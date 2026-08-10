Ampliación del subsidio a la tasa avanza a la sala del Senado

La extensión del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios en la compra de viviendas nuevas y del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes) está avanzando con rapidez en su tramitación legislativa. Este lunes la Comisión de Hacienda del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa y la despachó a la sala del Senado.

La iniciativa, presentada la semanda pasada, suma 30 mil nuevos cupos, hasta alcanzar un total de 80 mil; eleva de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio; y extiende su vigencia por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2028.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó a que el Fogaes, en conjunto al subsidio a la tasa, “va a permitir bajar la exigencia del pie. Lo más importante, hoy día te piden un 20% y con esta carga estatal va a bajar a 10%. Además va a bajar el dividendo, porque va a bajar la tasa de 4% a 3%, así que estamos muy contentos”, dijo.

La semana pasada ya fue aprobada por la Cámara de Diputados de forma unánime. De acuerdo a lo mencionado en la Comisión de Hacienda, el proyecto se discutirá este martes en la sala del Senado y, de ser aprobada, estará lista para ser ley a una semana de ser presentada por el ejecutivo.

La iniciativa apunta a reactivar el mercado inmobiliario que atraviesa una de sus peores crisis, con altos niveles de stock de viviendas listas para su entrega. Con los bajos niveles de venta, las empresas han postergado el inicio de nuevos proyectos, lo que también a rezagado el empleo en el sector.

Según el Informe Nacional Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción, el nuevo límite del subsidio a la tasa permite abarcar el 88,1% de la oferta actualmente disponible en el país, que alcanza 99.600 viviendas nuevas a nivel nacional.