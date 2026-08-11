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    Anglo American nombra a Benjamín Martinich como vicepresidente de Integración de alianza Andina - Los Bronces

    Durante el último año el ejecutivo se ha desempeñado como vicepresidente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Anglo American en Chile.

    Por 
    Patricia San Juan
    Benjamín Martinich

    Anglo American anunció el nombramiento de Benjamín Martinich como vicepresidente de Integración para la alianza de los yacimientos de cobre Andina y Los Bronces, cargo que asumirá a partir del 1 de septiembre.

    Desde esta posición, Martinich liderará la coordinación de los esfuerzos de integración de Anglo American para implementar el plan minero conjunto acordado con Codelco en el distrito Andina - Los Bronces, dijo la compañía en un comunicado.

    Asimismo, indicó, que apoyará el desarrollo de sus futuras operaciones y las distintas etapas de implementación de esta alianza.

    Durante el último año, Benjamín Martinich se ha desempeñado como vicepresidente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Anglo American en Chile.

    A fines de junio Codelco y Anglo American dieron por cerrado el acuerdo definitivo para implementar un plan minero conjunto en sus minas de cobre Andina y Los Bronces, ubicadas en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, respectivamente.

    Permisos ambientales y sectoriales

    Se espera que el plan minero conjunto permita liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un período de 21 años, equivalentes a aproximadamente 120.000 toneladas anuales de producción adicional.

    “Esto mediante la coordinación de la explotación de recursos adyacentes y un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y la infraestructura existente en Los Bronces y Andina, con una inversión de capital adicional mínima”, dijo Anglo American en su comunicado.

    Asimismo, se proyecta que el plan permita alcanzar costos unitarios aproximadamente 15% inferiores en comparación con la operación independiente de ambos yacimientos y generar, al menos, US$5.000 millones de valor incremental antes de impuestos, que será compartido equitativamente entre Anglo American y Codelco.

    La implementación del plan minero conjunto permanece sujeta a la obtención de los permisos ambientales y sectoriales correspondientes, actualmente prevista a más tardar para 2030.

    Ambas empresas mantendrán la propiedad de sus respectivos activos y la flexibilidad para desarrollar proyectos propios de manera independiente. Anglo American participa en la operación a través de su filial Anglo American Sur S.A., de la cual posee el 50,1%.

    Más sobre:Anglo AmericanBenjamín MartinichAndinaLos BroncesEjecutivos

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