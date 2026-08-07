Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

A días de una nueva celebración del Día del Niño en Chile, este domingo 9 de agosto, la búsqueda del regalo ideal cruza la frontera del juguete tradicional para instalarse de lleno en la tecnología y la funcionalidad.

El mercado actual ofrece opciones que combinan el entretenimiento de los niños con la tranquilidad de los adultos. A continuación, repasamos algunos de los dispositivos y accesorios más destacados de la temporada.

Galaxy Tab S10 Lite Esta tablet de Samsung está pensada para acompañar el aprendizaje y potenciar la imaginación de los usuarios más jóvenes. Su pantalla de gran formato facilita la lectura y el consumo multimedia, mientras que la inclusión del lápiz S Pen permite dibujar y tomar apuntes con naturalidad. La integración de funciones de inteligencia artificial, en este caso Galaxy AI, simplifica la organización de datos y dinamiza los procesos de estudio. Al formar parte del ecosistema de la marca surcoreana, la Tab S10 Lite permite compartir archivos rápidamente y alternar su uso con otros equipos conectados. Es un dispositivo versátil que rinde tanto en las horas de tareas escolares como en los momentos de ocio. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $409.990 Samsung Comprar

HUAWEI Watch Kids X1 La firma asiática propone un smartwatch infantil que equilibra la independencia de los niños con la supervisión paterna. Este reloj cuenta con una pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas, posicionamiento GNSS de doble banda y un sistema de cámara frontal ultra gran angular de 110 grados. A través de la aplicación HUAWEI FamCare, los padres pueden gestionar llamadas, establecer una Zona Segura y conocer la ubicación en tiempo real. La variante X1 Pro destaca por su diseño desmontable, el cual permite retirar el cuerpo del reloj de la correa para usarlo como cámara de mano. Toda la serie ofrece resistencia al agua IP68 e IP69, más de 100 esferas personalizables y funciones de bienestar emocional que clasifican el estado de ánimo de los menores en categorías revisables desde la aplicación. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $229.990 Huawei Comprar

Colección Crocs x LEGO Crocs y LEGO unieron fuerzas para lanzar una línea de calzado que celebra el juego y la autoexpresión. Esta colaboración fusiona el confort clásico de los zuecos con un diseño inspirado en los famosos bloques de construcción, ofreciendo una estética muy colorida. El elemento diferenciador de esta colección es la posibilidad de personalizar cada par mediante exclusivos encantos Jibbitz. Esta propuesta invita a los niños a desarrollar un estilo propio y a construir nuevas historias con cada paso. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $79.990 Crocs Comprar

HONOR Choice Watch 2i El Honor Choice Watch 2i se presenta como una opción sólida para quienes buscan regalar un primer reloj inteligente. Con un peso de apenas 26 gramos y una pantalla AMOLED de 1.85 pulgadas, este dispositivo destaca por su comodidad y por permitir llamadas a través de Bluetooth. Un equipo de entrada con la capacidad de mantener una comunicación constante sin depender de un celular es una característica muy valorada por los padres. Además de su diseño liviano, ofrece una autonomía de hasta 14 días y cuenta con 109 modos deportivos junto con monitoreo de salud básico. Durante esta temporada, el equipo está disponible a 29.990 pesos en la tienda oficial de la marca, incluyendo despacho gratuito a todo Chile sin un monto mínimo de compra. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $29.990 Honor Comprar

Xiaomi Smart Band 9 Active y Redmi Watch 6 Para introducir a los niños en la vida activa, los wearables de Xiaomi se perfilan como regalos muy atractivos. La Smart Band 9 Active es un equipo de entrada ideal gracias a su diseño ergonómico y correas de colores vibrantes. El Redmi Watch 6 complementa esta oferta para quienes buscan un formato de reloj más tradicional. Ambos equipos cuentan con importantes descuentos durante esta campaña para fomentar el deporte y la conectividad. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $25.990 Xiaomi Comprar

Galaxy Buds4 Los nuevos audífonos de Samsung ofrecen un sonido envolvente diseñado para disfrutar de películas, videojuegos y clases en línea con un alto nivel de inmersión. Su ergonomía permite un uso prolongado con total comodidad, un factor clave para equipos de audio para estudiantes. Además de su calidad acústica, cuentan con funciones inteligentes que garantizan llamadas nítidas y una reproducción libre de interrupciones. Se enlazan perfectamente con la Tab S10 Lite y el resto de la familia Galaxy. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $199.990 Samsung Comprar

HONOR Choice Watch 2 Epic Para los niños y adolescentes con un perfil más aventurero, el Honor Choice Watch 2 Epic propone un diseño robusto y herramientas de navegación integradas. Este modelo circular incluye GPS propio, barómetro y brújula, permitiendo registrar rutas al aire libre con total precisión. La inclusión de posicionamiento satelital independiente es un diferenciador clave para usuarios deportistas que prefieren dejar el teléfono en casa. El reloj también garantiza durabilidad frente a los elementos gracias a su resistencia al agua de 5 ATM, lo que permite sumergirlo hasta 50 metros en actividades de natación. Con una batería que alcanza los 15 días de uso continuo, el dispositivo se encuentra rebajado a 79.990 pesos por el Día del Niño. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $79.990 Honor Comprar

Xiaomi Smart Projector L1 y Audio Portátil La marca asiática despliega opciones accesibles en audio portátil, como los audífonos inalámbricos Redmi Buds 8 Lite y el parlante Xiaomi Sound Party. Estos gadgets son excelentes alternativas para que los niños escuchen su propia música en cualquier lugar. Para quienes prefieren el cine en familia, el Xiaomi Smart Projector L1 lidera las ofertas de entretenimiento hogareño. Durante esta fecha, la compra del proyector incluye de regalo un parlante Sound Party, configurando un centro multimedia completo para transformar cualquier habitación en una sala de cine. Precio Puede cambiar Vendido por En stock $219.990 Xiaomi Comprar