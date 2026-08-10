Los próximos meses en Chile serán muy lluviosos, anticipa otro modelo meteorológico. Foto: ATON.

Un nuevo pronóstico meteorológico anticipa un escenario más lluvioso de lo habitual para buena parte de Chile durante los próximos meses .

Se trata de la actualización del modelo del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Plazo Medio (ECMWF), que proyecta precipitaciones por sobre el promedio para agosto, septiembre y octubre de 2026 .

De acuerdo con Pamela Henríquez, meteoróloga de Meteored, la nueva salida del modelo muestra una señal favorable para acumulados superiores a la climatología en una franja que abarca sectores del Norte Chico, la zona central y parte del centro-sur.

“La señal aparece durante los tres meses, pero se vuelve más extensa y marcada durante septiembre y octubre”, explica la especialista.

Los próximos meses en Chile serán muy lluviosos, anticipa otro modelo meteorológico. Foto: ATON.

¿Cómo estará agosto?

Para agosto, el modelo concentra las anomalías positivas principalmente entre Coquimbo y Valparaíso , extendiéndose hacia La Araucanía , con valores más destacados en sectores cordilleranos y del centro-sur.

La proyección favorece acumulados entre 5 y más de 30 milímetros por sobre los valores habituales en algunas zonas.

Sin embargo, Henríquez advierte que este tipo de pronóstico no permite establecer qué localidades recibirán cada episodio ni cuándo ocurrirán.

La diferencia respecto de los promedios también depende de la zona.

Para agosto, por ejemplo, el rango normal alcanza entre 23 y 50 mm en Quinta Normal, mientras que en Curicó llega entre 38 y 119 mm. En Concepción, en tanto, la climatología se ubica entre 111 y 189 mm.

Por ello, una anomalía positiva de 10 o 20 mm puede tener un impacto importante en la zona central, mientras que representa una proporción menor en sectores del sur, donde las precipitaciones habituales son mayores.

Septiembre: la señal húmeda se extiende

El escenario se vuelve más llamativo en septiembre.

El mapa del ECMWF mantiene anomalías positivas desde el Norte Chico hacia sectores del sur , con una señal particularmente visible en Valparaíso, la Región Metropolitana, O’Higgins, Maule y zonas cordilleranas.

Durante este mes, los valores normales comienzan a disminuir considerablemente.

Santiago, por ejemplo, registra habitualmente entre 8 y 24 mm, mientras que Valparaíso presenta entre 2 y 19 mm .

De esta manera, un solo sistema frontal podría modificar de forma importante el balance mensual.

“Un solo sistema frontal capaz de dejar entre 15 y 30 mm podría llevar a algunas estaciones a terminar septiembre sobre lo normal”, señala Henríquez.

Los próximos meses en Chile serán muy lluviosos, anticipa otro modelo meteorológico. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Octubre: una señal llamativa para la zona central

El escenario más particular aparece en octubre.

Las anomalías positivas se mantienen desde el Norte Chico hasta el centro-sur , especialmente sobre sectores de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En este período, los promedios históricos son todavía más bajos en la zona central.

Santiago registra normalmente entre 1 y 13 mm durante octubre, mientras que Melipilla tiene un rango de 2 a 10 mm .

Por eso, la meteoróloga explica que una anomalía positiva no significa necesariamente que octubre vaya a ser extremadamente lluvioso.

“Bastaría un sistema frontal fuera de temporada o una baja segregada para superar ampliamente los valores normales”, detalla.

El ECMWF, de todas formas, entrega una tendencia de escala estacional y no permite anticipar con precisión las fechas, intensidad o ubicación de cada evento.

La evolución de los próximos meses deberá ser monitoreada mediante los pronósticos de corto y mediano plazo.