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    Daniel Garnero enfrenta el complicado momento de la UC: “Los rivales no necesitan muchas situaciones para convertirnos”

    El técnico aborda el presente de Universidad Católica. Explica en qué aspectos busca mejorar y confirmó que Gary Medel está disponible para volver a jugar. Este viernes enfrentan a Cobresal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Garnero enfrenta el complicado momento de la UC antes del duelo ante Cobresal: “Los rivales no necesitan muchas situaciones”. Pablo Vásquez R.

    La UC enfrentará este viernes a Cobresal por la Liga de Primera a las 20.30. Es el inicio de la decimoctava jornada del certamen. En la antesala del encuentro, el técnico del cuadro estudiantil, Daniel Garnero, analizó el complicado momento de su equipo. “Miramos mucho para adentro. Cuando estamos bien y cuando no”, señaló.

    Garnero explicó que la principal preocupación pasa por recuperar la concreción en el ataque. “Somos un equipo que cuando está bien, marca diferencia. Cuando no tenemos esa precisión, entramos en eso de no poder manejar resultados. Y los rivales, con muy poco, nos terminan convirtiendo y se nos hace mucho más difícil”, afirmó.

    El entrenador recordó que el equipo ha mostrado capacidad ofensiva durante la temporada. “Cuando nosotros hacemos bien eso, por lo general, hubo muchos partidos que llegamos a hacer cinco goles, cuatro goles. Y cuando no, manejamos y dominamos. Hoy estamos fallando en eso y ahí quedamos un poco más expuestos, porque somos un equipo de ir a buscar. Los rivales no necesitan muchas situaciones, no es que nos peguen un baile”, explicó.

    Garnero en el duelo ante Concepción. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Como ejemplo, mencionó los últimos compromisos del equipo. “Estuvimos ganando 2-0 a La Serena. Hicimos una jugada muy buena y se nos fue al lado del palo. El 3-0 quizás definía el partido. A la otra semana (ante Concepción) estábamos 2-0 abajo, pero generando situaciones en el arranque del segundo tiempo. Una pelota parada, nos hicieron el tercero y anímicamente nos afectó”, comentó.

    Respecto de la situación física del plantel, Garnero confirmó que Clemente Montes y Sebastián Arancibia seguirán fuera y evitó fijar plazos para sus regresos. “Los plazos, la verdad, no los tenemos porque esto es día a día y es muy particular. Las evoluciones son individuales. Nosotros tenemos esa ansiedad, también se la transmitimos al área médica, pero tenemos que ser lo más inteligentes posible para tomar las mejores determinaciones”, manifestó.

    En cambio, dio a conocer que Gary Medel vuelve a estar disponible. “Está considerado para este juego. Ojalá pueda tener minutos. Le va a venir muy bien a él y también al equipo”, dijo.

    Garnero también fue consultado por la posibilidad de incorporar jugadores, pero apeló a los formados en San Carlos de Apoquindo. “La reserva del plantel son los chicos del club. Si hay distintos inconvenientes, que lamentablemente a nosotros nos pasó en una posición puntual, seguramente tengan la posibilidad los chicos. Para eso está también esto, tratar de aprovechar al máximo al que le toque responderle a sus compañeros”, afirmó.

    Finalmente, el técnico descartó reservar jugadores pensando en el viaje a Argentina para enfrentar a Estudiantes. “Charlé mucho con los muchachos porque el último partido fue muy particular. Se hizo un esfuerzo físico muy grande, la cancha estaba muy blanda y el desgaste fue mayor que en otros”, explicó.

    “Todos sabemos que no estamos en nuestro mejor momento y necesitamos estarlo porque se vienen compromisos muy importantes. Que el futbolista me demuestre que está preparado y tiene ganas de dar vuelta las cosas, a mí me ilusiona un montón”, cerró.

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