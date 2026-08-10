Álvaro Yáñez y Antonia Yáñez dominan el snowboard en El Rey del Park en El Colorado

El Centro de Montaña El Colorado se vistió de fiesta este fin de semana. En una jornada marcada por condiciones climáticas ideales y un multitudinario marco de público, se llevó a cabo el tradicional El Rey del Park, certamen referente en la región que este año reunió a más de 120 destacados atletas del ski y snowboard mundial.

La cita tuvo un carácter especial al conmemorar su 20° aniversario. El entusiasmo y la nostalgia marcaron la jornada en el Sunset Park, donde los competidores no solo lo dieron todo en la nieve, sino que también disputaron una bolsa de más de 20 millones de pesos en premios a repartir.

En la categoría Snowboard Masculino, el primer lugar fue para Álvaro Yáñez, quien se impuso gracias a una brillante rutina con ejecuciones impecables en los saltos y un impecable dominio técnico en las barandas. En la rama Femenina, la victoria quedó en manos de Antonia Yáñez, reafirmando el alto nivel técnico y el prometedor futuro de las mujeres en esta disciplina.

El Ski también definió a sus campeones en una reñida competencia, otorgando el máximo galardón a Javiera Rojas en la serie femenina y a José Antonio Galilea en la masculina.

Al cierre del evento, la organización entregó un balance altamente positivo, destacando la evolución de la competencia y el constante crecimiento del nivel técnico de los participantes nacionales e internacionales a lo largo de estas dos décadas.

Resultados Rey del Park 2026

U16 Snow

1. Nils Soleymieux

2. Jose Acuña

3. Nicolás Durand

4. León Acuña

U16 Ski

1. Clemente Cuadra

2. Manuel Guerrero

3. Santiago Donoso

Master Snowboard

1. Luciano Sánchez

2. Nicolás Urrejola

3. Daniel Díaz

4. Paulo Audisio

Master Ski

1. Ismael Cuadra

2. Bernardita Barros

Open Mujeres Snowboard

1. Antonia Yáñez

2. Sofía Pérez

3. Teresa Bañados

Open Mujer Ski

1. Javiera Rojas

2. Antonia Langer

3. Beatriz Doren

Open Hombre Snowboard

1. Álvaro Yáñez

2. Benjamín Yáñez

3. Benjamín Villegas

4. Pedro Pizarro

Open Hombre Ski

1. Jose Antonio Galilea

2. Jan Vermeij

3. León Lorenzini