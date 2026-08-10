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    Brad Pitt revela que volvió al alcohol tras siete años y que atravesó momentos críticos por “temas familiares”

    En una reveladora conversación con Esquire, el popular intérprete dice que incluso tuvo pensamientos suicidas tras su divorcio de Angelina Jolie.

    Por 
    Equipo de Culto
    Courtesy of Apple

    En una entrevista con Esquire, Brad Pitt ha abierto como nunca la bitácora de sus últimos años, revelando los aspectos más ásperos de su vida y su personalidad.

    Por ejemplo, comentó que volvió a consumir alcohol y cómo una breve etapa del pasado estuvo marcada por pensamientos suicidas.

    El actor, de 62 años, contó en el diálogo que, después de mantenerse sobrio durante siete años, actualmente consume de manera ocasional y con cuidado y límites, aunque reconoció que en más de una oportunidad miró en menos los riesgos de recaer en los excesos.

    Cómo es la lujosa mansión de Brad Pitt en Los Ángeles. Foto: REUTERS.

    “Estuve sobrio durante siete años y después volví a caer”, confesó Pitt, en conversación con la publicación, donde agregó: “Me confié demasiado un par de veces y pensé: ‘Esto no es bueno para mí’”.

    Sobre su consumo actual, explicó: “Puedo tomar unas cuantas (copas), pero no muchas. Tengo que ser profesional con ello”. Por otro lado, afirmó que en un momento se prometió a sí mismo nunca más perderse una mañana: “Uno puede perderse una mañana encantadora si bebe demasiado la noche anterior, y simplemente no es tan interesante”.

    Hace unos años, el intérprete había hecho pública su participación en reuniones de Alcohólicos Anónimos, lo que habría cambiado en los últimos años. Durante los años anteriores, Pitt había contado que acudir a grupos de recuperación fue fundamental para enfrentar sus problemas. Incluso reconoció públicamente a Bradley Cooper por haberlo ayudado en su camino hacia la sobriedad.

    Eso sí, recordó una crisis personal del pasado, cuando dijo que tuvo pensamientos suicidas por un breve período.

    © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

    “En aquel pequeño periodo no podía ver una salida. El dolor era insoportable, era tan opresivo que… no iba a actuar en consecuencia, pero podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza, y se sintió como un alivio. Solo consiste en buscar alivio al dolor. Pero también creo que tenemos unos instintos de supervivencia increíbles. Y en mi caso entraron en acción de inmediato, pero fue...”, confesó.

    Consultado sobre el origen de aquella crisis y los pensamientos suicidas en su cabeza, Pitt se limitó a responder: “Temas familiares”, sin entregar mayores antecedentes.

    Medios como Daily Mail destacan que sus declaraciones se producen en medio de los años de tensión como consecuencia de su separación de la también actriz Angelina Jolie y del prolongado conflicto familiar que estalló después.

    La expareja finalizó su divorcio en 2024, después de una disputa legal que se extendió durante varios años. Al menos cuatro de sus hijos (Maddox, Zahara, Shiloh y Vivienne) iniciaron trámites legales para eliminar el apellido de Pitt de sus nombres.

    Pese a ese pasado, el actor aseguró que sus instintos de supervivencia se impusieron durante aquel episodio de pensamientos suicidas: “No iba a hacerlo”.

    Más sobre:Brad PittBradley CooperEsquireCinePelículasPelículas cultoCine culto

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