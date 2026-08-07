Conmebol pasa la cuenta: Boca Juniors recibe millonaria multa tras el duelo ante O’Higgins en la Bombonera

Futbol, Boca Juniors vs O Higgins Copa Sudamericana 2026. El jugador de Boca Juniors, derecha, disputa el balon con el jugador de OHiggins durante el partido de playoffs de la Copa Sudamericana, realizado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. 23/7/2026 Fotobaires/Photosport Football, Boca Juniors vs O Higgins 2026 Copa Sudamericana Boca Juniors player, right, vies for the ball against OHiggins player during a Copa sudamericana playoffs match held at Estadio La Bombonera in Buenos Aires, Argentina. 23/7/2026 Fotobaires/Photosport

Esta semana, a las oficinas de Boca Juniors llegó una millonaria multa de la Conmebol. La entidad con sede en Luque notificó a los transandinos que se le descontarán US$35 mil que reciben por concepto de derechos de Televisión o Patrocinio tras el duelo disputado frente a O’Higgins, en Buenos Aires.

Lo cierto es que la Conmebol multó a los transandinos por el duelo disputado en la Bombonera. En aquella oportunidad, el equipo del Vasco Arruabarena se impuso por la cuenta mínima, en el cotejo que marcó el inicio de los playoffs de la Copa Sudamericana, que se jugó el 23 de julio.

“La Juez Única de la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL,RESUELVE”, comienza diciendo el escrito.

“Imponer al Club Atlético Boca Juniors una multa de US 20.000 (veinte mil dólares) por la infracción al artículo 5.1.11.5 numeral 2) del Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2026. El monto de esta multa será debitado automáticamente delimporte a recibir por el Club de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, señala. “Imponer al Sr. Rodolfo Arruabarena una multa de USD 15.000 (quince mil dólares) por la infracción al artículo 5.1.11.5 numeral 2) del Manual de Clubes dela CONMEBOL Sudamericana 2026″, cierra.

Según el Manuel de Clubes de la Conmebol, la multa que se le asigna al equipo Xeneize y al DT se debe al retraso en el ingreso al campo de juego.

“Responsabilidad por retraso en el inicio del partido: Si los jugadores y/o oficiales de un equipo son responsables por el inicio tarde del partido ya sea, por comparecer al terreno de juego más tarde de la hora prevista, modificando el protocolo de inicio del partido o desacatando las indicaciones del Árbitro y/o Delegado al respecto, el club y el entrenador serán los responsables del retraso en cuestión y serán sancionados por la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL”, dice el documento.

Cabe recordar, que Boca Juniors se impuso a O’Higgins en los playoffs para meterse a octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida se impusieron por la cuenta mínima y en Rancagua cayeron por el mismo marcador. Sin embargo, en la tanda de penales terminó siendo más efectivo el equipo que hoy preside Juan Román Riquelme.