputar la Wild Card, y a nueve unidades del séptimo lugar (Nueva York City, 26 puntos), que entrega la clasificación directa a los playoffs. Esta semana se disputará la vigésima jornada y son 34 en total.

    Ese es el escenario en el que se producirá la llegada del chileno. El calendario obliga a realizar el proceso de adaptación en pocos días. La dirigencia del Montreal plantea la contratación como un golpe de efecto al joven pantel. Así lo manifestó Luca Saputo, Director Senior de Captación y Metodología Deportiva del Montreal. “La llegada de Alexis representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo”, señaló el directivo.

    “Alexis posee una excepcional habilidad técnica y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Confiamos en que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario”, agregó.

    Sánchez se encontrará con una plantilla que contrasta con su trayectoria. El chileno tiene 37 años y llega después de jugar durante 18 temporadas consecutivas en Europa. En Montreal, en cambio, una parte importante del grupo está formada por futbolistas de menos 22 años. El capitán Samuel Piette, de 31 años, es uno de los jugadores con mayor experiencia del equipo y pertenece al club desde 2017.

    También tendrá un compañero chileno. El arquero Thomas Gillier se encuentra cedido en Montreal desde Bologna. Este año ha alternado en la titularidad con Sebastian Breza.

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