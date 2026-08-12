SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Bicampeón con Chile; calidad excepcional”: la bienvenida de la MLS a Alexis Sánchez tras su fichaje en el Montreal

    El Niño Maravilla fue anunciado en su nuevo club. La liga norteamericana destaca su trayectoria.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Bicampeón con Chile; calidad excepcional”: la bienvenida de la MLS a Alexis Sánchez tras su fichaje en el Montreal. Foto: @mls

    La MLS destaca a Alexis Sánchez. El Niño Maravilla llega al Montreal, de Canadá. Tras la firma del contrato, la liga norteamericana elevó la trayectoria del tocopillano.

    “El CF Montréal ha fichado al delantero Alexis Sánchez como agente libre, según anunció el club el martes. El ícono chileno tiene contrato hasta la temporada 2027 Sprint, con opción a extenderla hasta 2027-28. Ocupará un puesto de Jugador Franquicia en la plantilla”, establecen en su sitio web.

    En el artículo destacan su “prestigiosa carrera”, en un subtítulo. “Sánchez pasó las últimas 18 temporadas en Europa tras formarse en equipos sudamericanos como Cobreloa, Colo Colo y River Plate. Ha anotado 215 goles y repartido 154 asistencias en 788 partidos, y ha ganado 20 títulos a nivel de clubes”, indica.

    Tampoco escatiman en elogios a su capacidad de juego. “Alexis posee una calidad técnica excepcional y una amplia experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario”, cierra la nota.

    En la cuenta oficial de X de la Major League Soccer también elevan lo hecho con la Roja: “El bicampeón de la Copa América con Chile ha firmado con el Club hasta la Temporada de la MLS 2027″.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMLSMajor League SoccerAlexis SánchezMontreal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    Lo más leído

    1.
    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    Liga de estrellas, bienestar familiar y opción de radicarse en EEUU: por qué Alexis Sánchez firma en el Montreal de la MLS

    2.
    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    13 años y 1,88 metros: Nur Martín, la pequeña gigante de las Guerreras Rojas que brilla en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    3.
    Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    4.
    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”

    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”

    5.
    Alexis Sánchez disputará la MLS: dónde y cómo se pueden ver los partidos del Niño Maravilla en la liga norteamericana

    Alexis Sánchez disputará la MLS: dónde y cómo se pueden ver los partidos del Niño Maravilla en la liga norteamericana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 12 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 12 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios
    Chile

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed
    Negocios

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones
    Tendencias

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana

    Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    Periodista turco es detenido por informaciones falsas de llegada de figura de Alemania y el Bayern Múnich al Galatasaray

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)
    Cultura y entretención

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)

    Charli XCX y una pausa en medio de la era Brat: Erupcja llega al streaming

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4
    Mundo

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    Colombia agradece los gestos de solidaridad internacional: “El mundo está listo para apoyar en esta tragedia”

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas