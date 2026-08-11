Anglo American nombra a Benjamín Martinich como vicepresidente de Integración de alianza Andina - Los Bronces

Anglo American anunció el nombramiento de Benjamín Martinich como vicepresidente de Integración para la alianza de los yacimientos de cobre Andina y Los Bronces, cargo que asumirá a partir del 1 de septiembre.

Desde esta posición, Martinich liderará la coordinación de los esfuerzos de integración de Anglo American para implementar el plan minero conjunto acordado con Codelco en el distrito Andina - Los Bronces, dijo la compañía en un comunicado.

Asimismo, indicó, que apoyará el desarrollo de sus futuras operaciones y las distintas etapas de implementación de esta alianza.

Durante el último año, Benjamín Martinich se ha desempeñado como vicepresidente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Anglo American en Chile.

A fines de junio Codelco y Anglo American dieron por cerrado el acuerdo definitivo para implementar un plan minero conjunto en sus minas de cobre Andina y Los Bronces, ubicadas en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, respectivamente.

Permisos ambientales y sectoriales

Se espera que el plan minero conjunto permita liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un período de 21 años, equivalentes a aproximadamente 120.000 toneladas anuales de producción adicional.

“Esto mediante la coordinación de la explotación de recursos adyacentes y un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y la infraestructura existente en Los Bronces y Andina, con una inversión de capital adicional mínima”, dijo Anglo American en su comunicado.

Asimismo, se proyecta que el plan permita alcanzar costos unitarios aproximadamente 15% inferiores en comparación con la operación independiente de ambos yacimientos y generar, al menos, US$5.000 millones de valor incremental antes de impuestos, que será compartido equitativamente entre Anglo American y Codelco.

La implementación del plan minero conjunto permanece sujeta a la obtención de los permisos ambientales y sectoriales correspondientes, actualmente prevista a más tardar para 2030.

Ambas empresas mantendrán la propiedad de sus respectivos activos y la flexibilidad para desarrollar proyectos propios de manera independiente. Anglo American participa en la operación a través de su filial Anglo American Sur S.A., de la cual posee el 50,1%.