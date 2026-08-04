SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las claves del desplome de la UC que inquieta a Garnero a días de enfrentar a Estudiantes en la Libertadores

    La goleada ante Deportes Concepción y el empate con La Serena profundizan problemas que el equipo ya había mostrado durante la temporada. La pérdida de solidez defensiva, el desgaste físico y un plantel sin refuerzos explican el momento que atraviesa el cuadro estudiantil.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Qué le pasa a la UC? Las claves del desplome que inquieta a Garnero a días de enfrentar a Estudiantes en la Libertadores. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Al cierre de la primera mitad del año, la UC encontraba su mejor versión y mantenía un funcionamiento estable. En cosa de semanas ese escenario cambió. El empate 3-3 ante Deportes La Serena, después de ir ganando 2-0, y la derrota por 3-0 frente a Deportes Concepción dejaron expuestas falencias que aparecen justo antes del desafío más importante del año: la serie ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final por la Copa Libertadores.

    Los números muestran la magnitud del retroceso. Universidad Católica recibió 10 goles en sus últimos tres partidos. Empató un duelo y perdió dos. Una cifra que contrasta con las nueve victorias seguidas que sumaban. Daniel Garnero reconoció que existen problemas tras la caída en el Ester Roa Rebolledo. “Me preocupa ese pequeño bajón que tenemos individual y colectivo”, señaló.

    La pérdida de solidez comienza en la defensa, pero no se limita a la última línea. Frente a La Serena, el conjunto precordillerano convivió desde el inicio con transiciones rivales que encontraron espacios a espaldas del mediocampo. Darío Melo evitó que el encuentro se complicara antes del descanso, una señal de que el 2-0 parcial escondía problemas. En el segundo tiempo, la UC dejó de controlar el partido y permitió que el rival atacara con continuidad. El empate y la remontada parcial de los granates fueron consecuencia de un desarrollo que el equipo nunca logró corregir.

    La derrota ante Concepción mostró dificultades similares, aunque en un contexto distinto. El estado del terreno condicionó el juego de ambos equipos, pero el cuadro penquista se adaptó mejor al partido que proponía la cancha. La UC intentó mantener asociaciones en sectores donde el balón se frenaba. Garnero apuntó a esa situación. “Quedamos expuestos porque nos recuperaban la pelota y nos atacaban”, reconoció.

    Zampedri no pudo con la defensa de Concepción. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Problemas repetidos

    Claro que hay problemas que la UC ha arrastrado a lo largo del año. Por ejemplo, en el arco. Entre Vicente Bernedo y Melo, errores en acciones específicas terminaron condicionando varios resultados. Bernedo quedó expuesto en los empates ante Everton y Unión La Calera, además de la derrota frente a Universidad de Chile. Su suspensión tras los incidentes posteriores al clásico con Colo Colo obligó a Garnero a recurrir a Melo, quien tampoco ha entregado certezas. En el empate ante La Serena, una mala salida facilitó el descuento de Gonzalo Figueroa. Ese tipo de errores puntuales han significado por lo menos 10 puntos perdidos durante la Liga de Primera.

    Pese a esos antecedentes, en Cruzados descartan incorporar otro guardameta. “Vicente ha hecho un buen campeonato. Tuvo muy buenos partidos en la Copa Libertadores. Es un arquero que tiene potencial y que lo está haciendo bien”, afirmó José María Buljubasich a El Deportivo.

    Otro aspecto está en el área. Zampedri continúa respondiendo. Marcó dos veces ante La Serena y volvió a aparecer cuando ese partido parecía perdido. Sin embargo, el resto del equipo estudiantil ha disminuido su producción cerca del arco rival.

    En Concepción, Garnero sostuvo que la UC llegó “seis o siete veces” durante el primer tiempo, pero no consiguió transformar esas aproximaciones en ocasiones claras ni en goles. La más evidente terminó con un remate elevado de Justo Giani frente al arco. La falta de contundencia termina amplificando cada error. “No podemos ser efectivos para terminar y nos llegan no tantas veces y nos convierten”, resumió el entrenador.

    Pocas alternativas

    La caída también coincide con un plantel que perdió alternativas. Las lesiones de Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga y Clemente Montes redujeron las opciones de recambio en sectores importantes durante el año. Buljubasich explicó la postura del club de cara a las incrorporaciones. “Si encontramos un jugador que aporte, dentro de valores razonables, lo vamos a traer”, afirmó.

    Este domingo, Garnero reconoció que el club continúa buscando refuerzos, aunque admitió las dificultades para concretarlas. “Queremos buscar a alguien de jerarquía que lamentablemente no lo encontramos”, dijo.

    La falta de nombres nuevos obliga a sostener la misma base que disputó un primer semestre con cuatruple competencia. Garnero considera que ahí aparece otra explicación para el rendimiento reciente. Según el DT, el equipo no alcanzó a realizar una preparación adecuada durante el parón de tres semanas. “Tenemos un pequeño bajón deportivo después de un semestre exigente, con poco receso. No pudimos quizás prepararnos de lo físico como se debería”, explicó.

    En paralelo, el margen de error se redujo en todos los frentes. El empate ante La Serena dejó al equipo más lejos de Colo Colo y la goleada en Concepción amplió la distancia a 15 puntos. Además, la pelea por asegurar el segundo lugar (Chile 2) comienza a estrecharse. Todo eso complica a la UC cuando faltan pocos días para enfrentar a Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores.

    Ese contexto transforma el duelo del próximo viernes ante Cobresal en una prueba para medir si el bajón de Universidad Católica corresponde a un momento puntual o se profundiza.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaDaniel Garnero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par brasileño y encabezan VII Comisión Bilateral Chile-Brasil marcada por Corredor Bioceánico Vial

    Economistas de la Red de Centros Progresistas rechazan abrir la propiedad de Codelco a privados

    Industria minera se llena de cambios tras partida de Gómez a Codelco: Glencore nombra nuevos gerentes generales

    Lo más leído

    1.
    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    2.
    Con un aforo de 42 mil hinchas: los detalles de la masiva bienvenida que Colo Colo le prepara a Vozinha

    Con un aforo de 42 mil hinchas: los detalles de la masiva bienvenida que Colo Colo le prepara a Vozinha

    3.
    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    4.
    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    5.
    El detalle de la cláusula que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con Colo Colo

    El detalle de la cláusula que debe cumplir Vozinha para extender su contrato con Colo Colo

    6.
    “Es como un fantasma”: la renovada vida de Oscar Pistorius tras obtener la libertad condicional

    “Es como un fantasma”: la renovada vida de Oscar Pistorius tras obtener la libertad condicional

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas
    Chile

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par brasileño y encabezan VII Comisión Bilateral Chile-Brasil marcada por Corredor Bioceánico Vial

    Condenan a 16 años de cárcel a cinco integrantes de la WAM acusados por homicidio de Manuel Huenupil en Carahue

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”
    Negocios

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”

    Economistas de la Red de Centros Progresistas rechazan abrir la propiedad de Codelco a privados

    Industria minera se llena de cambios tras partida de Gómez a Codelco: Glencore nombra nuevos gerentes generales

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Vozinha explica su llegada a Chile: “Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande como Colo Colo”
    El Deportivo

    Vozinha explica su llegada a Chile: “Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande como Colo Colo”

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    La Roja confirma un nuevo amistoso: enfrentará a Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”
    Cultura y entretención

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel
    Mundo

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    El caso de Ceuta reaviva las divisiones en torno a la migración en Europa

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”
    Paula

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”