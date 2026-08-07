SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    Desde tablets y smartwatches con ubicación en tiempo real hasta zapatillas personalizables. Revisa las propuestas de algunas marcas para celebrar a los más pequeños.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    A días de una nueva celebración del Día del Niño en Chile, este domingo 9 de agosto, la búsqueda del regalo ideal cruza la frontera del juguete tradicional para instalarse de lleno en la tecnología y la funcionalidad.

    El mercado actual ofrece opciones que combinan el entretenimiento de los niños con la tranquilidad de los adultos. A continuación, repasamos algunos de los dispositivos y accesorios más destacados de la temporada.

    Galaxy Tab S10 Lite

    Esta tablet de Samsung está pensada para acompañar el aprendizaje y potenciar la imaginación de los usuarios más jóvenes. Su pantalla de gran formato facilita la lectura y el consumo multimedia, mientras que la inclusión del lápiz S Pen permite dibujar y tomar apuntes con naturalidad. La integración de funciones de inteligencia artificial, en este caso Galaxy AI, simplifica la organización de datos y dinamiza los procesos de estudio. Al formar parte del ecosistema de la marca surcoreana, la Tab S10 Lite permite compartir archivos rápidamente y alternar su uso con otros equipos conectados. Es un dispositivo versátil que rinde tanto en las horas de tareas escolares como en los momentos de ocio.

    Galaxy Tab S10 Lite
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    En stock

    $409.990

    Samsung

    Comprar

    HUAWEI Watch Kids X1

    La firma asiática propone un smartwatch infantil que equilibra la independencia de los niños con la supervisión paterna. Este reloj cuenta con una pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas, posicionamiento GNSS de doble banda y un sistema de cámara frontal ultra gran angular de 110 grados. A través de la aplicación HUAWEI FamCare, los padres pueden gestionar llamadas, establecer una Zona Segura y conocer la ubicación en tiempo real. La variante X1 Pro destaca por su diseño desmontable, el cual permite retirar el cuerpo del reloj de la correa para usarlo como cámara de mano. Toda la serie ofrece resistencia al agua IP68 e IP69, más de 100 esferas personalizables y funciones de bienestar emocional que clasifican el estado de ánimo de los menores en categorías revisables desde la aplicación.

    HUAWEI Watch Kids X1
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    En stock

    $229.990

    Huawei

    Comprar

    Colección Crocs x LEGO

    Crocs y LEGO unieron fuerzas para lanzar una línea de calzado que celebra el juego y la autoexpresión. Esta colaboración fusiona el confort clásico de los zuecos con un diseño inspirado en los famosos bloques de construcción, ofreciendo una estética muy colorida. El elemento diferenciador de esta colección es la posibilidad de personalizar cada par mediante exclusivos encantos Jibbitz. Esta propuesta invita a los niños a desarrollar un estilo propio y a construir nuevas historias con cada paso.

    Colección Crocs x LEGO
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    En stock

    $79.990

    Crocs

    Comprar

    HONOR Choice Watch 2i

    El Honor Choice Watch 2i se presenta como una opción sólida para quienes buscan regalar un primer reloj inteligente. Con un peso de apenas 26 gramos y una pantalla AMOLED de 1.85 pulgadas, este dispositivo destaca por su comodidad y por permitir llamadas a través de Bluetooth. Un equipo de entrada con la capacidad de mantener una comunicación constante sin depender de un celular es una característica muy valorada por los padres. Además de su diseño liviano, ofrece una autonomía de hasta 14 días y cuenta con 109 modos deportivos junto con monitoreo de salud básico. Durante esta temporada, el equipo está disponible a 29.990 pesos en la tienda oficial de la marca, incluyendo despacho gratuito a todo Chile sin un monto mínimo de compra.

    HONOR Choice Watch 2i
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    En stock

    $29.990

    Honor

    Comprar

    Xiaomi Smart Band 9 Active y Redmi Watch 6

    Para introducir a los niños en la vida activa, los wearables de Xiaomi se perfilan como regalos muy atractivos. La Smart Band 9 Active es un equipo de entrada ideal gracias a su diseño ergonómico y correas de colores vibrantes. El Redmi Watch 6 complementa esta oferta para quienes buscan un formato de reloj más tradicional. Ambos equipos cuentan con importantes descuentos durante esta campaña para fomentar el deporte y la conectividad.

    Xiaomi Smart Band 9 Active y Redmi Watch 6
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    En stock

    $25.990

    Xiaomi

    Comprar

    Galaxy Buds4

    Los nuevos audífonos de Samsung ofrecen un sonido envolvente diseñado para disfrutar de películas, videojuegos y clases en línea con un alto nivel de inmersión. Su ergonomía permite un uso prolongado con total comodidad, un factor clave para equipos de audio para estudiantes. Además de su calidad acústica, cuentan con funciones inteligentes que garantizan llamadas nítidas y una reproducción libre de interrupciones. Se enlazan perfectamente con la Tab S10 Lite y el resto de la familia Galaxy.

    Galaxy Buds4
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    En stock

    $199.990

    Samsung

    Comprar

    HONOR Choice Watch 2 Epic

    Para los niños y adolescentes con un perfil más aventurero, el Honor Choice Watch 2 Epic propone un diseño robusto y herramientas de navegación integradas. Este modelo circular incluye GPS propio, barómetro y brújula, permitiendo registrar rutas al aire libre con total precisión. La inclusión de posicionamiento satelital independiente es un diferenciador clave para usuarios deportistas que prefieren dejar el teléfono en casa. El reloj también garantiza durabilidad frente a los elementos gracias a su resistencia al agua de 5 ATM, lo que permite sumergirlo hasta 50 metros en actividades de natación. Con una batería que alcanza los 15 días de uso continuo, el dispositivo se encuentra rebajado a 79.990 pesos por el Día del Niño.

    HONOR Choice Watch 2 Epic
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    En stock

    $79.990

    Honor

    Comprar

    Xiaomi Smart Projector L1 y Audio Portátil

    La marca asiática despliega opciones accesibles en audio portátil, como los audífonos inalámbricos Redmi Buds 8 Lite y el parlante Xiaomi Sound Party. Estos gadgets son excelentes alternativas para que los niños escuchen su propia música en cualquier lugar. Para quienes prefieren el cine en familia, el Xiaomi Smart Projector L1 lidera las ofertas de entretenimiento hogareño. Durante esta fecha, la compra del proyector incluye de regalo un parlante Sound Party, configurando un centro multimedia completo para transformar cualquier habitación en una sala de cine.

    Xiaomi Smart Projector L1 y Audio Portátil
    Precio

    Puede cambiar

    Vendido por

    En stock

    $219.990

    Xiaomi

    Comprar

    El Día del Niño se celebra en Chile este domingo 9 de agosto.

    Lee también:

    Más sobre:Día del NiñoTecnologíaWearablesTabletsSmartwatchesRelojes inteligentesBandasLEGOSamsungXiaomiHONORHuaweiCrocstecnología para niñosofertas Día del NiñoLa Terceratemporada de regalosideas de regaloseguridad parentalentretenimiento infantilaccesorios tecnológicosdispositivos para niñosgadgets para niñosideas de regalos tecnológicosregalos Día del Niño Chileaccesorios infantiles tecnológicosguía de regalosregalos tech niños9 de agostoguía de regalos techregalos tecnológicos niños

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    Las gestiones de La Moneda y los partidos para contener la crujidera oficialista

    Kast evalúa que el registro de bandas criminales de rango constitucional lo elabore el Ejecutivo con control del Senado

    La ácida reaparición del exministro Montes con Poduje como blanco: “La preocupación de ellos es la gran empresa inmobiliaria”

    Lo más leído

    1.
    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    2.
    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    3.
    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    4.
    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal en TV y streaming

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 6 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: estas son las fechas y precios de las entradas para celebrar en el Parque Estadio Nacional

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana
    Chile

    Termómetros bajo cero, aguanieve y vientos: qué esperar del variado escenario meteorológico para este fin de semana

    Poduje detalla seis ejes principales del Minvu en cuenta pública y enfatiza que reconstrucción del Biobío “va a terminar en este gobierno”

    Quién es José Ignacio Palma, el nuevo director ejecutivo de Ideas Republicanas que potencia la “camada sub 35″del partido

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes
    Negocios

    La ofensiva de BancoEstado por millonaria red de “autofraudes”: Puente Alto y La Florida lideran los casos recientes

    Caso Sartor en su día 7: defensa de Carlos Larraín busca distanciarse de su hermano

    Economista Aldo Lema asigna “una importancia relevante” a la falta de reformas de segunda categoría como causa del estallido social

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
    Tendencias

    Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Así es el camión azul de Entel que ayudó en el temporal de Coquimbo: permitió cargar celulares y conectarse a Internet

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México
    El Deportivo

    Vozinha exporta a Colo Colo y a la Liga de Primera: TNT Sports transmitirá a los albos en Argentina, Brasil y México

    Descifra: 75% considera que el fichaje de Vozinha será un aporte al fútbol chileno

    Fernando Gago y los líos judiciales de Michael Clark que azotan a la U: “Yo no lo sabía; me concentro en lo deportivo”

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento
    Tecnología

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud
    Cultura y entretención

    Día del Niño: 10 novelas que capturan la magia, el dolor y el asombro de la infancia y la juventud

    Tomo Como Rey reinventa “Me Voy” de Julieta Venegas

    Illapu cerrará su gira de celebración “55 años historia viva” en el Teatro Caupolicán

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree
    Mundo

    ¿Rusia prepara un ataque a un país de la OTAN? La inteligencia de EE.UU. así lo cree

    Tribunal de Estados Unidos sentencia que Trump debe pedir permiso al Congreso para remodelar la Casa Blanca

    Italia responde a España que “no acepta ultimátums” y no reevaluará la suspensión de Schengen hasta el 15 de agosto

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres
    Paula

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres

    El trabajo también puede enfermar el corazón