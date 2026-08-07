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    Las Diablas ya están en Países Bajos para competir en el Mundial de Hockey Césped

    Este viernes las seleccionadas arribaron a Ámsterdam para comenzar a preparar los últimos detalles antes de su debut en la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Las Diablas ya están en Ámsterdam para competir en el Mundial de Hockey Césped. Foto: Chile Hockey. Barbara Gaete

    Las Diablas están cada vez más cerca de su debut en el Mundial de Hockey Césped que se desarrollará en los próximos días en Países Bajos y Bélgica. Este viernes las seleccionadas arribaron a Ámsterdam para preparar los últimos detalles antes de enfrentar a la selección local por la primera fecha de la fase de grupos.

    La delegación había partido este jueves rumbo a Europa desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez donde pudieron compartir con algunos fanáticos y familiares durante la despedida.

    Su debut está programado para este 15 de agosto contra Países Bajos desde las 10.00 horas de Chile. Luego, el 17 del mismo mes, saldrán a la cancha para medirse contra Japón (03.30 horas), mientras que el día 19 cerrarán contra Australia (03.30).

    El análisis del torneo

    En los días previos al viaje, la capitana del equipo, Manuela Urroz, comentó que el gran desafío que se ha propuesto el grupo es avanzar a la ronda eliminatoria. “Vamos a vivir nuestro sueño, estamos con mucha felicidad y ganas de disputar nuestro segundo Mundial. Tenemos que ir paso a paso. Estar en la siguiente fase sería algo histórico, ser top ocho o top 10 sería espectacular, nunca hemos tenido una instancia así”, señaló.

    También abordó las complicaciones que tuvieron a raíz del mal tiempo que han afectado al país en las últimas semanas. “Nos hemos tenido que adaptar. Como dicen en el staff, ‘el que no se adapta, no gana’. Dadas las condiciones climáticas, tuvimos distintos factores, pero es parte del camino, sabíamos que eran cosas que podían pasar. Nos hemos seguido preparando y creo que llegamos de muy buena manera a este torneo”, aseguró.

    Por último, destacó la importancia que tiene para ella asumir el rol de capitana. “Es una responsabilidad y un orgullo que disfruto día a día, un privilegio compartir no solo la cancha, sino el día a día con mujeres tan apasionadas y empoderadas. Es muy inspirador acompañarnos entre todas. Disfruto cada jornada con ellas”, indicó.

    El optimismo de Cristóbal Rodríguez

    Por su lado, el técnico de las Diablas, Cristóbal Rodríguez valoró el trabajo realizado por el plantel antes de la cita mundialista. “Las más importantes son nuestras jugadoras, que son un grupo increíble. Estoy orgulloso de liderar este proceso y lo único que les puedo aconsejar es que disfruten, el trabajo ya está hecho y sé que van a dar lo mejor. Si dan lo que ya han demostrado que pueden dar, nos va a ir muy bien”, sostuvo.

    El técnico también abordó las dificultades que marcaron las últimas semanas de entrenamiento. “Estamos muy bien preparados, independiente que tuvimos que competir contra el clima. Tuvimos que suspender un par de entrenamientos porque la cancha estaba congelada. Debimos entrenar indoor por la lluvia y en uno los guardias no nos dejaron entrar, pero tenemos que adaptarnos”, cerró.

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