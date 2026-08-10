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    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile

    Una serie de sistemas meteorológicos marcará los próximos días, con precipitaciones y bajas temperaturas en distintas zonas del país.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Una semana marcada por precipitaciones, nevadas, viento y bajas temperaturas se espera en distintas zonas de Chile.

    Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los eventos comenzarán en el norte del país y posteriormente avanzarán hacia la zona central, mientras que sectores interiores enfrentarán heladas de hasta -3 °C.

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Lluvia, nieve y vientos en el norte

    Entre el martes 11 y el miércoles 12, una perturbación en altura provocará precipitaciones entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.

    El fenómeno podría dejar hasta 70 milímetros de agua en sectores de precordillera y hasta 80 centímetros de nieve en zonas cordilleranas de Atacama.

    El meteorólogo de la DMC Alonso Guajardo explicó en entrevista con Emol que en el norte “hay una vaguada que va a generar las precipitaciones que estamos esperando que ocurran desde el día de hoy hasta el día miércoles”.

    En Antofagasta se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, con cerca de 30 milímetros de agua y posteriormente entre 30 y 40 centímetros de nieve.

    En Atacama, en tanto, podrían acumularse cerca de 30 milímetros de precipitación líquida y hasta 50 centímetros de nieve.

    La situación también estará acompañada de viento. En Atacama, Guajardo advirtió que habrá “vientos de hasta 100 kilómetros por hora, principalmente en sectores de cordillera”, por lo que las nevadas podrían registrarse con ventisca.

    En Coquimbo, la DMC mantiene una alerta vigente. “Al norte de Vicuña van a haber de 10 a 30 milímetros de precipitaciones en precordillera y de 30 a 40 centímetros de nieve para el día miércoles 12”, señaló el meteorólogo.

    Lluvia, nieve y heladas: la seguidilla de frentes que dejará precipitaciones de norte a sur en Chile

    Centro-Sur: heladas y nuevo sistema frontal

    Mientras el norte concentra la mayor actividad durante los primeros días de la semana, entre el lunes y martes se registrarán bajas temperaturas en el centro-sur.

    La DMC pronostica mínimas de hasta -3 °C en sectores interiores entre Maule y Biobío. En Quinta Normal, Santiago, las temperaturas mínimas rondarán los 3 °C.

    Luego, el jueves 13, un nuevo sistema frontal avanzará desde Valparaíso hacia el sur, generando chubascos en la Región Metropolitana y mayor actividad en el Biobío. También se esperan rachas de hasta 70 km/h en sectores costeros de La Araucanía y Los Lagos.

    En Santiago, el sistema llegará “entre la noche del jueves 13 y la madrugada del viernes 14”.

    Según Guajardo, las precipitaciones serían de tipo chubasco y alcanzarían alrededor de 10 milímetros, aunque la cantidad podría variar dependiendo del sector de la capital.

    Zona Austral

    En la zona austral, en tanto, las altas presiones mantendrán condiciones estables y con escasas o nulas precipitaciones al menos hasta el viernes 14.

    Desde el miércoles también se espera un descenso de las temperaturas y presencia de escarcha matinal, según pronosticó la DMC.

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