SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El volcán de Fuego de Guatemala aumenta su actividad y obliga a las primeras evacuaciones

    Las autoridades han informado de que el volcán, el más activo de la región, ha entrado en un “nuevo pulso eruptivo”.

    Por 
    Europa Press
    Volcán de Fuego. Imagen archivo. JOHAN ORDONEZ

    El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de Guatemala ha emitido una alerta por el aumento de la actividad del volcán de Fuego, ubicado en el sur del país, que ha obligado ya a las autoridades a poner en marcha las primeras evacuaciones tras entrar en una fase más explosiva.

    El Insivumeh ha informado de que el volcán, el más activo de la región, ha entrado en un “nuevo pulso eruptivo” sobre las 22:35 horas del lunes, hora local, transcurridas catorce horas y media desde que el inicio de la actividad volcánica.

    Las autoridades han confirmado que la actividad eruptiva del volcán ha evolucionado “hacia una fase más explosiva”, por lo que urge “de forma urgente” comunicar a las comunidades cercanas, “especialmente aquellas en un radio de 10 kilómetros”, que activen los planes de respuesta.

    “La mayor amenaza son las corrientes de densidad piroclástica en distintas barrancas del volcán, por lo que se recomienda activar los planes de respuesta de los municipios ubicados en los flancos oeste y sur del volcán”, especialmente aquellos en las cercanía de Seca y Ceniza, ha señalado el Insivumeh.

    La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha informado de que se ha declarado la alerta naranja, el segundo nivel más alto, mientras se han empezado a desalojar a las primeras comunidades cercanas al volcán.

    La Conred ha instado a la población a extremar las precauciones, evitar las zonas peligrosas, además de cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación, así como a prepararse para la autoevacuación.

    En los últimos años, Guatemala ha tenido que hacer frente a situaciones similares. El país se en encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una gran franja de 40.000 kilómetros que rodea dicho océano, que concentra el 75% de la actividad volcánica y el 90% de los terremotos.

    El año pasado, la ceniza y los gases del volcán provocaron que unas 500 personas tuvieran que ser evacuadas y en 2023 fueron 1.200 las que tuvieron que dejar sus hogares después de que entrara en erupción. En 2018, murieron 215 personas y un número similar desapareció.

    Más sobre:GuatemalaVolcán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par brasileño y encabezan VII Comisión Bilateral Chile-Brasil marcada por Corredor Bioceánico Vial

    Economistas de la Red de Centros Progresistas rechazan abrir la propiedad de Codelco a privados

    Industria minera se llena de cambios tras partida de Gómez a Codelco: Glencore nombra nuevos gerentes generales

    Lo más leído

    1.
    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario

    Rusia pide “madurez” a los socios de Ucrania y advierte de que “continuará” su invasión en caso contrario

    2.
    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    3.
    Tras reciente viaje a Estados Unidos: Zelenski destituye a la embajadora de Ucrania en Washington

    Tras reciente viaje a Estados Unidos: Zelenski destituye a la embajadora de Ucrania en Washington

    4.
    Fujimori adelanta que en los “próximos días” los militares estarán en las calles de Perú para combatir el crimen

    Fujimori adelanta que en los “próximos días” los militares estarán en las calles de Perú para combatir el crimen

    5.
    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas
    Chile

    Oposición endurece el tono previo a votación de dineros municipales en el Senado y apunta a que beneficia a las comunas más ricas

    Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par brasileño y encabezan VII Comisión Bilateral Chile-Brasil marcada por Corredor Bioceánico Vial

    Condenan a 16 años de cárcel a cinco integrantes de la WAM acusados por homicidio de Manuel Huenupil en Carahue

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”
    Negocios

    Bernardo Fontaine: “Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios”

    Economistas de la Red de Centros Progresistas rechazan abrir la propiedad de Codelco a privados

    Industria minera se llena de cambios tras partida de Gómez a Codelco: Glencore nombra nuevos gerentes generales

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada
    El Deportivo

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    La Roja confirma un nuevo amistoso: enfrentará a Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre

    El recado de la joven promesa colombiana a Gabriel Castellón en su arribo a la U: “Soy portero de selección”

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”
    Cultura y entretención

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel
    Mundo

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    El caso de Ceuta reaviva las divisiones en torno a la migración en Europa

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”
    Paula

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”