Edo Caroe agota dos fechas en el Movistar Arena y anuncia una tercera para noviembre

“Edo Caroe No Tiene Show” concluye su recorrido por el país con dos funciones ya agotadas y el anuncio de una tercera fecha para cerrar con broche de oro la gira que el comediante realizó tras la crisis creativa que enfrentó al bajarse del escenario del Festival de Viña del Mar, certamen en el que fue premiado con la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro por el Monstruo.

Las entradas para las funciones del viernes 27 y sábado 28 de noviembre ya se encuentran agotadas. Para quienes se quedaron sin entrada, el comediante anunció una tercera fecha —el domingo 29 de noviembre— que cerrará su paso por el recinto.

Las entradas para esta nueva función tendrán su preventa el viernes 14 de agosto a las 11:00 horas, exclusivamente para suscriptores de EstudiosNeverland.com. La venta general comenzará el lunes 17 de agosto y contempla un 20% de descuento para usuarios de Machbank. Los tickets solamente se pueden adquirir a través de sistema Puntoticket.