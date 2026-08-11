Jakub Józef Orliński, la estrella pop de la ópera barroca, regresa a Chile

El aclamado contratenor polaco Jakub Józef Orliński concretará su esperado regreso a los escenarios chilenos el próximo martes 18 de agosto de 2026 a las 20:00 horas en el Teatro Municipal de Viña del Mar. El artista llega al país acompañado por el destacado conjunto instrumental italiano Il Pomo d’Oro para interpretar su reconocida gira barroca “Beyond with Il Pomo d’Oro”, bajo la producción de la Fundación Museo de la Moda. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus.

Reconocido como una de las estrellas de la ópera más queridas y celebradas de esta década, Jakub Józef Orliński se ha consolidado como uno de los artistas líderes a nivel mundial, triunfando en escenarios, conciertos y grabaciones. Sus conciertos y recitales con entradas agotadas en Europa, América y Asia han atraído a nuevos seguidores a este arte. Su álbum #LetsBaRock fue lanzado en septiembre de 2024, tras el éxito de Beyond, publicado en octubre de 2023; ambos discos continuarán de gira por el mundo durante la temporada 2025/26.

Orliński ha sido galardonado con numerosos premios prestigiosos, como el Opus Klassik al Cantante Masculino del Año (2023), la Medalla de Oro Gloria Artis al Mérito Cultural en Polonia (2024), el BBC Music Magazine Award en Gran Bretaña por su interpretación en Beyond (2024), el International Classical Music Award en Francia por su álbum Anima Aeterna (2022), así como dos nominaciones al Grammy por las grabaciones de Agrippina y Eurydice.

Jakub cuenta con una base de fanáticos global que incluye cientos de miles de seguidores en redes sociales, y ha trabajado como modelo e influencer para marcas internacionales como Rolex, Netflix, Orange, Louis Vuitton, Levi’s, Nike, BMW, Lacoste y MAC Cosmetics. También es un talentoso breakdancer: entre sus reconocimientos destacan el cuarto lugar en la competición Red Bull BC One Poland Cypher y el segundo lugar tanto en el Stylish Strike – Top Rock Contest como en la competición The Style Control. Pocos cantantes de ópera pueden presumir de haber conquistado los escenarios de las salas de conciertos más importantes del mundo y las portadas de Vogue Polonia, Esquire y Elle, lo cual es un testimonio del atractivo único de Jakub como estrella pop. Sus presentaciones en vivo, calificadas como “cautivadoras” por The Guardian, han agotado entradas en salas de conciertos y teatros de ópera de todo el planeta.

Para la temporada 2025/26, Orliński continúa con su dinámica presencia en la escena global con una serie de emocionantes conciertos, recitales y giras. El inicio de la temporada lo vio embarcarse en la gira #LetsBaRock por toda Europa, un innovador proyecto en vivo junto a Aleksander Dębicz. En Londres ofreció dos muy anticipados recitales en el Wigmore Hall. Diciembre de 2025 incluyó momentos destacados como una gira con Il Giardino d’Amore e interpretaciones del Mesías de Händel junto a Yannick Nézet-Séguin y la Orquesta de Filadelfia.

A principios de 2026 regresó al escenario de la ópera como Athamas en Semele de Händel, en la Ópera Nacional Neerlandesa en Ámsterdam. En febrero de 2026 realizó una gira de Giulio Cesare por Europa con Il Pomo d’Oro. Más adelante en la temporada, Orliński se embarcó en varios recitales en Japón, Corea del Sur, Singapur y Shanghái, seguido de una gira de recitales más amplia por Europa en mayo de 2026 y su debut en recital al final de la temporada en el emblemático Teatro La Scala de Milán.

Durante la temporada 2024/25, Orliński continuó la extensa gira europea de su álbum Beyond con Il Pomo d’Oro, y estrenó su proyecto #LetsBaRock junto a Aleksander Dębicz en el Concertgebouw de Ámsterdam y en la Kammermusiksaal de la Filarmónica de Berlín. Interpretó el papel de Ottone en Agrippina en la Opernhaus de Zúrich, y ofreció múltiples interpretaciones de oratorios, incluyendo el Stabat Mater de Pergolesi en el Grand Théâtre de Genève y Deborah de Händel en Utrecht, París, Viena y Bayreuth. Entre los hitos de temporadas anteriores se incluyen presentaciones en prestigiosos escenarios como el Royal Albert Hall de Londres dentro de los BBC Proms, la Opéra Royal de Versalles, el Festival de Atenas-Epidauro y el Festival Internacional de Edimburgo. Orliński fue también un aclamado intérprete en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Como artista exclusivo de grabación para Warner Classics/Erato, Jakub se ha ganado el aplauso de la crítica por sus grabaciones de joyas poco conocidas de la música antigua. Su álbum Beyond, lanzado en octubre de 2023, fue nombrado uno de los mejores álbumes de música clásica del año por el periódico The Times.