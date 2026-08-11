Alexis Sánchez revela los motivos para irse de Europa y fichar en el Montreal de la MLS.

Alexis Sánchez firmó con el Montreal. Tal como adelantó El Deportivo, el Niño Maravilla selló un vínculo de dos años con el club canadiense que juega en la MLS. “El acuerdo también incluye una opción para que el CF Montréal continúe en la temporada 2027-28″, detalla la institución.

Tras establecer la rúbrica en el contrato, el tocopillano emitió sus primeras declaraciones como jugador de la Major League Soccer. “Estoy muy feliz de unirme al Montreal y asumir este nuevo reto”, señaló de entrada el goleador histórico de la Roja.

Luego abordó sus desafíos en Norteamérica. “Quiero agradecer al club la confianza que han depositado en mí. Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición. Estoy aquí para darlo todo, por este Club y por esta ciudad”, dijo el nortino, que llevará la camiseta ‘10′ en su nuevo equipo.

La plana directiva también celebra su fichaje. “La llegada de Alexis representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo”, apuntó Luca Saputo, Director Senior de Captación y Metodología Deportiva del Montreal.

“Alexis posee una excepcional habilidad técnica y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva se alinean perfectamente con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Confiamos en que tendrá un impacto inmediato tanto en el terreno de juego como en el vestuario”, complementó.