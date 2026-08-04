Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile. Foto: ATON.

Un reciente reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reveló cómo estará el tiempo en todo Chile durante los próximos días. Mientras que julio cerró como un mes históricamente lluvioso, agosto no se quedaría atrás.

Según el pronóstico, un bloqueo que se había posicionado en el Mar austral comenzará a ceder y permitirá el ingreso de sistemas frontales a la zona centro-sur, después de varias semanas con pocas precipitaciones, en comparación a lo normal.

Mientras tanto, gran parte de Chile tendría un tiempo más estable, con menos lluvias, aunque con un importante descenso de las temperaturas que podría dejar incluso heladas en algunos sectores.

Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile. Foto: ATON.

El pronóstico del tiempo para Chile estos días

Partiendo por la zona norte, Meteochile pronosticó que desde este lunes 3 de agosto hasta el viernes 7 , habrá nubosidad baja durante las mañanas en el litoral, mientras que las tardes tendrían poca nubosidad. En el interior, habría más que todo cielos despejados.

Por su parte, la zona central , que recientemente tuvo varios episodios de lluvia, tendrá un tiempo mucho más estable, al menos por estos días . “Desde Coquimbo hasta O’Higgins se esperan cielos nublados, con ocasional nubosidad parcial”.

Eso sí, los sectores cordilleranos tendrán chubascos de nieve en la madrugada del jueves. En ese breve evento de precipitaciones, algo podría llegar también a Santiago. Además, a partir de esa jornada, comenzaría un descenso en las temperaturas en la zona, por lo que se esperan días fríos.

Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile. Foto: ATON.

En paralelo, la zona centro-sur tendría inestabilidad durante los primeros días de la semana, en los que se registrará chubascos débiles . El miércoles 5, ingresaría un frente frío que provocará precipitaciones y nieve en la cordillera.

En la zona sur , desde La Araucanía hasta Los Lagos, habrá cielos nublados con chubascos hasta el viernes , por el paso de un sistema frontal. Las temperaturas también serán frías durante todo el día, y empezarán a caer más el viernes 7.

Aysén, en la zona austral , continúa con heladas : el termómetro volverá a marcar temperaturas bajo cero. Además, se esperan chubascos ocasionales de nieve.