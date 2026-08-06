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    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    El Matador, propietario de la escuadra del Ñielol, se harta de la mala campaña del equipo sureño. Comienza la búsqueda de un nuevo estratega.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Sanhueza, en un partido de Deportes Temuco (Foto: Photosport) PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Marcelo Salas pierde la paciencia y termina con el ciclo de Arturo Sanhueza en la banca de Deportes Temuco. La escuadra del Ñielol está lejos de los puestos de protagonismo a los que aspira el Matador, en su condición de presidente y propietario del club. En ese contexto, el exvolante de Colo Colo paga las consecuencias.

    Las tres derrotas que sufrió la escuadra sureña en los últimos tres encuentros que disputó por la Liga de Ascenso abortaron el ciclo. El equipo de La Araucanía figura en el décimo puesto de la tabla, con 23 unidades. Tiene 10 menos que el líder, Cobreloa.

    Marcelo Salas pierde la paciencia: despide a Arturo Sanhueza de la banca de Deportes Temuco

    A través de sus plataformas oficiales, Deportes Temuco dio cuenta de la desvinculación del exjugador de Fernández Vial y Santiago Wanderers. “Club de Deportes Temuco informa que durante esta jornada se ha decidido poner término a la relación contractual con Arturo Sanhueza y su cuerpo técnico, lo que ya les fue comunicado”, expresa la entidad, dando cuenta de la drástica determinación.

    Arturo Sanhueza, en un partido de Deportes Temuco (Foto: Photosport) PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

    Los temuquenses anuncian, además, que en los próximos días anunciarán al reemplazante definitivo del entrenador y que, por el momento, la dirección del plantel será asumida por un staff interino.

    Sanhueza había comenzado a trabajar en el club sureño en septiembre del año pasado, después de que el Matador determinara abortar la gestión de Esteban Valencia como entrenador del primer equipo. Llegaba avalado por su paso por el club en su condición de jugador.

    Más sobre:Arturo SanhuezaMarcelo SalasDeportes TemucoTemucoPrimera B

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