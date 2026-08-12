“Bicampeón con Chile; calidad excepcional”: la bienvenida de la MLS a Alexis Sánchez tras su fichaje en el Montreal. Foto: @mls

La MLS destaca a Alexis Sánchez. El Niño Maravilla llega al Montreal, de Canadá. Tras la firma del contrato, la liga norteamericana elevó la trayectoria del tocopillano.

“El CF Montréal ha fichado al delantero Alexis Sánchez como agente libre, según anunció el club el martes. El ícono chileno tiene contrato hasta la temporada 2027 Sprint, con opción a extenderla hasta 2027-28. Ocupará un puesto de Jugador Franquicia en la plantilla”, establecen en su sitio web.

En el artículo destacan su “prestigiosa carrera”, en un subtítulo. “Sánchez pasó las últimas 18 temporadas en Europa tras formarse en equipos sudamericanos como Cobreloa, Colo Colo y River Plate. Ha anotado 215 goles y repartido 154 asistencias en 788 partidos, y ha ganado 20 títulos a nivel de clubes”, indica.

Tampoco escatiman en elogios a su capacidad de juego. “Alexis posee una calidad técnica excepcional y una amplia experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario”, cierra la nota.

En la cuenta oficial de X de la Major League Soccer también elevan lo hecho con la Roja: “El bicampeón de la Copa América con Chile ha firmado con el Club hasta la Temporada de la MLS 2027″.