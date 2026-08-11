“Soda Stereo era una prisión para mí”: las diez frases que definieron a Gustavo Cerati

*Su mirada del arte:

“El arte te da la posibilidad de mentir, de imaginar, de cambiar los esquemas. Ojalá me animara a mucho más de lo que me animo. De eso se trata ser artista: de animarse, de ser cara rota, pero con talento”.

*El retiro:

“Si yo me retirara ahora, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento, por Fuerza natural (disco de 2009)”.

*Las rivalidades del rock argentino:

“Soda versus Los Redondos o versus Sumo son el tipo de dicotomías que el argentino necesita para echarse a andar. Con Sumo todavía, porque salimos del mismo lugar: nosotros en busca de la canción perfecta y ellos en busca de la canción más imperfecta posible. Pero con Los Redondos, no la entiendo. Nunca entendí que, mientras yo tocaba en vivo, algunos cantaran contra el Indio. Es cierto que en una canción de Los Redondos el Indio habla de nosotros trepando antenas. A lo mejor le jodió que cantáramos La cúpula, pero yo siempre fui un tipo muy esdrújulo y también es cierto que nosotros estábamos ahí arriba. Podíamos hablar de lo que se veía. Eso nunca fue grave. El problema fue que se volvió político”.

“Algunos absurdos hasta leían una rivalidad entre dos Argentinas. Yo no me lo tomé muy a pecho hasta que me di cuenta de que estaban pidiendo por mi muerte. ¿Por qué? ¿Porque se murió Luca (Prodán) y yo no? Como decía Luca: Fuck off. Si uno vende esa cantidad de discos, los que los compran no pueden ser todos chetos o extranjerizantes. Ya todo me resulta cansador. Definitivamente, la razón por la que yo hago música poco tiene que ver con ser antagónico a algo o a alguien”.

*Los artistas que odiaba:

“Odio algunos artistas, sí. Odio llamarlos artistas”, parte contando frente a la cámara, para luego descargar dos víctimas inesperadas. En realidad, por citar a alguno, hay una cosa que aborrezco que es Melissa Etheridge. Sinceramente no puedo soportarla, lamento que vayan a tener que pasar un pedazo de video, pero algunos entenderán por qué y otros no. Otro que directamente no puedo entenderlo es Ricky Martin, pero de él no odio la música sino cierta expresión en el rostro".

*Su primer disco solista:

“Una vez vi un CD mío a diez pesos. Me dio vergüenza y me lo llevé”.

*Lo que escuchaba antes de Soda Stereo:

“Yo en esa época estaba escuchando mucho reggae, de una manera casual, si bien estaban empezando a sonar las primeras cosas post-punk y new wave. Sí, lo que vino después del punk, o lo que salía del punk mismo con gente como Clash, que empezaban a incorporar el reggae. Pero, casualmente, en esa época mi madre estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, una época un poco complicada para estar en eso. Una amiga suya había estado viviendo en Jamaica y le dio una colección enorme de discos, sabiendo que yo era músico y que por ahí me interesaba. Recién empezaba a entender de qué cuernos se trataba el reggae, así que me cayeron en las manos un montón de discos de Toots & The Maytals, discos por ejemplo que sacaba una compañía de aviación; muchos singles con sus versiones dub del otro lado. Y en ese momento preciso yo estaba con esa música”.

*Cuando vio a The Police por primera vez:

“Nos volvimos locos. Con Zeta éramos absolutamente fans de The Police, y no podía creer que tocaran a media cuadra de casa, así que desde temprano estábamos ahí. Incluso llegamos a ir hasta el Sheraton. Yo me hice firmar un póster que tenía, que había salido en la Pelo. Que era terrible, una de las fotos más tremendas que le pueden haber sacado a los pibes. Era tan fea que me pusieron como: ‘¡¿Qué es esto?!’, una cosa así“.

*La muerte:

“Por ejemplo, recuerdo haber estado tres meses sin salir de mi casa, con paranoia de salir. Pero no porque me vaya a pasar algo, sino por no poder enfrentarlo. Prácticamente, es un ataque de pánico, no del todo declarado; no es que me faltó el aire o algo así. Con la muerte de mi viejo las cosas cambiaron muchísimo, viste. Ahí apareció la debilidad, la posibilidad de la muerte, el arrastre que lleva consigo eso y hubo muchos cambios en mi personalidad en ese aspecto, de creerme así un poco inmune, de caminar un poco en el éxito de las cosas y no darle pelota a los fracasos que están ahí y son patentes, y que tienen que ver con... Fracasos no, errores. Situaciones que no solucionás y que, en algún momento, explotan todas. La cuestión de las relaciones, el no tener tu casa, el vivir todo el tiempo en una especie de nube de pedo, porque realmente en una gira... Es tu vida, pero hasta que empezás a entender que es tu vida, no sabés bien si querés que eso sea tu vida”.

*La vida después de Soda Stereo:

“En realidad, Soda Stereo de alguna manera era una prisión para mí, artística. Llegó a serlo, porque además nuestras relaciones estaban estancadas y la cosa se endurece y se quiebra, por no tener la elasticidad del movimiento. La sensación que yo tuve después de Soda fue: ‘Ahora puedo hacer cualquier cosa, puedo tocar con quien yo quiera’. De hecho, Bocanada es una especie de collage de muchas músicas que me gustan, y de lo que se me iba ocurriendo, y de músicos que venían y desfilaban, y de mi casa, y de la cosa íntima. Y al mismo tiempo, era el proyecto después de Soda Stereo. Siempre es hoy ya empieza a ser una búsqueda más de instantaneidad, una cosa más grupal, más social, que en Ahí vamos se expresa todavía más”.

*¿Es un tipo creyente?:

“Sí, pero no todo el tiempo. Tengo momentos en los que pienso que lo más saludable es ser creyente. Frente a la muerte, frente a momentos importantes de la vida, no hay ninguna duda de que uno despierta una serie de cosas que no está pensando todo el tiempo. Pero yo tengo muchas dudas. Oscilo mucho y tengo momentos en los que ni siquiera recuerdo que soy creyente. Hay una presencia en todas las cosas, mágica, pero sólo algunas veces lo creo, algunas veces lo veo”.